Врач придумал ботинки, когда повредил ногу: история бренда Dr.Martens

Dr. Martens – один из самых известных британских брендов обуви. Их носили скинхеды, полицейские и даже Папа Римский. За 70 лет фирменные ботинки стали неотъемлемой частью британской культуры и превратились в культ для нескольких десятков поколений.

Сначала их носили представители субкультур и рабочего класса, однако вскоре обувь появилась на подиумах мировых недель моды.

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Создание бренда

Dr. Martens привыкли считать сугубо британским брендом. Однако его история началась в Германии после окончания Второй мировой войны. Тогда врач и бывший солдат Вермахта Клаус Мертенс повредил ногу и понял, что стандартные армейские ботинки с подбитой гвоздями подошвой на самом деле максимально неудобные. Мертенс решил создать собственную пару с воздушной амортизацией.



Солдат Вермахта Клаус Мертенс и современная модель обуви Dr.Martens

Момент был удачный, ведь после времени на войне, проведенного в очень неудобных армейских ботинках, люди искали лучшую обувь.

История успеха

Однако затея получила успех не сразу, пока Мертенс не пересекся с университетским товарищем Гербертом Функом.



Мертенс с Гербертом Функом

Уже в 1947 году неподалеку от Мюнхена они открыли небольшую обувную фабрику. Материалы для производства брали из послевоенных запасов. Кожу – из штанов офицерской формы, а для подошвы использовали списанную резину самолетов Luftwaffe.

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В 1950 году в распоряжении компании уже было примерно 200 вариантов обуви, а 80% всей клиентской базы составляли женщины в возрасте за 40 лет.

Популярность Dr.Martens в Британии

В Британию компания пришла в начале 1960 года. У Мертенса и Функа ее выкупил известный производитель обуви Билл Григгс.



Клаус Мертенс и Билл Григгс

Дизайн ботинок существенно изменили: усовершенствовали подошву, округлили переднюю часть и добавили знаменитые прострочки желтой нитью. Так родилась торговая марка AirWair. Вместе с ней появились Dr. Martens 1460 – самый известный продукт компании. Стоили ботинки два фунта стерлингов за пару и быстро обрели популярность среди рабочего класса.

В конце 1960 года стильные ботинки стали носить скинхеды. А в начале 1970 года в них переобулись панки.

Кто такие скинхеды и панки?

• Скинхеды – члены субкультуры, которая возникла среди рабочего класса и молодых людей в Соединенном Королевстве в 1969 году, а затем распространились на другие части мира. Важно, что скинхеды гордились своим происхождением, поэтому презирали буржуазное общество. Гордость выражали как во внешнем виде, так и в мировоззрении.



• Панки – молодежная субкультура, возникшая в середине 1970 годов в США. Главные особенности – пошлость в поведении, агрессивность и анархизм. Панки ни под кого не подстраиваются. Они усвоили лозунги мира без границ, правительств, социальных и экономических ограничений.

Скинхеды использовали Dr. Martens как своеобразный символ восстания против движения хиппи. Панки подхватили этот аспект протеста и эти ботинки, чтобы сказать, что они восстают против всего.



Скинхеды в обуви Dr.Martens

После того, как ботинки обул солист группы The Who Пит Таунсенда, обувь начала ассоциироваться с музыкантами. Впоследствии в знаменитой паре длиной более метра на сцену вышел и Элтон Джонн.



Элтон Джон

Уже к концу 1990-х годов в них ходила едва ли не вся молодежь Америки и Британии. Носили Dr. Martens даже Папа Римский Иоанн Павел II и Далай Лама.

Известную обувь производят в британском поселке

Есть более чем 100 магазинов Dr. Martens. В них продают примерно 250 видов обуви, кроме этого еще одежду и аксессуары. Десять миллионов пар ботинок появляются на свет каждый год. Из них 1% – в британском поселке Вулластон. Это единственная фабрика компании в Британии.

50 работников фабрики изготавливают три типа продукции. В среднем – не более 100 тысяч пар обуви в год, чтобы не терять качество.

Чтобы оставаться в тренде, Dr. Martens сотрудничают с известными брендами и дизайнерами. В списке – коллаборации с группой The Neighbourhood, брендами Supreme и Vetements, дизайнерами Марком Джейкобсом и Едзи Ямамото.



Одна из моделей обуви Dr.Martens

Недавно Dr. Martens увеличила прибыль на 70% благодаря продажам веганской обуви. Вместо кожи ее изготавливали из полиуретана и полиэстера.

Конкуренты компании

На самом же деле прямых конкурентов у Dr. Martens нет. Основная категория покупателей готовы переплатить за бренд и даже смириться с недостатками обуви, ведь мартинсы нужно несколько недель "разнашивать". Однако в 2011 году компания решила облегчить жизнь клиентам и запустила разовую серию "broken in" (уже разношенные). Новые ботинки помещали в специальный барабан, чтобы смягчить кожу. Вручную повреждали отверстия для шнуровок и затирали подошву.

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Несмотря на все успехи в 2007 году компания Dr. Martens таки была в центре скандала. Британцы провели неудачную рекламную кампанию – "обули" в свои мартинсы погибших рок-звезд на райских небесах. Снимки сразу же вызвали волну недовольства среди фанатов, поэтому AirWair пришлось публично извиниться.



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Как отличить подделку от оригинала

Низкая цена. Стоит посмотреть настоящую цену на официальном сайте. Пара оригинальных Dr. Martens модели 1460 стоит не менее 140 долларов.

Обращайте внимание на фирменные знаки компании: брендированная упаковочная бумага, рабочий штрих-код, одинаковый номер на коробке из-под обуви и язычке ботинка.

Обязательно наличие логотипа на стельке – Original и Made in England у старых моделей, Air Cushioned Sole или Bouncing Soles на новых.



Обувь Dr.Martеns