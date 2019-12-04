Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair: история компании и как сэкономить на билетах

Из Киева в Лондон за 15 евро: это стало реальным с появлением бюджетных авиалиний. Дешевые билеты и множество направлений. За почти полсотни лет лоукостеры изменили рынок авиации, среди них – Ryanair. Крупнейшего в Европе лоукостера не раз называли худшим среди авиаперевозчиков. На чем же зарабатывает Ryanair? Как сэкономить на билетах? И как не клюнуть на его приманки – в материале 24 канала.

История основания Ryanair

Бизнес-история Ryanair – одна из самых интересных в Ирландии за прошлые 30 лет. Это незаурядное превращение из небольшой местной авиалинии в самого мощного в Европе авиаперевозчика на короткие расстояния.

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История маленьокго бизнеса семьи Раянов началась в 1984 году с местной авиалинии. Тогда еще традиционная авиакомпания осуществляла единичные рейсы между Ирландией и Британией. И за первые пять лет не только не получила успех, но и вообще оказалась на грани банкротства



Первый самолет Ryanair – 15-местный Embraer

Неприбыльная компания нуждалась в свежей стратегии. И ее предоставил Майкл О'Лири – сначала советник, а с 1994 года и по сей день – генеральный директор Ryanair. Он предложил идею бюджетных полетов и полностью изменил концепцию перевозчика.

Модель максимально проста: один тип самолета, больше времени в воздухе, меньше удобств для клиентов, а следовательно и меньше переплат. И значительно больше работы для работников.



Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири

Нестандартные предложения гендиректора

► "В самолете есть три туалета, если я уберу два из них из хвоста самолета, смогу поставить туда шесть дополнительных мест и в течение целого года цена на билет будет на 5% ниже".

► Ввести стоячие места. "Это очень безопасно. Если убрать десять рядов сидений, у нас будут стоячий и сидячий отделы. Сидячие места будут стоить 25 евро, а стоячие – 1 евро. Гарантирую, что отдел со стоячими местами заполнился бы значительно быстрее. И это бы не были трансатлантические рейсы, а те, что длятся час, где прогнозируемые погодные условия и низкая вероятность турбулентности.

► Была идея взимать большую стоимость с людей с лишним весом.

► А еще он придумал, как сэкономить на электроэнергии. "Это одно из замечательных рекламных решений – мол, видите, мы настолько фокусируемся на зарабатывании денег, что даже не позволяем работникам заряжать свои мобильные телефоны".

О'Лири считает, что идеальный пассажир – тот, у кого есть пульс и кредитная карточка. И несмотря на эксцентричное поведение, именно под его руководством в 2016 году Ryanair стал крупнейшей в Европе лоукост-авиакомпанией. Годом позже перевез миллиардного пассажира, а в 2018-м заработал более семи миллиардов евро.

Как лоукостам удается снижать цены

По какой схеме работают бюджетные перевозчики? Компания заходит на рынок и предлагает цены значительно ниже, чем у конкурентов. Дешевые билеты побуждают пассажиров летать чаще. А те, кто раньше не летал, получают возможность сделать это буквально за копейки. Такая схема приводит к увеличению пассажиропотока. И заодно – поддерживает здоровую конкуренцию: другие авиакомпании открывают новые маршруты и так же снижают цены.

Почему так дешево? Экономят на всем – кроме безопасности полета. С Ryanair придется доплатить за дополнительные удобства. Регистрация на рейс в аэропорту, если вы не сделали это самостоятельно, будет стоить 50 евро, когда стоимость самого билета – 10.

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В копеечку влетит перевозка дополнительного багажа, еда на борту, выбор места в самолете и приоритетная посадка. Цены на авиабилеты зависят от времени вылета, спроса на рейс и конкуренции на маршрутах. Стоимость устанавливают так, что даже 70% пассажиров обеспечивают доходность полета.



Почему лоукост – это дешево

К тому же, Ryanair может менять цены на конкретный рейс по несколько раз в день. Если спрос на билеты уменьшается, места в самолете сразу же становятся дешевле, и наоборот. Отсюда и берутся постоянные акции.

Как покупать билеты? Ранняя продажа билетов действует по правилу "чем раньше, тем дешевле". Довольны все: и покупатель, и компания, которая получает деньги задолго до самого полета. И при этом не позволяет вернуть билет обратно. Замена билета или деталей может обойтись дороже, чем сам билет. Покупать их выгоднее всего онлайн – на официальном сайте компании. Ведь арендовать офисы, нанимать дополнительных работников и платить комиссию сервисам по продаже билетов им просто невыгодно.

Ryanair сокращает расходы, как только может. Летает в основном на короткие расстояния – до 2500 километров. А время в пути – не более шести часов. Использует схему point to point, то есть "из одного пункта в другой".

Point to point: как это работает

Все традиционные авиакомпании строят свои маршруты, опираясь на главный хаб – то есть центральный аэропорт. Для примера: хаб компании МАУ – "Борисполь" в Киеве, а немецкой Lufthansa – аэропорт Франкфурта-на-Майне. Если вы летите этими авиакомпаниями, скорее всего, вас будет ждать пересадка в городе, где расположен их хаб.

Лоукостеры, а следовательно и Ryanair, строят маршруты иначе: связывают между собой сотни мелких аэропортов. Летают на короткие расстояния без пересадок и имеют хабы в каждом городе, где приземляется их самолеты.



Как работает схема point to point

Традиционные авиакомпании осуществляют все рейсы через ограниченное количество аэропортов. Зависимость от них уменьшает число новых маршрутов и ограничивает возможности для новых авиакомпаний. Зато схема "из одного пункта в другой" снижает эту зависимость, поскольку каждый рейс из каждого аэропорта становится очень важным.

В крупнейших мировых аэропортах Ryanair вы не встретите. Компания заходит в небольшие, местные, которые нередко расположены далеко от основных городов. Для пассажиров такая схема не всегда выгодна. Здесь требуется тщательное планирование маршрута, иначе можно существенно переплатить.

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Например, расстояние до Парижа из аэропорта Бове, куда летает Ryanair – более 80 километров. Самый дешевый авиабилет из Варшавы обойдется в 12 евро. А за трансфер в город придется заплатить минимум 17.

Ryanair в Украине

В Украину Ryanair зашел в 2018 году – со второй попытки. За год до того компания не смогла договориться с руководством киевского "Борисполя". Позиция аэропорта – контракт с Ryanair им просто невыгоден.

За первые 10 месяцев работы лоукостер перевез из и в столичный аэропорт более полумиллиона пассажиров. А в 2018-м пассажиропоток украинских аэропортов впервые в истории страны превысил 20 миллионов людей. Из Киева Ryanair летает в 13 европейских стран.



В какие украинские города летает Ryanair / Инфографика 24 канал



В какие украинские города летает Ryanair / Инфографика 24 канал​

За что Ryanair платит аэропортам

В списке взлет и посадка самолетов, парковка и обслуживание пассажиров. Суммы таких сборов зависят от популярности аэропорта, веса самолета и количества людей на борту.

Как это посчитать? Например, взлет и посадка самолета в аэропорту польского Кракова стоит в среднем 10 долларов за каждую тонну. Максимальная взлетная масса 737-го "боинга" компании Ryanair – 60 тонн. Поэтому за один совершенный им рейс аэропорт получит не менее 600 долларов.

Что же до стоянки самолетов, то бесплатная она только два часа. За каждую следующую авиаперевозчик платит три доллара за тонну. Поэтому если лоукостеры все-таки приземляются в крупных аэропортах – планируют свои рейсы на менее загруженные часы. Это позволяет сэкономить, ведь поздно ночью или рано утром плата за приземление в аэропорту не такая высокая. Да и риски задержки или отмены рейсов значительно меньше.



За что авиакомпания платит аэропортам

"Мы выбирали маленькие аэропорты и устраивали своеобразные соревнования, чтобы выбрать лучших. А остальное сделало конкурентное напряжение. Большинство из тех аэропортов никогда не видели ничего подобного и перспектива осуществлять, например, ежедневные полеты в Лондон, была для них слишком приятна, чтобы ее игнорировать", – рассказал Конор Маккарти, экс-менеджер компании.

Самолеты Ryanair проводят в воздухе максимальное количество времени и только за день могут совершить восемь рейсов в четыре разные страны. А от приземления до следующего полета проходит не более часа. Поэтому люди не переплачивают за то, что самолет просто стоит в аэропорту.

Про самолеты и персонал Ryanair

Они у Ryanair одной модели – Boeing 737. Средний возраст – семь лет, чтобы не тратить лишних средств на ремонт. Для сравнения, самолеты Lufthansa или Austrian Airlines – почти вдвое старше. Что касается персонала, то все они, от бортпроводников до пилотов и механиков, учатся работать лишь с одним типом техники. Это экономит компании огромное количество времени и, разумеется, денег.

Комплектация салонов – максимально упрощена. Так, у Ryanair нет мест бизнес-класса, значительно меньше расстояние между сиденьями. Разные и размеры кресел: в традиционных авиакомпаниях их ширина на 10 сантиметров больше.



Так выглядит салон самолета Ryanair

Нет ни шторок на окнах, ни каких-либо развлекательных элементов. А еще лоукостер почти не использует посадочные рукава. До самолета пассажиры идут пешком или едут на шаттл-басе, а на борт поднимаются на своих двоих – по ступенькам.

А теперь расскажем о работниках RyanAir. Они – настоящие примеры многофункциональности. Компания нанимает одного человека и учит его работе четырех других. Поэтому работники осваивают несколько профессий: работу стюардов, регистрируют людей на рейсы, продают товары на борту, а между полетами – убирают салоны самолетов.

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Несмотря на такую загруженность, зарплаты у работников ниже, чем на аналогичных должностях в традиционных авиакомпаниях. Бортпроводник фирмы Lufthansa в среднем зарабатывает примерно три тысячи евро в месяц. Ryanair обещает вдвое меньше – полторы тысячи. "В Ryanair ты постоянно чувствуешь, что менеджмент компании тебя ненавидит", – заметил Джим Эткинсон, экс-пилот RyanAir.

К тому же, они часто жалуются на безразличие к работникам со стороны компании. "Самое главное при устройстве в Ryanair – быть готовым переезжать в любую часть Европы. Ryanair дает вам рандомную базу в любом европейском городе, они не учитывают то, где вы живете. Для них это неважно, они отправят вас туда, где им не хватает людей", – пояснил один из быших работников Ryanair.

С сентября 2017 года в Ryanair состоялась серия массовых забастовок. Работники, а особенно пилоты, не выходили на работу. Это затронуло сотни тысяч пассажиров – нередко компания отменяла до полтысячи рейсов в день.

Люди получали сообщения об отмене рейсов прямо на пути к аэропортам. В том же году появились фото, на котором шесть работников Ryanair ночуют прямо на полу офиса. Им, мол, не оплатили даже проживание в гостинице.

В компании это назвали постановкой, а всех причастных к фотографии сразу же уволили.