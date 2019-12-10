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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Секс-скандалы, водители-убийцы, смертельные ДТП: что стоит за успехом компании Uber

      Корпорации мира 47 Читати новину українською

      Владение собственным авто дорого стоит всему обществу. Американцы проводят в пробках семь миллиардов часов в год, а потери производительности от этого можно оценить в 160 миллиардов долларов. 30% земли и пространства тратится на хранение автомобилей. Именно для улучшения качества жизни, экономии времени разработчики создали самый популярный на сегодня сервис такси Uber.

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      Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп – двое американских предпринимателей решили создать сервис такси с водителями на собственных авто.

      UBER Тревіс Каланік Гаррет Кемп
      Трэвис Каланик, Гаррет Кэмп

      В 2009 году в Калифорнии они запустили UberCab – и вот в Сан-Франциско начинают курсировать три такси премиум-класса. Несмотря на цену в три раза выше рыночной, сервис пользовался успехом: машину вызывали через приложение, оплата происходила банковской картой.

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      В течение года Каланик и Кэмп собирали инвестиции. В их бизнес вложил деньги даже основатель Amazon Джефф Безос. Уже в 2010 году общая сумма от инвесторов составила 1,25 миллиона долларов.

      В том же 2010 основатели столкнулись с обвинениями от городской полиции из-за отсутствия лицензий. Однако им удалось убедить, что UberCab не служба такси, а сервис для независимых водителей. Правда, слово "cab" из названия пришлось убрать. Уже вскоре, получив еще 48 миллионов долларов инвестиций, Uber вышел за пределы Сан-Франциско, и начал с бешеной скоростью охватывать рынок США.

      Несмотря на популярность в Украине, данные объемов остаются в тени. Uber не обнародует статистику о зарегистрированных в системе авто или количестве совершенных поездок.

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      Также компания работает с большими нарушениями. Эту тему осенью 2019 года исследовали журналисты движения "Честно". Результаты оказались неутешительными: маршрутки UberShuttle не имеют соответствующих лицензий, а водители работают без удостоверений необходимой категории. Кроме того, они часто нарушают правила дорожного движения.

      Также работники работают сверхурочно, нередко по 14 часов в сутки пять дней в неделю. В сумме это получается 70 часов в неделю, что почти вдвое больше 40 часов, предусмотренных законом. В самой же компании уверяют в обратном.

      UberПредставители компании опровергают все обвинения

      Основная идея Uber – максимально упростить процесс заказа такси. Удобное приложение, интеграция с картами Google, которая позволяет пассажиру следить за движением водителя, а водителю – приехать точно туда, где стоит пассажир, возможность связаться с водителем еще до его приезда и отправить данные о своей поездке кому-то из знакомых, система рейтингов и оценок. То есть все для безопасных поездок.

      Водитель-убийца

      Американец Джейсон Далтон прошел все проверки и стал водителем Uber. Однако зимой 2016 на улицах Каламазу в Мичигане за менее, чем пять часов расстрелял шестерых людей. Убийства он совершал в период между перевозкой пассажиров.

      США вбивство Uber
      Джейсон Далтон

      Ни одна из жертв не была клиентом Uber. Однако именно компанию, а точнее приложение Uber Далтон назвал причиной убийств. Мол, то контролировало мужинуч и заставляло стрелять в людей. Таксиста-убийцу приговорили к пожизненному заключению.

      Сексизм в компании Uber

      Многочисленные скандалы, связанные с Uber, стали причиной увольнения в 2017 Трэвиса Каланика с должности исполнительного директора. Менеджмент компании часто обвиняли в дискриминации и грубом отношении к водителям, а самого Каланика – в сексизме.

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      Одну из историй рассказала в своем блоге сотрудница штата. Как награду за хорошую работу компания подарила всем мужчинам кожаные куртки. Зато женщины вместо бонусов в текстильном эквиваленте получили порцию сексистских жизненных установок.

      Сьюзан Фаулер США сексизм Uber
      Сьюзан Фаулер стала жертвой сексизма со стороны руководства Uber

      После публикации этой истории более ста работниц Uber собрались на встречу с Калаником с целью высказаться по поводу сексизма в компании. Они договорились о проверке, но уже через несколько месяцев из Uber уволили 20 человек. Еще 30 отправили на переквалификацию и консультации с психологами.

      Время новой gig- экономики

      Все водители работают по соглашению с работодателем, а не нанимаются как штатные работники. Это иллюстрирует gig-экономику – экономику неполной занятости. Она появилась в Штатах с появлением таких компаний, как Uber, а впоследствии распространилась по всему миру.

      Среди преимуществ – возможность самому выбирать график и совмещать несколько видов работ. Gig-работники беспрестанно развивают свою сеть, ищут людей с навыками, которых сами не имеют, сотрудничают с ними и таким образом расширяют спектр услуг. Зато корпоративные работники живут в так называемом коконе связей в рамках своей компании.

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      Из недостатков – это отсутствие стабильности, а также каких-либо прав. Работники Uber не получают от компании ни медицинского страхования, ни выходного пособия при увольнении.

      В США пытаются с этим бороться: в Калифорнии Uber обязали перевести всех наемных работников в штат, то есть оплачивать им страховку и декретные отпуска. Вследствие этого законопроекта расходы Uber на персонал могут вырасти минимум на 20% – до 500 дополнительных миллионов долларов в год.

      Сервис UberEats

      Жалуются на равнодушие со стороны компании и курьеры UberEats – второго по успеваемости сервиса компании. Это доставка еды из кафе и ресторанов, что сейчас работает в 600 городах мира.

      UberEats
      Курьер UberEats

      Один из курьеров сообщил, что после того, как он сломал руку во время доставки еды, компания даже не поинтересовалась, как чувствует себя их работник, а также не покрыла никаких расходов на лечение.

      Скандальные высказывания одного из руководителей Uber

      Трэвиса Каланика на посту исполнительного директора заменил американский бизнесмен Дара Хосровшахи. В одном из интервью он сравнил жестокое убийство в консульстве Саудовской Аравии оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги со смертью американки из-за столкновения с беспилотником Uber.

      Люди ошибаются, и это не означает, что им не надо прощать их ошибки,
      – заявил Хосровшахи.

      За неудачное сравнение Хосровшахи сразу раскритиковали в соцсетях. Его сообщение с извинениями появилось в Твиттере на следующее же утро.

      Смертельное ДТП с беспилотным авто Uber.

      Трагический инцидент произошел два года назад. Самоуправляемый автомобиль насмерть сбил 49-летнюю жительницу Аризоны в 100 метрах от пешеходного перехода.

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      Система не распознала женщину как пешехода, ведь та переходила дорогу в неположенном месте. Случай стал первой смертельной аварией с участием самоуправляемых авто.

      Как UBER стал доступнее для всех пользователей

      Трэвис Каланик отметил, что изначально в компании были лишь автомобили класса "люкс". То есть, пользователи вызвали такси и приезжал Mercedes-Benz S-класса.

      Когда мы начали работать по всему миру, то расширили выбор машин – от люксовых авто до авторикш в Индии. Для нас стало важным быть более доступными и учитывать особенности каждого конкретного города,
      – пояснил соучредитель

      Из категории "люкс" в "масс-маркет", компания перешла в 2012, запустив сервис UberX, с ценами ниже на 35% и машинами эконом-класса. Уже в 2014 году была представлена опция совместных поездок.

      UberX
      Сервис UberX предлагает поездки по доступным ценам

      Совместные поездки

      Основатели Uber заметили, что маршруты повторяются – многие люди выбирали одно и то же направление в одинаковое время. Поэтому они начали думать, как объединить две поездки в одну. Такое путешествие было бы вдвое дешевле, а в городе увеличилось бы количество тех, кто ездил в меньшем количестве машин.

      Как оказалось, это было настолько дешево, что люди соглашались ехать в одном авто с незнакомцами. В первые восемь месяцев существования услуги в Лос-Анджелесе ею пользовались 100 тысяч человек еженедельно, а автомобили наездили на 13 миллионов километров меньше.

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      Также выбросы углекислого газа в атмосферу уменьшились на 1400 тонн. Проблемами экологии в Uber начали заниматься именно с запуском совместных поездок. На сегодня в компании успешно используют это как элемент пиара.

      Миллиарды или даже триллионы часов люди проводят, сидя в своих автомобилях, раздраженные и встревоженные. Подумайте о том, насколько изменится качество жизни, если мы вернем людям их время?
      – отметил Трэвис Каланик.

      Сейчас Uber работает в 528 городах и насчитывает почти семь тысяч штатных работников (6700, данные 2016 года, – 24 канал). В 2018 году доход компании составил более 11,27 миллиарда долларов.

      На украинский рынок Uber заехал в 2015 году. Вместе с ним появились так называемые партнеры – сотни компаний-посредников, которые за отдельную плату подключают вас к системе. Так, большинство водителей в Украине не работают с Uber напрямую, как минимум, чтобы не открывать ФЛП и не вести самим бухгалтерию.

      На момент появления Uber в столице было более 300 служб такси, большинство из которых работали не в правовом поле. За полгода из-за высоких стандартов, которые принес Uber, конкуренцию не выдержало почти 200 служб,
      – прокомментировал Фарид Сахаров, руководитель экспертной группы по вопросам цифровой инфраструктуры на транспорте.

      По данным Monobank, Uber занимает около 50% рынка такси в Украине. Компания такси работает в семи городах: Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Виннице и Запорожье.

      Сервис UberX

      Авто эконом-класса можно заказать в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Виннице и Запорожье.

      Сервис UberSelect

      В Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре пользователи могут заказать автомобили класса “комфорт”. Это модели, которые были выпущены после 2000 года.

      Сервис UberBlack

      Только в столице можно вызвать авто премиум-класса. Водители этого сервиса придерживаются специального дресс-кода.

      Uber-маршрутки

      В Киеве курсируют микроавтобусы и минивэны категории UberVan. В мае 2019 года в список добавился UberShuttle – сервис автобусов для совместных поездок, так называемые маршрутки Uber. Ежедневно с семи утра до девяти вечера они ездят каждые 15 минут на девяти направлениях.

      Uber маршрутки
      Uber-маршрутки

      Цена с человека стартует от 15 гривен за поездку до восьми километров. За каждые дополнительные четыре километра пассажиры должны платить на пять гривен больше. Самая дорогая поездка с UberShuttle будет стоить не более 30 гривен.

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      Автор: Кристина Иващук
      Теги: Новости Украины Uber Корпорации мира
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