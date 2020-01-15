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      Врач придумал ботинки, когда повредил ногу: история бренда Dr.Martens

      Корпорации мира 74 Читати новину українською

      Dr. Martens – один из самых известных британских брендов обуви. Их носили скинхеды, полицейские и даже Папа Римский. За 70 лет фирменные ботинки стали неотъемлемой частью британской культуры и превратились в культ для нескольких десятков поколений.

      Сначала их носили представители субкультур и рабочего класса, однако вскоре обувь появилась на подиумах мировых недель моды.

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      Создание бренда

      Dr. Martens привыкли считать сугубо британским брендом. Однако его история началась в Германии после окончания Второй мировой войны. Тогда врач и бывший солдат Вермахта Клаус Мертенс повредил ногу и понял, что стандартные армейские ботинки с подбитой гвоздями подошвой на самом деле максимально неудобные. Мертенс решил создать собственную пару с воздушной амортизацией.

      взуття
      Солдат Вермахта Клаус Мертенс и современная модель обуви Dr.Martens

       

      Момент был удачный, ведь после времени на войне, проведенного в очень неудобных армейских ботинках, люди искали лучшую обувь.

      Однако затея получила успех не сразу, пока Мертенс не пересекся с университетским товарищем Гербертом Функом.

      Мертенс з другом
      Мертенс с Гербертом Функом

      Уже в 1947 году неподалеку от Мюнхена они открыли небольшую обувную фабрику. Материалы для производства брали из послевоенных запасов. Кожу – из штанов офицерской формы, а для подошвы использовали списанную резину самолетов Luftwaffe.

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      В 1950 году в распоряжении компании уже было примерно 200 вариантов обуви, а 80% всей клиентской базы составляли женщины в возрасте за 40 лет.

      В Британию компания пришла в начале 1960 года. У Мертенса и Функа ее выкупил известный производитель обуви Билл Григгс.


      Клаус Мертенс и Билл Григгс

      Дизайн ботинок существенно изменили: усовершенствовали подошву, округлили переднюю часть и добавили знаменитые прострочки желтой нитью. Так родилась торговая марка AirWair. Вместе с ней появились Dr. Martens 1460 – самый известный продукт компании. Стоили ботинки два фунта стерлингов за пару и быстро обрели популярность среди рабочего класса.

      В конце 1960 года стильные ботинки стали носить скинхеды. А в начале 1970 года в них переобулись панки.

      Кто такие скинхеды и панки?
      • Скинхеды – члены субкультуры, которая возникла среди рабочего класса и молодых людей в Соединенном Королевстве в 1969 году, а затем распространились на другие части мира. Важно, что скинхеды гордились своим происхождением, поэтому презирали буржуазное общество. Гордость выражали как во внешнем виде, так и в мировоззрении.

      • Панки – молодежная субкультура, возникшая в середине 1970 годов в США. Главные особенности пошлость в поведении, агрессивность и анархизм. Панки ни под кого не подстраиваются. Они усвоили лозунги мира без границ, правительств, социальных и экономических ограничений.

      Скинхеды использовали Dr. Martens как своеобразный символ восстания против движения хиппи. Панки подхватили этот аспект протеста и эти ботинки, чтобы сказать, что они восстают против всего.

      Скінхеди
      Скинхеды в обуви Dr.Martens

      После того, как ботинки обул солист группы The Who Пит Таунсенда, обувь начала ассоциироваться с музыкантами. Впоследствии в знаменитой паре длиной более метра на сцену вышел и Элтон Джонн.

      Елтон Джонн
      Элтон Джон

      Уже к концу 1990-х годов в них ходила едва ли не вся молодежь Америки и Британии. Носили Dr. Martens даже Папа Римский Иоанн Павел II и Далай Лама.

      Есть более чем 100 магазинов Dr. Martens. В них продают примерно 250 видов обуви, кроме этого еще одежду и аксессуары. Десять миллионов пар ботинок появляются на свет каждый год. Из них 1% – в британском поселке Вулластон. Это единственная фабрика компании в Британии.

      50 работников фабрики изготавливают три типа продукции. В среднем – не более 100 тысяч пар обуви в год, чтобы не терять качество.

      Чтобы оставаться в тренде, Dr. Martens сотрудничают с известными брендами и дизайнерами. В списке – коллаборации с группой The Neighbourhood, брендами Supreme и Vetements, дизайнерами Марком Джейкобсом и Едзи Ямамото.

      мартінси
      Одна из моделей обуви Dr.Martens

      Недавно Dr. Martens увеличила прибыль на 70% благодаря продажам веганской обуви. Вместо кожи ее изготавливали из полиуретана и полиэстера.

      На самом же деле прямых конкурентов у Dr. Martens нет. Основная категория покупателей готовы переплатить за бренд и даже смириться с недостатками обуви, ведь мартинсы нужно несколько недель "разнашивать". Однако в 2011 году компания решила облегчить жизнь клиентам и запустила разовую серию "broken in" (уже разношенные). Новые ботинки помещали в специальный барабан, чтобы смягчить кожу. Вручную повреждали отверстия для шнуровок и затирали подошву.

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      Несмотря на все успехи в 2007 году компания Dr. Martens таки была в центре скандала. Британцы провели неудачную рекламную кампанию – "обули" в свои мартинсы погибших рок-звезд на райских небесах. Снимки сразу же вызвали волну недовольства среди фанатов, поэтому AirWair пришлось публично извиниться.

      мартінси
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      • Низкая цена. Стоит посмотреть настоящую цену на официальном сайте. Пара оригинальных Dr. Martens модели 1460 стоит не менее 140 долларов.
      • Обращайте внимание на фирменные знаки компании: брендированная упаковочная бумага, рабочий штрих-код, одинаковый номер на коробке из-под обуви и язычке ботинка.
      • Обязательно наличие логотипа на стельке – Original и Made in England у старых моделей, Air Cushioned Sole или Bouncing Soles на новых.


      Обувь Dr.Martеns

      • Швы у оригинального ботинка аккуратные и равномерные, крепления отверстий для шнурков с внутренней стороны не имеют зубцов.
      • На подошве обуви легкий градиент, а цвет кожи внешне почти идентичен тому, что внутри.
      • Оригинальная пара Dr. Martens 1460 нелегкая и весит чуть больше килограмма.
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      Автор: Кристина Иващук
      Теги: Новости Украины Великобритания Корпорации мира
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