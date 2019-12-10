Секс-скандалы, водители-убийцы, смертельные ДТП: что стоит за успехом компании Uber

Владение собственным авто дорого стоит всему обществу. Американцы проводят в пробках семь миллиардов часов в год, а потери производительности от этого можно оценить в 160 миллиардов долларов. 30% земли и пространства тратится на хранение автомобилей. Именно для улучшения качества жизни, экономии времени разработчики создали самый популярный на сегодня сервис такси Uber.

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История основания Uber

Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп – двое американских предпринимателей решили создать сервис такси с водителями на собственных авто.



Трэвис Каланик, Гаррет Кэмп

В 2009 году в Калифорнии они запустили UberCab – и вот в Сан-Франциско начинают курсировать три такси премиум-класса. Несмотря на цену в три раза выше рыночной, сервис пользовался успехом: машину вызывали через приложение, оплата происходила банковской картой.

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В течение года Каланик и Кэмп собирали инвестиции. В их бизнес вложил деньги даже основатель Amazon Джефф Безос. Уже в 2010 году общая сумма от инвесторов составила 1,25 миллиона долларов.

В том же 2010 основатели столкнулись с обвинениями от городской полиции из-за отсутствия лицензий. Однако им удалось убедить, что UberCab не служба такси, а сервис для независимых водителей. Правда, слово "cab" из названия пришлось убрать. Уже вскоре, получив еще 48 миллионов долларов инвестиций, Uber вышел за пределы Сан-Франциско, и начал с бешеной скоростью охватывать рынок США.

Недостатки сервиса Uber

Несмотря на популярность в Украине, данные объемов остаются в тени. Uber не обнародует статистику о зарегистрированных в системе авто или количестве совершенных поездок.

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Также компания работает с большими нарушениями. Эту тему осенью 2019 года исследовали журналисты движения "Честно". Результаты оказались неутешительными: маршрутки UberShuttle не имеют соответствующих лицензий, а водители работают без удостоверений необходимой категории. Кроме того, они часто нарушают правила дорожного движения.

Также работники работают сверхурочно, нередко по 14 часов в сутки пять дней в неделю. В сумме это получается 70 часов в неделю, что почти вдвое больше 40 часов, предусмотренных законом. В самой же компании уверяют в обратном.

Представители компании опровергают все обвинения

Скандалы в Uber

Основная идея Uber – максимально упростить процесс заказа такси. Удобное приложение, интеграция с картами Google, которая позволяет пассажиру следить за движением водителя, а водителю – приехать точно туда, где стоит пассажир, возможность связаться с водителем еще до его приезда и отправить данные о своей поездке кому-то из знакомых, система рейтингов и оценок. То есть все для безопасных поездок.

Водитель-убийца

Американец Джейсон Далтон прошел все проверки и стал водителем Uber. Однако зимой 2016 на улицах Каламазу в Мичигане за менее, чем пять часов расстрелял шестерых людей. Убийства он совершал в период между перевозкой пассажиров.



Джейсон Далтон

Ни одна из жертв не была клиентом Uber. Однако именно компанию, а точнее приложение Uber Далтон назвал причиной убийств. Мол, то контролировало мужинуч и заставляло стрелять в людей. Таксиста-убийцу приговорили к пожизненному заключению.

Сексизм в компании Uber

Многочисленные скандалы, связанные с Uber, стали причиной увольнения в 2017 Трэвиса Каланика с должности исполнительного директора. Менеджмент компании часто обвиняли в дискриминации и грубом отношении к водителям, а самого Каланика – в сексизме.

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Одну из историй рассказала в своем блоге сотрудница штата. Как награду за хорошую работу компания подарила всем мужчинам кожаные куртки. Зато женщины вместо бонусов в текстильном эквиваленте получили порцию сексистских жизненных установок.



Сьюзан Фаулер стала жертвой сексизма со стороны руководства Uber

После публикации этой истории более ста работниц Uber собрались на встречу с Калаником с целью высказаться по поводу сексизма в компании. Они договорились о проверке, но уже через несколько месяцев из Uber уволили 20 человек. Еще 30 отправили на переквалификацию и консультации с психологами.

Время новой gig- экономики

Все водители работают по соглашению с работодателем, а не нанимаются как штатные работники. Это иллюстрирует gig-экономику – экономику неполной занятости. Она появилась в Штатах с появлением таких компаний, как Uber, а впоследствии распространилась по всему миру.

Среди преимуществ – возможность самому выбирать график и совмещать несколько видов работ. Gig-работники беспрестанно развивают свою сеть, ищут людей с навыками, которых сами не имеют, сотрудничают с ними и таким образом расширяют спектр услуг. Зато корпоративные работники живут в так называемом коконе связей в рамках своей компании.

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Из недостатков – это отсутствие стабильности, а также каких-либо прав. Работники Uber не получают от компании ни медицинского страхования, ни выходного пособия при увольнении.

В США пытаются с этим бороться: в Калифорнии Uber обязали перевести всех наемных работников в штат, то есть оплачивать им страховку и декретные отпуска. Вследствие этого законопроекта расходы Uber на персонал могут вырасти минимум на 20% – до 500 дополнительных миллионов долларов в год.

Сервис UberEats

Жалуются на равнодушие со стороны компании и курьеры UberEats – второго по успеваемости сервиса компании. Это доставка еды из кафе и ресторанов, что сейчас работает в 600 городах мира.



Курьер UberEats

Один из курьеров сообщил, что после того, как он сломал руку во время доставки еды, компания даже не поинтересовалась, как чувствует себя их работник, а также не покрыла никаких расходов на лечение.

Скандальные высказывания одного из руководителей Uber

Трэвиса Каланика на посту исполнительного директора заменил американский бизнесмен Дара Хосровшахи. В одном из интервью он сравнил жестокое убийство в консульстве Саудовской Аравии оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги со смертью американки из-за столкновения с беспилотником Uber.

Люди ошибаются, и это не означает, что им не надо прощать их ошибки,

– заявил Хосровшахи.

За неудачное сравнение Хосровшахи сразу раскритиковали в соцсетях. Его сообщение с извинениями появилось в Твиттере на следующее же утро.

Смертельное ДТП с беспилотным авто Uber.

Трагический инцидент произошел два года назад. Самоуправляемый автомобиль насмерть сбил 49-летнюю жительницу Аризоны в 100 метрах от пешеходного перехода.

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Система не распознала женщину как пешехода, ведь та переходила дорогу в неположенном месте. Случай стал первой смертельной аварией с участием самоуправляемых авто.

Новые опции от учредителей

Как UBER стал доступнее для всех пользователей

Трэвис Каланик отметил, что изначально в компании были лишь автомобили класса "люкс". То есть, пользователи вызвали такси и приезжал Mercedes-Benz S-класса.

Когда мы начали работать по всему миру, то расширили выбор машин – от люксовых авто до авторикш в Индии. Для нас стало важным быть более доступными и учитывать особенности каждого конкретного города,

– пояснил соучредитель

Из категории "люкс" в "масс-маркет", компания перешла в 2012, запустив сервис UberX, с ценами ниже на 35% и машинами эконом-класса. Уже в 2014 году была представлена опция совместных поездок.



Сервис UberX предлагает поездки по доступным ценам

Совместные поездки

Основатели Uber заметили, что маршруты повторяются – многие люди выбирали одно и то же направление в одинаковое время. Поэтому они начали думать, как объединить две поездки в одну. Такое путешествие было бы вдвое дешевле, а в городе увеличилось бы количество тех, кто ездил в меньшем количестве машин.

Как оказалось, это было настолько дешево, что люди соглашались ехать в одном авто с незнакомцами. В первые восемь месяцев существования услуги в Лос-Анджелесе ею пользовались 100 тысяч человек еженедельно, а автомобили наездили на 13 миллионов километров меньше.

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Также выбросы углекислого газа в атмосферу уменьшились на 1400 тонн. Проблемами экологии в Uber начали заниматься именно с запуском совместных поездок. На сегодня в компании успешно используют это как элемент пиара.

Миллиарды или даже триллионы часов люди проводят, сидя в своих автомобилях, раздраженные и встревоженные. Подумайте о том, насколько изменится качество жизни, если мы вернем людям их время?

– отметил Трэвис Каланик.

Сейчас Uber работает в 528 городах и насчитывает почти семь тысяч штатных работников (6700, данные 2016 года, – 24 канал). В 2018 году доход компании составил более 11,27 миллиарда долларов.

Uber в Украине

На украинский рынок Uber заехал в 2015 году. Вместе с ним появились так называемые партнеры – сотни компаний-посредников, которые за отдельную плату подключают вас к системе. Так, большинство водителей в Украине не работают с Uber напрямую, как минимум, чтобы не открывать ФЛП и не вести самим бухгалтерию.

На момент появления Uber в столице было более 300 служб такси, большинство из которых работали не в правовом поле. За полгода из-за высоких стандартов, которые принес Uber, конкуренцию не выдержало почти 200 служб,

– прокомментировал Фарид Сахаров, руководитель экспертной группы по вопросам цифровой инфраструктуры на транспорте.

По данным Monobank, Uber занимает около 50% рынка такси в Украине. Компания такси работает в семи городах: Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Виннице и Запорожье.

Сервис UberX

Авто эконом-класса можно заказать в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Виннице и Запорожье.

Сервис UberSelect

В Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре пользователи могут заказать автомобили класса “комфорт”. Это модели, которые были выпущены после 2000 года.

Сервис UberBlack

Только в столице можно вызвать авто премиум-класса. Водители этого сервиса придерживаются специального дресс-кода.

Uber-маршрутки

В Киеве курсируют микроавтобусы и минивэны категории UberVan. В мае 2019 года в список добавился UberShuttle – сервис автобусов для совместных поездок, так называемые маршрутки Uber. Ежедневно с семи утра до девяти вечера они ездят каждые 15 минут на девяти направлениях.



Uber-маршрутки

Цена с человека стартует от 15 гривен за поездку до восьми километров. За каждые дополнительные четыре километра пассажиры должны платить на пять гривен больше. Самая дорогая поездка с UberShuttle будет стоить не более 30 гривен.