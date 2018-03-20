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Смертельна ДТП за участі безпілотного авто Uber у США: у поліції назвали винних

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Поліція не знайшла провини автоматики Uber у смертельній ДТП в США
Поліція не знайшла провини автоматики Uber у смертельній ДТП в США / Фото з відкритих джерел

Шериф поліції штату Арізона Сільвія Моїр заявила, що правоохоронці не знайшли провини автоматики Uber в аварії, в результаті якої загинула жінка.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

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На відео з місця ДТП ясно, що було б дуже складно уникнути цього зіткнення в будь-якому режимі, в автономному або з водієм, спираючись на те, як жінка вискочила з тіні прямо на дорогу. Попередньо я припускаю, що Uber навряд чи винен в цьому інциденті,
– розповіла шериф.

За її словами, ні камери, ні людина, яка сиділа в кабіні автомобіля, що випробовувався, не помітили жінку до моменту зіткнення. А водій зрозумів, що сталося зіткнення, тільки почувши його звук.

Зазначається, що авто Uber, оснащене двома камерами, також не зробило спроби загальмувати.

У рамках розслідування поліція буде співпрацювати зі слідчими Національної ради з безпеки на транспорті та Національним управлінням безпеки руху на трасах.

Нагадаємо, 19 березня, безпілотний автомобіль компанії Uber на смерть збив жінку-пішохода у місті Тампа, що в американському штаті Аризона.

Теги: Новини США Жертви Поліція Аварії та ДТП Uber
Джерело: 24 Канал
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