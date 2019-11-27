Як сайт Airbnb став успішним: скандальні історії з відомою компанією

У центрі мегаполісу, в будинку на дереві, чи в середньовічному замку? Пожити в кожному з цих місць пропонує Airbnb – онлайн-сервіс з короткострокової оренди житла. Заснована у 2008 році компанія перевернула туристичну сферу та змінила ринок нерухомості. Налякала власників готелів і показала світу модель спільного споживання.

Як виникла ідея створення Airbnb

"Уявіть, що подорож – це розкішний фуршет із місцевого досвіду: всюди, куди ви поїдете, буде центральний ринок, де місцеві пропонуватимуть вам випивку в барі, про який ви навіть не знали. Уявіть, що ви вчитесь готувати у шеф-кухаря 5-зіркового ресторану. Сьогодні будинки розроблені за принципом приватності та роздільності. А, що, якби їх від самого початку проєктували так, щоби ними ділитись", – розповів співзасновник Airbnb Джо Геббіа.

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За 11 років Джо Геббіа, разом із студентськими товаришами Браяном Ческі та Нейтаном Блечарзіком перетворили кімнатку з надувним матрацом на компанію вартістю у 38 мільярдів доларів. А починалось усе у Каліфорнії з простого бажання підзаробити.

"Одного тижня у Сан-Франциско відбувалась міжнародна дизайн-конференція і усі номери в готелях були заброньовані", – пригадав співзасновник Airbnb Брайан Ческі.



Засновники Airbnb

"Браян, я придумав як заробити кілька баксів – перетворити нашу квартиру на так зване "ліжко та сніданок" для дизайнерів. Запропонувати дизайнерам, які приїжджають до міста, місцину для ночівлі – з вайфаєм, робочим простором, матрацом та сніданком", – додав співзасновник Airbnb Джо Геббіа.

Коротке повідомлення, простенький веб-сайт, який швидше нагадував блог з картами місцевості, і вже через тиждень у квартирі гостювали троє незнайомців.



Коротке повідомлення, яке розіслали дизайнерам

Кожен з них заплатив хлопцям по 80 доларів. Так з’явилась ідея для стартапу: сайт, де замість бронювання готелів – орендуєш квартири місцевих. Проте сприйняли її скептично: мовляв, хто захоче впускати чужих у свій дім?

Ми були абсолютно без грошей, наша ідея з "ліжком та сніданком" не продавалась. Тож однієї ночі, сидячи на кухні, ми вирішили продавати зранку пластівці. Коробки пластівців мали назву Obama Oz та Captain McCains,

– заявив співзасновник Airbnb Брайан Ческі.

І вони розлітались по 40 баксів за коробку. Саме тоді Обама та МакКейн боролись за президентське крісло. Напередодні виборів, така затія дозволила Ческі та Геббіа вбити двох зайців – повернути борги і привернути увагу до свого стартапу.

Як компанія отримали перше фінансування

Підприємцями зацікавився Пол Грем, програміст і засновник Y Combinator – одного з найпрестижніших на той час стартап-майданчиків Кремнієвої долини.



Пол Грем

Так Airbnb отримала перше фінансування – 20 тисяч доларів від Y Combinator. А згодом ще понад 600 тисяч після вдосконалення сервісу. Успіху компанії посприяла і економічна ситуація у США. Через кризу люди шукали будь-які способи підзаробітку.

За 11 років роботи Airbnb ним скористались понад 150 мільйонів людей – у 191 країні. На сайті розміщено понад шість мільйонів оголошень. У чому секрет успіху? Найочевидніше – ціна: зазвичай нижча, ніж у готелях. Наприклад, в Америці 2015 року різниця у вартості житла на Airbnb в порівнянні із готелем складала 50 доларів за ніч. Зараз же ніч в Airbnb в середньому обходиться у 80 доларів.

Як скористатися Airbnb

Якщо ж ви надумали стати хостом, тобто приймаючим господарем, то комісія, яку Airbnb стягує з хостів – 20% від вартості оренди. Як забронювати житло? Тут є кілька нюансів. Аби зареєструватись на сайті – неважливо, гість ви чи господар, потрібно пройти верифікацію.

Обов’язкові умови: скан паспорта, банківська картка та активний профіль у соцмережі. Якщо реєструєтесь як хост, не обійтись без фото у профілі. Лише після цього зможете користуватись сервісом.

Далі обираєте потрібне помешкання. До прикладу, жити можна з власником дому або самим. Але уважно читаєте правила скасування броні: вони у всіх господарів різні.



Обрання житла на сайті

А тепер до відгуків. Вони на Airbnb – чи не найголовніший фактор вибору і надійний спосіб захиститись від шахраїв. Для більшої впевненості варто поспілкуватись із власниками житла, яке обираєте. Точну адресу помешкання отримуєте лише після оплати, а от де знайти ключі дізнаєтесь за три дні до приїзду.

Ще трохи про оплату: її можна розділити на два платежі. Таку опцію компанія ввела у 2018 році. Під час тестів 40% обирали саме такий спосіб оплати. Як це працює? Половина суми знімається під час бронювання, іншу вносите у будь-який зручний час, та не пізніше ніж за тиждень до чекіну.

Слідкуйте за кінцевою сумою: через комісію сервісу, а вона складає до 20% від вартості залежно від терміну перебування, і через плату за прибирання – цифра може бути значно вищою, ніж та, яка вказана в загальному списку.

Що таке спільне проживання

Спільне споживання – це комерція з обіцянкою людської взаємодії. Люди діляться частиною себе і це змінює все. Окрім цього, така модель знижує надмірне споживання та рівень перевиробництва і позитивно вливає на навколишнє середовище. Чому? Та просто люди стають менше купувати.

Зараз ринок спільного споживання настільки масштабний, що ви можете жити у повному комфорті, орендуючи все – від книжок, одягу та інструментів для ремонту до житла чи автомобіля. А тримається економіка спільного споживання – на довірі. Саме тому платформи розробляють все нові способи підвищення довіри – рейтинги, верифікація, відгуки та оцінки.

Скандали у Airbnb

Та довіра, зокрема до Airbnb, не завжди виправдана. Марк та Стар Кінги – це пара, яка здала свій будинок в оренду на вихідні. А повернулись до ось цього.

Дивіться відео: що сталося з будинком родини Кінг

Наслідки триденної нарко-оргії коштували Кінгам близько 75 тисяч доларів – саме стільки довелось витратити на прибирання, чи швидше на реставрацію розгромленого будинку. Збитки відшкодувала Airbnb: там обіцяють виплачувати власникам по мільйону доларів компенсацій у подібних випадках.

А канадець Девід Джеккл, який ретельно планував свою відпустку у Мексиці. За пів року до поїздки забронював помешкання на Airbnb. 5 тижнів оренди обійшлись йому у 1300 доларів.

Однієї п’ятниці я отримав повідомлення про те, що власник скасував наше бронювання. До поїздки залишалось 2 дні. Я думав, що це жарт,

– пригадав канадець Девід Джеккл.

Та ні, не жарт. Скасувати бронювання можуть і за день до вашого приїзду. Така політика компанії. На час скасування його бронювання схоже житло коштувало вже 7,5 тисяч доларів. Що у такому випадку обіцяє Airbnb? Небагато: покрити частину різниці у ціні.

Скандалів у Airbnb – не бракує. В орендованих приміщеннях і гей-порно знімали, і увімкнені приховані камери залишали. До речі про них: їх у квартирах встановлювати можна. Але обов’язково вказати про це на сайті і вимикати на час здачі будинку. Як від такого вберегтись? Обирати профілі з 5-зірковими оцінками та великою кількістю відгуків – в ідеалі їх має бути більш ніж півсотні. А ще – надавати перевагу власникам із позначкою superhost.

Як розширюється мережа

Проте популярності сервіс не втрачає. Навпаки, все більше розширює спектр послуг. Як от Airbnb Experience – своєрідна можливість купити досвід. Повчити мову країни, у яку приїжджаєте, прогулятись з місцевими чи навчитись готувати тамтешню їжу. Послуга Airbnb Luxe дозволяє орендувати середньовічні замки, вілли серед тосканських виноградниках та навіть острови.

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Таких об'єктів на сайті виставили понад 2 тисячі, а середня ціна за тиждень перебування – 14 тисяч доларів. А ще відкрили сервіс для любителів екстриму Airbnb Adventures – кличуть шукати НЛО в Аризоні та полювати на левів у Кенії. Щоправда, задоволення не з дешевих: 9-денна експедиція на каяках на Півночі Канади коштуватиме майже 4 тисячі доларів, триденний похід до руїн інків у Перу – обійдеться у 900, а за півтори тисячі американської валюти проведете 9 днів в амазонських джунглях.