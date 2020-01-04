Сколько зарабатывает Apple: фантастические цифры и секреты успеха компании

Apple – компания, которая за 30 лет стала самой дорогой в мире по публичности, а ее "яблочная" техника превратилась в культ для миллионов пользователей. Сейчас в мире каждую секунду продаются 9 айфонов, а тысячи людей устанавливают Apple Store.

История основания

Началось все в 1976 году. Двое ребят из Калифорнии, гараж и компьютер, напоминающий деревянную коробку со встроенной клавиатурой – столько понадобилось, чтобы родилась Apple Computer.

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По одной из версий, такое непритязательное название выбрали, чтобы в телефонном справочнике стоять выше главного в то время конкурента – производителя видеоигр Atari.



Стив Джобс и Стив Возняк собирают компьютер в гараже

В свое время там работал малоизвестный третий основатель Apple Рональд Уэйн. Он присоединился к Джобсу и Возняку, чтобы помогать с документацией, согласился на 10% акций компании, подписал контракт, но через 12 дней вычеркнул свое имя из него.

Рональд Уэйн

Причина – Уэйн просто боялся долгов. Ему, в отличие от Джобса и Возняка, было что терять.

"У меня была машина, дом, счет в банке и меня было легко найти", – объяснил Рональд Уэйн.

Создание логотипа

Не долго думая, Уэйн продал свою долю в компании и получил за нее 800 долларов. А его вклад в Apple ограничился созданием первого логотипа. Впрочем, изображение сидящего под яблоней Ньютона идей компании, по мнению Джобса и Возняка, не показывали. Для создания чего-то свежего наняли дизайнера и Ньютоновское яблоко обыграли по-другому.

"Стив показал мне прототип компьютера и он был очень современным. Это был первый компьютер для домашнего использования, все остальные компьютеры того времени имели странный вид, поэтому я должен был четко дать людям понять, что эта вещь – Apple. Логотип тоже должен был быть простым – стилизированный силуэт яблока, поэтому я просто рисовал яблоки различной формы, пока не дошел до того, которое, как мне казалось, идеально показывало компанию", – сказал дизайнер, разработчик логотипа Apple Роб Янофф.

Так в 1977 году Apple получила свой нынешний логотип, только цветной. А надкушенное яблоко стало символом одной из ведущих мировых корпораций. Почему надкушенное? Все просто – чтобы не спутали с помидором или вишней.

Логотипы Apple

Первые компьютеры Apple

"Мы всегда надеялись стать большой компанией, известной во всем мире. И мы чувствовали, что можем ней стать – у нас был замечательный продукт. Но то, во что это все превратилось, превзошло любые ожидания. Не забывайте, что когда мы основали Apple, объем памяти, который позволял бы вместить одну песню, стоил около миллиона долларов", – вспомнил соучредитель Apple Стив Возняк.

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Первый продукт компании – разработанный Возняком компьютер Apple-1, стоил 666 долларов, пользователи не оценили. Все изменилось после появления его преемника Apple-2 – небольшой, дешевый, простой в использовании.



Компьютеры Apple-1 и Apple-2

"Apple-2 был продуктом, который мог изменить весь мир. И мы знали это. Люди не хотели компьютеров в своих домах, компьютеры были громоздкими серверами, стоили миллион долларов, выполняли различные операции, анализировали продажи. Кто мог хотеть такое у себя дома? Люди хотели игр. Это должно было быть весело", – отметил Возняк.

Это был первый компьютер, который вы могли использовать без предварительной подготовки. Это и была компьютерная революция,

– рассказал коллекционер техники Apple Пол Марк Дэвис.

Революционный Apple-2 всего за три года увеличил продажи компании с 775 тысяч до 118 миллионов долларов годовых доходов. В целом же их продали более 5 миллионов.

Следующая версия – Apple-3 и назван в честь дочери Джобса компьютер Lisa продавались плохо. Они постоянно ломались.



Apple-3

А дальше был Macintosh, который не только реабилитировал компанию в глазах покупателей, но и стал настоящим прорывом среди компьютерных технологий. Новинку официально представили 22 января 1984 года – культовым роликом, который сейчас называют одним из лучших за всю историю маркетинга. Рекламу под названием "1984" показали на канале CBS во время Super Bowl. Снял ее английский режиссер Ридли Скотт. Концепцию позаимствовали из антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". На видео рабочие слушают пропагандистский монолог Большого Брата. На последних его словах девушка разбивает экран молотком. Вспышка яркого света, и 24 января 1984 года Apple Computer представит Macintosh и вы увидите, почему 1984 год не будет похож на роман "1984".

Реклама компьютера Macintosh:

"В романе Оруэлла "1984" говорится, что компьютеры станут инструментом в руках крупных правительств и корпораций, они будут как Большой Брат и будут контролировать нас. Стив Джобс верил, что компьютеры расширят возможности обычных людей, именно этим для него был Macintosh, поэтому ему так нравилась эта реклама", – объяснил биограф Стива Джобса Уолтер Айзексон.

Выпуск плеера iPod

Apple разнообразила каталог продукции как могла: выпустила цифровые фотокамеры, принтеры и карманный компьютер Newton. Но настоящий успех ей в 2001 году принес iPod – заменив популярный в то время плеер Walkman от Sony.



Плеер iPod

Секрет бешеного успеха iPod – в грамотной бизнес-модели Lock-In, так называемой "привязке к поставщику". Основная идея – предложить базовый продукт по низкой цене и зарабатывать на дополнительных продуктах, без которых базовый будет неполноценным. Apple разумно перевернула эту стратегию: музыка стоила дешево, а вот цену на сами iPod ставили довольно высокую.

"Мы получаем десятки сообщений и писем, люди пишут, что iTunes – их любимое приложение на Windows. Это как дать стакан ледяной воды человеку, который находится в аду", – объяснил Стив Джобс.

Открытие виртуального магазина

В том же году компания открыла виртуальный магазине iTunes Store – и пользователи получили возможность покупать музыку и загружать ее напрямую на свой iPod. Так состоялась революция в музыкальной индустрии: людей приучили платить за онлайн аудиоконтент. Треки можно было покупать по одному, а не целыми альбомами, а еще – возможность создавать плейлисты и сортировать музыку по категориям.



Виртуальный магазин іTunes Store

iTunes просуществовал 18 лет до лета 2019 года. Вытеснили его стриминговые сервисы. Переход на них только за первый квартал 2019 года увеличил доход компании на 11,5 миллиардов долларов. На место iTunes пришли Apple TV, Podcasts и Apple Music. Именно с появлением последнего, начиная с 2015 года, iTunes и начал сдавать позиции.

Сейчас подписку на сервис имеют 50 миллионов человек. Стоит она 4,99 доллара – если индивидуальная. За семейный план заплатите на 2 доллара больше – 6,99. К слову, подписка на Apple Music в Украине минимум вдвое дешевле, чем в США. Американцы за индивидуальный план платят 10, а за семейный – 15 долларов.

Где больше всего пользуются продукцией Apple

Сейчас Apple – одна из самых дорогих в мире компании и стоит более 700 миллиардов долларов. В прошлом году ее рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов – впервые среди всех мировых компаний. По всему миру продукцией Apple пользуются почти 600 миллионов человек. Из них 266 миллионов – жители США. В 2017 году 67% американцев были владельцами именно яблочной продукции.

С момента появления iPhoneих в мире продали более 1,3 миллиарда. За первый квартал 2019 года Apple продал 36,4 миллиона айфонов – по 9 каждую секунду. Среднестатистический пользователь Apple – мужчина в возрасте от 35 до 44 лет. Больше всего владельцев яблочной продукции в Китае и Индии. Соединенные Штаты – третьи в списке. За ними – Бразилия, Россия и Индонезия.



С момента появления iPhoneих в мире продали более 1,3 миллиарда

Украинцы же официального представительства Apple пока не имеют. ASBIS Украина, которая представляет компанию, продукцию не продает – только импортирует. А распространяют ее большие украинские реселлеры – MOYO, Citrus, "Алло", "Киевстар", "Эльдорадо", и "Фокстрот". Что касается цен, то техника Apple у нас дороже, чем в других странах. Разница в стоимости на iPhone11 Pro в Японии и Украины составляет почти полтысячи долларов. Ждать появления официального представителя ближайшее время не стоит. Все – из процветания теневого рынка: не менее 50 процентов продукции Apple в Украине – завезено нелегально.

Сколько зарабатывают работники Apple

На Apple работает 137 тысяч человек во всем мире. 12 тысяч из них – в главном офисе в Калифорнии. Apple Park – штаб-квартиру корпорации площадью 71 гектар, состоящую из 60 зданий, многочисленных магазинов, ресторанов и даже озера – открыли в 2017 году. На строительство потратили 5 миллиардов долларов.



Штаб-квартира корпорации

Зарплаты работников компании Apple:

• Старший руководитель в компании зарабатывает 309 113 долларов в год.

• Руководитель по разработке программного обеспечения получает 230 551.

• Старший советник – которому, чтобы попасть на должность, нужно иметь 10 лет опыта, за год зарабатывает 213 579.

• 210 тысяч платят креативному директору.

• Зарплата главного инженера-разработчика – 180 467 долларов.

• Менеджер по программному обеспечению получает 163 212 долларов в год.

За последние годы Apple потеряла статус компании мечты. За два года в списке самых желанных мест работы "яблочный" гигант опустился на 35 ступенек – с 36 до 71 места. Одна из причин на первый взгляд не очевидная – отсутствие кабинетов. Да, именно open-space офисы снижают Apple в глазах работников. Те жалуются на отсутствие приватности, неспособность сосредоточиться и постоянный фоновый шум – а следовательно и низкую производительность. Но проблема не нова, по крайней мере для Штатов.

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Около 70% американских офисов именно открытого типа. Планирование, которое должно упростить коммуникацию, работает в обратном направлении: из-за постоянно надетых наушников люди в одном офисе чаще общаются в мессенджерах.

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