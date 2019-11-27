Как сайт Airbnb стал успешным: скандальные истории с известной компанией

В центре мегаполиса, в доме на дереве, или в средневековом замке? Пожить в каждом из этих мест предлагает Airbnb – онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья. Основанная в 2008 году компания перевернула туристическую сферу и изменила рынок недвижимости. Напугала владельцев отелей и показала миру модель совместного потребления.

Как возникла идея создания Airbnb

"Представьте, что путешествие – это роскошный фуршет из местного опыта: повсюду, куда вы поедете, будет центральный рынок, где местные будут предлагать вам выпивку в баре, о котором вы даже не знали. Представьте, что вы учитесь готовить у шеф-повара 5-звездочного ресторана. Сегодня дома разработаны по принципу приватности и раздельности. А, что, если бы их изначально проектировали так, чтобы ими делиться", - рассказал соучредитель Airbnb Джо Геббиа.

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За 11 лет Джо Геббиа, вместе со студенческими товарищами Брайаном Чески и Нейтаном Блечарзиком, превратили комнатку с надувным матрасом в компанию стоимостью в 38 миллиардов долларов. А начиналось все в Калифорнии с простого желания подзаработать.

"В одну неделю в Сан-Франциско проходила международная дизайн-конференция и все номера в отелях были забронированы", – вспомнил сооснователь Airbnb Брайан Чески.



Основатели Airbnb

"Брайан, я придумал как заработать несколько баксов – превратить нашу квартиру в так называемое "постель и завтрак" для дизайнеров. Предложить дизайнерам, которые приезжают в город, место для ночлега – с вайфаем, рабочим пространством, матрасом и завтраком", – добавил соучредитель Airbnb Джо Геббиа.

Короткое сообщение, простенький веб-сайт, который скорее напоминал блог с картами местности, и уже через неделю в квартире гостили трое незнакомцев.



Короткое сообщение, которое разослали дизайнерам

Каждый из них заплатил ребятам по 80 долларов. Так появилась идея для стартапа: сайт, где вместо бронирования отелей арендуешь квартиры местных. Однако восприняли ее скептически: мол, кто захочет впускать чужих в свой дом?

Мы были абсолютно без денег, наша идея с "кроватью и завтраком" не продавалась. Поэтому в одну ночь, сидя на кухне, мы решили продавать утром хлопья. Коробки хлопьев назывались Obama Oz и Captain McCains,

- заявил соучредитель Airbnb Брайан Чески.

И они разлетались по 40 баксов за коробку. Именно тогда Обама и МакКейн боролись за президентское кресло. Накануне выборов такая затея позволила Чески и Геббиа убить двух зайцев – вернуть долги и привлечь внимание к своему стартапу.

Как компания получила первое финансирование

Предпринимателями заинтересовался Пол Грэм, программист и основатель Y Combinator – одной из самых престижных на то время стартап-площадок Кремниевой долины.



Пол Грэм

Так Airbnb получила первое финансирование – 20 тысяч долларов от Y Combinator. А впоследствии еще более 600 тысяч после усовершенствования сервиса. Успеху компании способствовала и экономическая ситуация в США. Из-за кризиса люди искали любые способы подзаработки.

За 11 лет работы Airbnb им воспользовались свыше 150 миллионов человек – в 191 стране. На сайте размещено более шести миллионов объявлений. В чем секрет успеха? Самое очевидное – цена: обычно ниже, чем в гостиницах. Например, в Америке в 2015 году разница в стоимости жилья на Airbnb в сравнении с отелем составляла 50 долларов за ночь. Сейчас же ночь в Airbnb в среднем обходится в 80 долларов.

Как воспользоваться Airbnb

Если же вы надумали стать хостом, то есть принимающим хозяином, то комиссия, которую Airbnb взимает с хостов – 20% от стоимости аренды. Как забронировать жилье? Здесь есть несколько нюансов. Чтобы зарегистрироваться на сайте – неважно, гость вы или хозяин, нужно пройти верификацию.

Обязательные условия: скан паспорта, банковская карточка и активный профиль в соцсети. Если регистрируетесь как хост, не обойтись без фото в профиле. Только после этого сможете пользоваться сервисом.

Далее выбираете нужное помещение. К примеру, жить можно с владельцем дома или самим. Но внимательно читаете правила отмены брони: они у всех хозяев разные.



Выбор жилья на сайте

А теперь к отзывам. Они на Airbnb – не самый главный фактор выбора и надежный способ защититься от мошенников. Для большей уверенности стоит пообщаться с владельцами жилья, которое выбираете. Точный адрес квартиры получаете только после оплаты, а вот где найти ключи, узнаете за три дня до приезда.

Еще немного об оплате: ее можно разделить на два платежа. Такую опцию компания ввела в 2018 году. Во время тестов 40% выбирали именно такой способ оплаты. Как это работает? Половина суммы снимается при бронировании, другую вносите в любое удобное время, и не позднее чем за неделю до чекина.

Следите за конечной суммой: через комиссию сервиса, а она составляет до 20% от стоимости в зависимости от срока пребывания, и через плату за уборку – цифра может быть значительно выше, чем та, которая указана в общем списке.

Что такое совместное проживание

Совместное потребление – это коммерция с обещанием человеческого взаимодействия. Люди делятся частью себя, и это меняет все. Кроме этого, такая модель снижает избыточное потребление и уровень перепроизводства и положительно влияет на окружающую среду. Почему? Да просто люди начинают меньше покупать.

Сейчас рынок общего потребления настолько масштабный, что вы можете жить в полном комфорте, арендуя все – от книг, одежды и инструментов для ремонта жилья или автомобиля. А держится экономика совместного потребления – на доверии. Именно поэтому платформы разрабатывают все новые способы повышения доверия – рейтинги, верификация, отзывы и оценки.

Скандалы в Airbnb

Но доверие, в частности к Airbnb, не всегда оправдана. Марк и Стар Кинги – это пара, которая сдала свой дом в аренду на выходные. А вернулись вот в это.

Смотрите видео: что произошло с домом семьи Кинг

Последствия трехдневной нарко-оргии стоили Кингам около 75 тысяч долларов – именно столько пришлось потратить на уборку, или скорее на реставрацию разгромленного дома. Убытки возместила Airbnb: там обещают выплачивать владельцам по миллиону долларов компенсаций в подобных случаях.

А канадец Дэвид Джеккл, который тщательно планировал свой отпуск в Мексике. За полгода до поездки забронировал жилье на Airbnb. 5 недель аренды обошлись ему в 1300 долларов.

В одну пятницу я получил сообщение о том, что владелец отменил наше бронирование. До поездки оставалось 2 дня. Я думал, что это шутка,

– вспомнил канадец Дэвид Джеккл.

Да нет, не шутка. Отменить бронирование могут и за день до вашего приезда. Такова политика компании. На время отмены его бронирования похожее жилье стоило уже 7,5 тысяч долларов. Что в таком случае обещает Airbnb? Немного: покрыть часть разницы в цене.

В скандалах у Airbnb нет недостатка. В арендованных помещениях и гей-порно снимали, и включенные скрытые камеры оставляли. Кстати о них: их в квартирах устанавливать можно. Но обязательно указать об этом на сайте и выключать на время сдачи дома. Как от такого уберечься? Выбирать профили с 5-звездочными оценками и большим количеством отзывов – в идеале их должно быть более полусотни. А еще – отдавать предпочтение владельцам с пометкой superhost.

Как расширяется сеть

Однако популярности сервис не теряет. Напротив, все больше расширяет спектр услуг. Как вот Airbnb Experience – своеобразная возможность купить опыт. Поучить язык страны, в которую приезжаете, прогуляться с местными или научиться готовить местную еду. Услуга Airbnb Luxe позволяет арендовать средневековые замки, виллы среди тосканских виноградников и даже острова.

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Таких объектов на сайте выставили более 2 тысяч, а средняя цена за неделю пребывания – 14 тысяч долларов. А еще открыли сервис для любителей экстрима Airbnb Adventures – зовут искать НЛО в Аризоне и охотиться на львов в Кении. Правда, удовольствие не из дешевых: 9-дневная экспедиция на каяках на Севере Канады будет стоить почти 4 тысячи (3804) долларов, трехдневный поход к руинам инков в Перу – обойдется в 900, а за полторы тысячи американской валюты (1575 долларов) проведете 9 дней в амазонских джунглях.