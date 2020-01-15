Лікар придумав черевики, коли пошкодив ногу: історія бренду Dr.Martens

Dr. Martens – один з найвідоміших британських брендів взуття. Їх носили скінхеди, поліцейські та навіть Папа Римський. За 70 років фірмові черевики стали невід'ємною частиною британської культури та перетворились на культ для кількох десятків поколінь.

Спочатку їх носили представники субкультур та робочого класу, однак незабаром взуття з'явилось на подіумах світових тижнів моди.

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Створення бренду

Dr. Martens звикли вважати суто британським брендом. Однак його історія почалась у Німеччині після закінчення Другої світової війни. Тоді лікар та колишній солдат Вермахту Клаус Мертенс пошкодив ногу та зрозумів, що стандартні армійські черевики з підбитою цвяхами підошвою насправді максимально незручні. Мертенс вирішив створити власну пару з повітряною амортизацією.



Вермахту Клаус Мертенс і сучасна модель взуття Dr.Martens

Момент був вдалий, адже після часу на війні, проведеного в дуже незручних армійських черевиках, люди шукали краще взуття.

Історія успіху

Однак витівка отримала успіх не відразу, аж поки Мертенс не перетнувся із університетським товаришем Гербертом Функом.



Мертенс з Гербертом Функом

Вже у 1947 році неподалік Мюнхена вони відкрили невелику взуттєву фабрику. Матеріали для виробництва брали із повоєнних запасів. Шкіру – зі штанів офіцерської форми, а для підошви використовували списану гуму з літаків Luftwaffe.

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У 1950 році в розпорядженні компанії вже було приблизно 200 варіантів взуття, а 80% усієї клієнтської бази складали жінки віком за 40 років.

Популярність Dr.Martens у Британії

До Британії компанія прийшла на початку 1960 року. У Мертенса та Функа її викупив відомий на той час виробник взуття Білл Гріггс.



Клаус Мертенс та Білл Гріггс

Дизайн черевиків суттєво змінили: вдосконалили підошву, округлили передню частину та додали знамените прострочення жовтою ниткою. Так народилась торгова марка AirWair. Разом з нею з'явились Dr. Martens 1460 – найвідоміший продукт компанії. Коштували черевики два фунти стерлінгів за пару і швидко знайшли популярність серед робочого класу.

Цільова аудиторія компанії

Наприкінці 1960 року стильні черевики почали носити скінхеди. А на початку 1970 року у них перевзулися панки.

Хто такі скінхеди та панки?• Cкінхеди – члени субкультури, яка виникла серед робочого класу та молодих людей у Сполученому Королівстві у 1969 році, а потім поширились на інші частини світу. Важливо, що скінхеди пишалися своїм походженням, тому зневажали буржуазне суспільство. Гордість виражали як у зовнішньому вигляді, так і у світогляді.



• Панки – молодіжна субкультура, яка виникла в середині 1970 років у США. Головні особливості — вульгарність у поведінці, агресивність та анархізм. Панки ні під кого не підлаштовуються. Вони засвоїли гасла світу без кордонів, урядів, соціальних та економічних обмежень.

Скінхеди використовували Dr. Martens як своєрідний символ повстання проти руху хіпі. Панки ж підхопили цей аспект протесту і ці черевики, аби сказати, що вони повстають проти всього.



Скінхеди у взутті Dr.Martens

Після того, як черевики взув соліст гурту The Who Піт Таунсенда, взуття почало асоціюватись із музикантами. Згодом у знаменитій парі довжиною більше метра на сцену вийшов й Елтон Джонн.



Елтон Джон

Вже до кінця 1990-их років у них ходила чи не вся молодь Америки та Британії. Носили Dr.Martens навіть Папа Римський Іван Павло ІІ та Далай Лама.

Відоме взуття виробляють у британському селищі

Є більш, ніж 100 магазинів Dr. Martens. В них продають приблизно 250 видів взуття, окрім цього ще одяг та аксесуари. Десять мільйонів пар черевиків з'являються на світ щороку. З них 1% – у британському селищі Вулластон. Це єдина фабрика компанії в Британії.

50 працівників фабрики виготовляють три типи продукції. В середньому – не більше 100 тисяч пар взуття на рік, аби не втрачати якість.

Щоб залишатись у тренді, Dr. Martens співпрацюють з відомими брендами та дизайнерами. У списку – колаборації з гуртом The Neighbourhood, брендами Supreme та Vetements, дизайнерами Марком Джейкобсом та Йодзі Ямамото.



Одна з моделей взуття Dr.Martens

Нещодавно Dr. Martens збільшила прибуток на 70% завдяки продажам веганського взуття. Замість шкіри його виготовляли з поліуретану та поліестеру.

Конкуренти компанії

Насправді ж прямих конкурентів Dr.Martens немає. Основна категорія покупців готові переплатити за бренд і навіть змиритися з недоліками взуття, адже мартінси потрібно кілька тижнів "розношувати". Однак у 2011 році компанія вирішила полегшити життя клієнтам і запустила разову серію "broken in" (уже розношені). Нові черевики поміщали у спеціальний барабан, аби пом'якшити шкіру. Вручну пошкоджували отвори для шнурівок і затирали підошву.

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Пропри всі успіхи у 2007 році компанія Dr. Martens таки була у центрі скандалу. Британці провели невдалу рекламну кампанію – "взули" у свої мартінси загиблих рок-зірок на райських небесах. Знімки одразу ж викликали хвилю невдоволення серед фанів, тож AirWair довелось публічно вибачитись.



Фронтмен гурту Nirvana Курт Кобейн

Як відрізнити підробку від оригіналу

Низька ціна. Варто переглянути справжню ціну на офіційному сайті. Пара оригінальних Dr.Martens моделі 1460 коштує не менше 140 доларів.

Звертайте увагу на фірмові знаки компанії: брендований пакувальний папір, робочий штрих-код, однаковий номер на коробці з-під взуття та язичку черевика.

Обов'язкова наявність логотипа на устілці – Original та Made in England в старіших моделей, Air Cushioned Sole або Bouncing Soles на нових.



Взуття Dr.Martеns