Скільки заробляє Apple: фантастичні цифри та секрети успіху компанії

Apple – компанія, яка за 30 років стала найдорожчою у світі за публічністю, а її "яблучна" техніка перетворилась на культ для мільйонів користувачів. Нині у світі щосекунди продаються 9 айфонів, а тисячі людей встановлюють Apple Store.

Історія заснування

Почалось все у 1976 році. Двоє хлопців із Каліфорнії, гараж та комп’ютер, що нагадував дерев’яну коробку з вбудованою клавіатурою, – стільки знадобилось, аби на світ з’явилась Apple Computer.

У попередній програмі: Коворкінговий гігант WeWork: як головний директор втратив мільярдні статки

За однією з версій, таку невибагливу назву обрали, аби у телефонному довіднику стояти вище за головного на той час конкурента – виробника відеоігор Atari.



Стів Джобс та Стів Возняк збирають комп'ютер у гаражі

Свого часу там працював маловідомий третій засновник Apple Рональд Вейн. Він приєднався до Джобса та Возняка, аби допомагати із документацією, погодився на 10% акцій компанії, підписав контракт, але через 12 днів викреслив своє ім’я з нього.



Рональд Вейн

Причина – Вейн просто боявся боргів. Йому, на відміну від Джобса і Возняка, було що втрачати.

"У мене була машина, будинок, рахунок у банку і мене було легко знайти", – пояснив Рональд Вейн.

Створення логотипу

Не довго думаючи, Вейн продав свою долю у компанії і отримав за неї 800 доларів. А його внесок в Apple обмежився створенням першого логотипу. Втім, зображення сидячого під яблунею Ньютона ідей компанії, на думку Джобса і Возняка, не показувало. Для створення чогось свіжого найняли дизайнера і ньютонівське яблуко обіграли по-іншому.

"Стів показав мені прототип комп'ютера і він був дуже сучасним. Це був перший комп'ютер для домашнього використання, усі інші комп'ютери того часу мали дивний вигляд , тож я мав чітко дати людям зрозуміти, що ця річ – Apple. Логотип теж мав бути простим – стилізований силует яблука, тож я просто малював яблука різної форми, поки не дійшов до того, яке, як мені здавалось, ідеально показувало компанію", – сказав дизайнер, розробник логотипу Apple Роб Янофф.

Так у 1977 році Apple отримала свій теперішній логотип, лише кольоровий. А надкушене яблуко стало символом однієї з провідних світових корпорацій. Чому надкушене? Усе просто – аби не сплутали з помідором чи вишнею.

Логотипи Apple

Перші комп’ютери Apple

"Ми завжди сподівались стати великою компанією, відомою у всьому світі. І ми відчували, що можемо нею стати – у нас був чудовий продукт. Та те, у що це все перетворилось, перевершило будь-які очікування. Не забувайте, що коли ми заснували Apple, об'єм пам'яті, який дозволяв би вмістити одну пісню, коштував близько мільйона доларів", – пригадав cпівзасновник Apple Стів Возняк.

Цікаво! Феномен Netflix: як потужна компанія "задавила" конкурентів

Перший продукт компанії – розроблений Возняком комп'ютер Apple-1, що коштував 666 доларів, користувачі не оцінили. Усе змінилось після появи його наступника Apple-2 – невеликий, дешевий, простий у використанні.



Комп'ютери Apple-1 та Apple-2

"Apple-2 був продуктом, який міг змінити увесь світ. І ми знали це. Люди не хотіли комп'ютерів у своїх домівках, комп'ютери були громіздкими серверами, що коштували мільйона доларів, виконували різні операції, аналізували продажі. Хто міг хотіти таке у себе вдома? Люди хотіли ігор. Це мало бути весело", – зазначив Возняк.

Це був перший комп'ютер, який ви могли використовувати без попередньої підготовки. Це і була комп'ютерна революція,

– розповів колекціонер техніки Apple Пол Марк Девіс.

Революційний Apple-2 лише за три роки збільшив продажі компанії з 775 тисяч до 118 мільйонів доларів річних прибутків. Загалом ж їх продали більше ніж 5 мільйонів.

Наступна версія – Apple-3 та названий на честь доньки Джобса комп'ютер Lisa продавались погано. Вони постійно ламались.



Apple-3

А далі був Macintosh, що не лише реабілітував компанію в очах покупців, а й став справжнім проривом серед комп'ютерних технологій. Новинку офіційно представили 22 січня 1984 року – культовим роликом, який зараз називають одним із кращих за всю історію маркетингу. Рекламу під назвою "1984" показали на каналі CBS під час Super Bowl. Зняв її англійський режисер Рідлі Скотт. Концепцію запозичили із антиутопії Джорджа Орвела "1984". На відео робітники слухають пропагандистський монолог Великого Брата. На останніх його словах дівчина розбиває екран молотком. Спалах яскравого світла, і 24 січня 1984 року Apple Computer представить Macintosh і ви побачите, чому 1984 рік не буде схожим на роман "1984".

Реклама комп'ютеру Macintosh:

"У романі Орвела "1984" йдеться про те, що комп'ютери стануть інструментом в руках великих урядів та корпорацій, що вони будуть наче Великий Брат та контролюватимуть нас. Стів Джобс вірив, що комп'ютери розширять можливості звичайних людей, саме цим для нього був Macintosh, тому йому так подобалась ця реклама", – пояснив біограф Стіва Джобса Волтер Айзексон.

Випуск плеєра іPod

Apple урізноманітнювала каталог продукції як могла: випустила цифрові фотокамери, лазерні принтери та кишеньковий комп’ютер Newton. Та справжній успіх їй у 2001 році приніс іPod – замінивши популярний на той час плеєр Walkman від Sony.



Плеєр іPod

Секрет шаленого успіху іPod – у грамотній бізнес-моделі Lock-In, так званій "прив'язці до постачальника". Основна ідея – запропонувати базовий продукт за низькою ціною і заробляти на додаткових продуктах, без яких базовий буде неповноцінним. Apple розумно перевернула цю стратегію: музика коштувала дешево, а от ціну на самі іPod ставили доволі високу.

"Ми отримуємо десятки повідомлень та листів, люди пишуть, що іTunes – їхній улюблений додаток на Windows. Це наче дати склянку крижаної води людині, яка перебуває у пеклі", – пояснив Стів Джобс.

Відкриття віртуального магазину

В тому ж році компанія відкрила віртуальний магазин іTunes Store – і користувачі отримали змогу купувати музику і завантажувати її напряму на свій іPod. Так відбулась революція в музичній індустрії: людей привчили платити за онлайн аудіоконтент. Треки можна було купувати по одному, а не цілими альбомами, а ще – можливість створювати плейлисти і сортувати музику за категоріями.



Віртуальний магазин іTunes Store

іTunes проіснував 18 років, до літа 2019 року. Витіснили його стрімінгові сервіси. Перехід на них лише за перший квартал 2019 року збільшив дохід компанії на 11,5 мільярдів доларів. На місце іTunes прийшли Apple TV, Podcasts та Apple Music. Саме з появою останнього, починаючи із 2015 року, іTunes і почав здавати позиції.

Зараз підписку на сервіс мають 50 мільйонів людей. Коштує вона 4,99 долара – якщо індивідуальна. За сімейний план заплатите на 2 долари більше – 6,99. До слова, підписка на Apple Music в Україні щонайменше вдвічі дешевша, ніж у США. Американці за індивідуальний план платять 10, а за сімейний – 15 доларів.

Де найбільше користуються продукцією Apple

Зараз Apple – одна з найдорожчих у світі компанії і коштує більше ніж 700 мільярдів доларів. Минулого року її ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів – вперше серед усіх світових компаній. По всьому світі продукцією Apple користуються майже 600 мільйонів людей. З них 266 мільйонів – жителі США. У 2017 році 67% американців були власниками саме яблучної продукції.

З часу появи іPhone їх у світі продали більше ніж 1,3 мільярда. За перший квартал 2019 року Apple продав 36,4 мільйона айфонів – по 9 кожної секунди. Середньостатистичний користувач Apple – чоловік віком від 35 до 44 років. Найбільше власників яблучної продукції у Китаї та Індії. Сполучені Штати – треті у списку. За ними – Бразилія, Росія та Індонезія.



З часу появи іPhone їх у світі продали більше ніж 1,3 мільярда

Українці ж офіційного представництва Apple поки не мають. ASBIS Україна, яка представляє компанію, продукцію не продає – лише імпортує. А розповсюджують її великі українські реселлери – MOYO, Citrus, "Алло", "Київстар", "Ельдорадо", та "Фокстрот". Що ж до цін, то техніка Apple у нас дорожча, ніж в інших країнах. Різниця у вартості на іPhone 11 Pro в Японії та Україні складає майже півтисячі доларів. Чекати на появу офіційного представника найближчим часом не варто. Усе – через процвітання тіньового ринку: щонайменше 50 відсотків продукції Apple в Україні – завезені нелегально.

Скільки заробляють працівники Apple

На Apple працює 137 тисяч людей у всьому світі. 12 тисяч з них – у головному офісі в Каліфорнії. Apple Park – штаб-квартиру корпорації площею 71 гектар, що складається з 60 будівель, численних магазинів, ресторанів та навіть озера – відкрили у 2017 році. На будівництво витратили 5 мільярдів доларів.



Штаб-квартира корпорації

Зарплати працівників компанії Apple:

• Старший керівник у компанії заробляє 309 113 доларів на рік.

• Керівник з розробки програмного забезпечення отримує 230 551.

• Старший радник – якому, аби потрапити на посаду, потрібно мати 10 років досвіду, за рік заробляє 213 579.

• 210 тисяч платять креативному директору.

• Зарплатня головного інженера-розробника – 180 467 доларів.

• Менеджер з програмного забезпечення отримує 163 212 доларів на рік.

За останні роки Apple втратила статус компанії мрії. За два роки у списку найбажаніших місць праці "яблучний" гігант опустився на 35 сходинок – з 36 до 71 місця. Одна з причин на перший погляд не очевидна – відсутність кабінетів. Так, саме open-space офіси понижують Apple в очах працівників. Ті скаржаться на відсутність приватності, нездатність зосередитись та постійний фоновий шум – а отже і нижчу продуктивність. Та проблема не нова, принаймні для Штатів.

До слова: Світова популярність і гучні провали: в які скандали втрапила успішна компанія Uber

Близько 70% американських офісів саме відкритого типу. Планування, що мало би спростити комунікацію, працює у зворотному напрямку: через постійно одягнені навушники люди в одному офісі частіше спілкуються в месенджерах.

Про конфіденційність і безпека техніки Apple – дивіться у програмі.