Секс-скандали, водії-вбивці, смертельні ДТП: що стоїть за успіхом компанії Uber

Володіння власним авто дорого коштує всьому суспільству. Американці проводять у заторах сім мільярдів годин на рік, а втрати продуктивності від цього можна оцінити у 160 мільярдів доларів. 30% землі та простору витрачається на зберігання автомобілів. Саме задля покращення якості життя, заощадження часу розробники створили найпопулярніший на сьогодні сервіс таксі – Uber.

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Історія заснування Uber

Тревіс Каланік та Гаррет Кемп – двоє американських підприємців – вирішили створити сервіс таксі з водіями на власних авто.



Тревіс Каланік, Гаррет Кемп

У 2009 році в Каліфорнії вони запустили UberCab – і ось у Сан-Франциско починають курсувати три таксі преміум-класу. Незважаючи на ціну, вищу втричі за ринкову, сервіс користувався успіхом: машину викликали через додаток, оплата відбувалася банківською карткою.

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Протягом року Каланік та Кемп збирали інвестиції. У їхній бізнес вклав гроші навіть засновник Amazon Джефф Безос. Вже в 2010 році загальна сума від інвесторів сягнула 1,25 мільйона доларів.

У тому ж 2010 засновники зіштовхнулися зі звинуваченнями від міської поліції через відсутність ліцензій. Однак їм вдалося переконати, що UberCab – не служба таксі, а сервіс для незалежних водіїв. Щоправда, слово "cab" з назви довелось забрати. Вже невдовзі, отримавши ще 48 мільйонів доларів інвестицій, Uber вийшов за межі Сан-Франциско, і почав з шаленою швидкістю охоплювати ринок США.

Недоліки сервісу Uber

Попри популярність в Україні, дані обсягів залишаються в тіні. Uber не оприлюднює статистику про зареєстровані у системі авто чи кількість здійснених поїздок.

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Також компанія працює з чималими порушеннями. Цю тему восени 2019 року досліджували журналісти руху "Чесно". Результати виявилися невтішними: маршрутки UberShuttle не мають відповідних ліцензій, а водії працюють без посвідчень необхідної категорії. Крім того, вони часто порушують правила дорожнього руху.

Також працівники працюють понаднормово – нерідко по 14 годин на добу п'ять днів на тиждень. У сумі це виходить 70 годин на тиждень, що майже вдвічі більше за 40 годин, передбачених законом. У самій же компанії переконують у протилежному.



Представники компанії спростовують всі звинувачення

Скандали в Uber

Основна ідея Uber – максимально спростити процес замовлення таксі. Зручний додаток, інтеграція з картами Google, яка дозволяє пасажиру слідкувати за рухом водія, а водієві – приїхати точно туди, де стоїть пасажир, можливість зв'язатись із водієм ще до його приїзду та відправити дані про свою поїздку будь-кому зі знайомих, система рейтингів та оцінок. Тобто, все для безпечних поїздок.

Водій-вбивця

Американець Джейсон Далтон пройшов усі перевірки та став водієм Uber. Однак взимку 2016 на вулицях Каламазу в Мічигані за менш, ніж п'ять годин розстріляв шістьох людей. Вбивства він скоював у період між перевезенням пасажирів.



Джейсон Далтон

Жодна з жертв не була клієнтом Uber. Однак саме компанію, а точніше додаток Uber Далтон назвав причиною вбивств. Мовляв, той контролював чоловіка і змушував стріляти в людей. Таксиста-вбивцю засудили до довічного ув’язнення.

Сексизм у компанії Uber

Численні скандали, пов'язані з Uber, стали причиною звільнення у 2017 Тревіса Каланіка з посади виконавчого директора. Менеджмент компанії часто звинувачували у дискримінації та грубому ставленні до водіїв, а самого Каланіка – у сексизмі.

Одну з історій розповіла у своєму блозі працівниця штату. Як нагороду за хорошу роботу, компанія подарувала всім чоловікам шкіряні куртки. Натомість жінки замість бонусів у текстильному еквіваленті отримали порцію сексистських життєвих настанов.



Сьюзан Фаулер стала жертвою сексизму з боку керівництва Uber

Після публікації цієї історії понад сто працівниць Uber зібрались на зустріч з Каланіком з метою висловитися щодо сексизму в компанії. Вони домовилися про перевірку, і вже через кілька місяців з Uber звільнили 20 людей. Ще 30 скерували на перекваліфікацію та консультації з психологами.

Доба нової "gig"-економіки

Усі водії працюють за угодою з роботодавцем, а не наймаються як штатні працівники. Це ілюструє "gig"-економіку – економіку неповної зайнятості. Вона з’явилась у Штатах з появою таких компаній, як Uber, а згодом поширилась по всьому світу.

Серед переваг – можливість самому обирати графік і поєднувати кілька видів робіт. Gig-працівники безперестанку розбудовують свою мережу, шукають людей з навичками, яких самі не мають, співпрацюють з ними і в такий спосіб розширюють спектр послуг. Натомість корпоративні працівники живуть у так званому коконі зв’язків у межах своєї компанії.

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З недоліків – це відсутність стабільності, а також будь-яких прав. Працівники Uber не отримують від компанії ні медичного страхування, ні вихідної допомоги при звільненні.

У США намагаються з цим боротися: в Каліфорнії Uber зобов'язали перевести всіх найманих працівників у штат, тобто оплачувати їм страхування та декретні відпустки. Внаслідок цього законопроєкту витрати Uber на персонал можуть зрости щонайменше на 20% – до 500 додаткових мільйонів доларів на рік.

Сервіс UberEats

Скаржаться на байдужість з боку компанії і кур’єри UberEats – другого за успішністю сервісу компанії. Це доставка їжі з кафе та ресторанів, що зараз працює у 600 містах світу.



Кур'єр UberEats

Один із кур'єрів повідомив, що після того, як він зламав руку під час доставки їжі, компанія навіть не поцікавилася, як почувається їхній працівник, а також не покрила жодних витрат на лікування.

Скандальні висловлювання одного з керівників Uber

Тревіса Каланіка на посаді виконавчого директора замінив американський бізнесмен Дара Хосровшахі. В одному з інтерв'ю він порівняв жорстоке вбивство в консульстві Саудовської Аравії опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашогджі зі смертю американки через зіткнення з безпілотником Uber.

Люди помиляються, і це не означає, що їм не треба пробачати, їхні помилки,

– заявив Хосровшахі.

За недолуге порівняння Хосровшахі одразу розкритикували у соцмережах. Його допис із вибаченнями з’явився у твіттері наступного ж ранку.

Смертельне ДТП з безпілотним авто Uber.

Трагічний інцидент трапився два роки тому. Самокеруючий автомобіль насмерть збив 49-річну мешканку Аризони за 100 метрів від пішохідного переходу.

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Система не розпізнала жінку як пішохода, адже та переходила дорогу в недозволеному місці. Випадок став першою смертельною аварією за участі самокеруючих авто.

Нові опції від засновників

Як UBER став доступніший для всіх користувачів

Тревіс Каланік відзначив, що спочатку в компанії були лише автомобілі класу "люкс". Тобто, користувачі викликали таксі і приїжджав Mercedes-Benz S-класу.

Коли ми почали працювати по всьому світу, то розширили вибір машин – від люксових авто до авторикш в Індії. Для нас стало важливим бути більш доступними і враховувати особливості кожного конкретного міста,

– пояснив співзасновник

З категорії "люкс" на "мас-маркет" компанія перетворилась у 2012, запустивши сервіс UberX, з нижчими на 35% цінами та машинами економ-класу. Вже в 2014 році було представлено опцію спільних поїздок.



Сервіс UberX пропонує поїздки за доступними цінами

Спільні поїздки

Засновники Uber помітили, що маршрути повторюються – багато людей обирали один і той самий напрямок в однаковий час. Тож вони почали думати, як об’єднати дві поїздки в одну. Така подорож була б удвічі дешевша, а в місті збільшилася б кількість тих, хто їздив у меншій кількості машин.

Як виявилось, це було настільки дешево, що люди погоджувалися їхати в одному авто із незнайомцями. У перші вісім місяців існування послуги в Лос-Анджелесі нею користувались 100 тисяч людей щотижня, а автомобілі наїздили на 13 мільйонів кілометрів менше.

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Також викиди вуглекислого газу в атмосферу зменшились на 1400 тонн. Проблемами екології в Uber почали перейматись саме із запуском спільних поїздок. На сьогодні в компанії успішно використовують це як елемент піару.

Мільярди чи навіть трильйони годин люди проводять, сидячи у своїх автомобілях, роздратовані і стривожені. Подумайте про те, наскільки зміниться якість життя, якщо ми повернемо людям їхній час?

– зазначив Тревіс Каланік.

Зараз Uber працює в 528 містах і налічує майже сім тисяч штатних працівників (6700, дані 2016 року, – 24 канал). У 2018 році дохід компанії склав більше 11,27 мільярда доларів.

Uber в Україні

На український ринок Uber заїхав у 2015 році. Разом із ним з'явилися так звані партнери – сотні компаній-посередників, які за окрему платню підключають вас до системи. Так, більшість водіїв в Україні не працюють з Uber напряму, як мінімум, щоб не відкривати ФОП та не вести самим бухгалтерію.

На момент появи Uber у столиці було понад 300 служб таксі, більшість з яких працювали не в правовому полі. За пів року через високі стандарти, які приніс Uber, конкуренцію не витримало майже 200 служб,

– прокоментував Фарід Сахаров, керівник експертної групи з питань цифрової інфраструктури на транспорті.

За даними Monobank, Uber займає близько 50% ринку таксі в Україні. Компанія таксі працює в семи містах: Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Вінниці та Запоріжжі.

Сервіс UberX

Авто економ-класу можна замовити в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Вінниці та Запоріжжі.

Сервіс UberSelect

У Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі користувачі можуть замовити автомобілі класу “комфорт”. Це моделі, молодші за 2000 рік випуску.

Сервіс UberBlack

Лише в столиці можна викликати авто преміум-класу. Водії цього сервісу дотримуються спеціального дрес-коду.

Uber-маршрутки

У Києві курсують мікроавтобуси та мінівени категорії UberVan. У травні 2019 року до переліку додався UberShuttle – сервіс автобусів для спільних поїздок, так звані маршрутки Uber. Щодня з сьомої ранку до дев'ятої вечора вони їздять кожні 15 хвилин на дев'яти напрямках.



Uber-маршрутки

Ціна з людини стартує від 15 гривень за поїздку до восьми кілометрів. За кожні додаткові чотири кілометри пасажири мають платити на п'ять гривень більше. Найдорожча поїздка з UberShuttle буде коштувати не більше, ніж 30 гривень.