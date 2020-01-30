Как McDonald's удалось обойти конкурентов: факты, которые удивят

В 40-х годах 20 века Ричард и Морис МакДональды открыли в калифорнийском Сан-Бернардино, что в США, небольшой ресторан. Успешный бизнес ежегодно приносил братьям по 200 тысяч долларов, но потом быстро потерял популярность из-за конкуренции. Поэтому МакДональды решились на серьезный шаг.

С чего начинали братья МакДональды

Они переформатировали заведение и переделали всю систему обслуживания клиентов. Всех официантов уволили, а окна, где оформляли и получали заказы, переделали так, чтобы, подойдя к ним, посетители сами могли заказать необходимое.

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На кухне сделали перестановку. Стеклянную посуду и металлические приборы заменили на пластиковые, что позволило избавиться от посудомоечной машины. Уменьшилось и количество позиций в меню. Посетители получили только 9 блюд на выбор вместо 25 стандартных: гамбургер, чизбургер, три вида напитков, молоко, кофе и кусок пирога. И революционное новшество – гамбургер за 15 центов вместо 30.

Кроме того, унифицировали набор приправ и размер стаканов. Все – чтобы сэкономить время. Все нестандартные заказы готовились дольше. Как пояснил автор книги McDonald's: Behind The Arches Джон Лав, все это не только позволило братьям МакДональдам упростить технологию приготовления пищи, но и дало им возможность готовить блюдо заранее, еще до поступления заказа.



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Такая система обслуживания резко отличалась от традиционной. И братья считали, что именно она позволит быстрее обслуживать большее количество посетителей: "Если бы мы предоставили людям возможность выбирать, наступил бы хаос", – пояснил один из них. МакДональдам понадобилось три месяца, чтобы переделать ресторан. В декабре 1948 года на его месте открыли новое заведение с конвейерной системой обслуживания.

Все было построено на скорости, это была совершенно новая концепция. Вы могли подойти к стойке, заказать молочный коктейль и картофель фри, и получить свой заказ за каких-то 15 секунд,

– отметил Лав.

Скорость привлекала посетителей и уже к середине 50-х годов доход МакДональдов вырос почти вдвое – до 350 тысяч долларов в год. Но вот братья – в прошлом монтировщики голливудских декораций – не до конца осознавали потенциал своей затеи.

Новая страница в истории McDonald's

Именно тогда в историю будущей корпорации вошел Рэймонд Крок – американский бизнесмен, чье имя попало в список сотни самых важных людей века по версии журнала Time.



Рэймонд Крок (справа) превратил сеть из нескольких заведений на большую корпорацию

Его решение превратить бизнес МакДональдов в франшизу сделало с банального семейного дела корпорацию стоимостью в 160 миллиардов долларов.

"Франшиза, франшиза! Нужна чертова франшиза! Этот ресторан, черт побери, слишком крутой для одного города! Заведения McDonald's должны быть везде – от океана до океана, от Запада до Востока", – так в фильме The Founder ("Основатель") изобразили основную идею Крока.

Смотрите официальный трейлер к фильму на языке оригинала:

С марта 1955 года новообразованная компания McDonald's Systems начала продавать лицензии. Условия были просты: чтобы открыть свой McDonald's, платишь 950 долларов разово и 2% от товарооборота. Из них 0,5% получают МакДональды. Обязательный пункт – унифицированное меню. Еда одинакового размера и по одинаковой цене. За первый год продали 14 таких франшиз. А уже к началу 60-х в Америке работали 228 ресторанов McDonald's.

Для Крока этого было недостаточно. В 1961 году он за 2,7 миллиона долларов выкупил у братьев все права на фирму. 20 лет спустя, на момент смерти бизнесмена, товарооборот компании превысил 10 миллионов долларов, а в более 8300 ресторанах по всему миру продали 50 миллиардов гамбургеров.

McDonald's в мире и Украине

Сейчас McDonald's – в списке крупнейших сетей ресторанов быстрого питания. В 118 странах работают более 37 тысяч заведений. Более 90% из них – по франшизе. Рыночная стоимость корпорации – 161 миллиард долларов, а доход за 2018 год составил более 20 млрд.

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Больше всего локаций McDonald's в США – почти 14 тысяч. Следующая в списке – Япония. Там работают почти 2975 заведений. На 300 меньше – в Китае. В Германии, Канаде и Франции количество заведений McDonald's не превышает полторы тысячи.



Количество заведений McDonald's в Германии, Канаде и Франции

В 1997 году Украина стала 102-й в списке страной, где появился McDonald's. Ежегодно примерно 100 миллионов украинцев питаются в 91 заведении, которые разбросаны по 20 городам. Самые популярные продукты в Украине – бигмак, картофель фри и чизбургер.

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Трудоустройство в McDonald's

А теперь – к работникам сети. Их в мире почти два миллиона. Больше всего, конечно же, в США. Что касается зарплат, то те, кто работают в зале – кассиры, уборщики или повара, зарабатывают в среднем восемь долларов в час.

Средняя же зарплата работника киевского заведения McDonald's – 10 тысяч гривен в месяц. К тому же, в Украине McDonald's 4 раза получал статус работодателя года (2004, 2005, 2010, 2011). А вот в США не попадает даже в сотню лучших.

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Термин даже внесли в Оксфордский толковый словарь. Касается он не так работников сети фаст-фудов, как любой низкооплачиваемой работы, для которой не требуется специальная квалификация. McDonald's неоднократно требовали убрать слово из словаря и даже угрожали судом.

Как обучают менеджеров McDonald's?

В 1961 году неподалеку от Чикаго Рэй Корк основал Университет гамбургерологии. Правда, готовят там не гамбургеры, а работников руководящих должностей – учат старших менеджеров, директоров отделов и воспитывают владельцев франшиз. Таких университетов в мире восемь – кроме американского, по одному в Великобритании, Бразилии, Китае, Японии, Германии, Австралии и России.



Университет McDonald's недалеко от Чикаго

Студентов таких учебных заведений учат, например, за 20 секунд воспроизвести один из 36 возможных сценариев критических ситуаций. В 2017 году университет в Чикаго признали популярнее, чем Кембридж или Оксфорд. На курс здесь зачисляли лишь одного из восьми абитуриентов. Длится обучение от трех недель до шести месяцев в зависимости от специализации. Цена – от трех до четырех тысяч долларов. За все время существования заведения его выпускниками стали около трехсот тысяч человек.

Секрет успеха компании

На рынке фастфудов конкурентов в McDonald's – множество: Burger King, KFC, Taco Bell и Subway. Каждый третий американец ест фаст-фуд по крайней мере раз в день. Самые активные потребители – в возрасте от 18 до 34 лет. Только в учреждениях McDonald's во всем мире обслуживают 68 миллионов человек ежедневно. Составляющих успешной бизнес-модели заведений быстрого питания – немало.

Скорость приготовления, низкие цены и удачный маркетинг. Локации – в местах скопления людей, сотрудники – в одинаковой форме, чтобы не отвлекали. Самая большая порция по умолчанию, если не укажете размер сами. Неудобные кресла и столы – чтобы не задержались надолго. И особое внимание к детям. "Заинтересовав ребенка, можно привлечь взрослого. Братья МакДональды это поняли и сразу адаптировались к новому рынку. Они сделали ставку на "семейный" характер заведения. Персонал получил предписание быть максимально внимательным к юным посетителям", – пояснил Лав.



МакДональды делали ставку на "семейный" характер заведения

Так еще 40 лет назад появилось одно из лучших маркетинговых решений компании. "Хэппи мил" – детское меню с игрушкой в ​​подарок. Выпускают их, как правило, сериями. А поход в McDonald's превращается в квест с целью собрать целую коллекцию персонажей. "Хэппи мил" поместил компанию в список крупнейших дистрибьюторов игрушек в мире.

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Масштабная коллаборация с Disney предусматривала рекламу их фильмов. Последние же размещали заведения в своих парках развлечений. Разорвали контракт в 2006 году – из-за нежелания Disney быть причастными к ожирению. Однако сотрудничество снова возобновили два года назад. Еще одно партнерство – с компанией Hummer – осудили экологические организации. Мол, внедорожники, игрушечные прототипы которых продают заведения, нередко неэкологичны и требуют огромного количества топлива.

Ожирение – чем грозит фастфуд

Рекламные фишки McDonald's успешно работают уже более 50 лет. Но комплект с дешевым бургером и колой – не всегда полезен для здоровья. В 2016 году лишний вес имели почти два миллиарда совершеннолетних людей в мире. Более 650 миллионов из них имели проблемы с ожирением. За прошедшие 30 лет мировой показатель заболевания ухудшился втрое.

Данные по состоянию на 2019 год: от ожирения страдают 36% жителей США, 27% британцев, 21% французов. В Украине процент ожирения среди населения – 24%. Лишний вес при этом имеют более половины украинцев (58%).

Ожирение называют болезнью бедных людей в богатых странах. К примеру, дети в малообеспеченных семьях имеют избыточный вес в три раза чаще, чем в семьях с высоким уровнем дохода. По прогнозам ВОЗ, уже к 2025 году ожирением будут болеть примерно 300 миллионов людей.

Фастфуд сети о вреде своей пищи, по понятным причинам, умалчивают. Негативное влияние на здоровье должно стать причиной извинений и весомым аргументом для объяснений. Но это – не о заведении Heart Atack Grill в Вегасе. "Ресторан сердечного приступа" – одно из немногих мест, где всем, за что должны были бы оправдываться, гордятся.



Одно из блюд в ресторане Heart Atack Grill

А вместе с тем – гордо указывают количество калорий в блюдах и бесплатно кормят толстых клиентов. Коронное блюдо – бургер с восемью кусками мяса, в котором почти 20 тысяч калорий. Для сравнения, примерно 49 бигмаков в одном блюде. Три человека уже получили сердечный приступ прямо за столиками в этом заведении.

"Были ли эти сердечные приступы полезными для моего бизнеса? Несомненно. Набили ли они мои карманы деньгами? Конечно. Получил ли я от этого удовольствие? Конечно! Я – бизнесмен. Я не продаю гамбургеры маленьким детям без присмотра родителей. Все эти люди – взрослые, которые сознательно покупают у меня легальный продукт", – прокомментировал Джон Бассо, владелец заведения Heart Atack Grill.

Амбициозные планы McDonald's

Вернемся непосредственно к McDonald's. С 2015 года компания активно привлекает к работе новые технологии: запустили цифровые меню, точки самообслуживания и сотрудничают с Uber Eats. А в 2019 году отличились крупнейшей сделкой за прошедшие 20 лет. Инвестировали 300 миллионов долларов в израильский стартап Dynamic Yield, что работает с персонализацией данных в сфере продаж.



Терминалы самообслуживания McDonald's

"Когда вы заходите, например, на сайт Amazon и помещаете в корзину выбранный товар, вы автоматически получаете рекомендуемые товары, связанные с тем, который уже заказали. Эта технология может работать и с нашими цифровыми меню. Когда вы обслуживаете 68 миллионов клиентов ежедневно, возможность анализировать их поведение благодаря этой технологии является непревзойденной. Это дает нам большое конкурентное преимущество", – пояснил Стив Истербрук, экс-гендиректор McDonald's.

Система будет собирать данные продаж и информацию о клиентах. Анализировать погоду, время суток, трафик и культурные мероприятия вблизи точек McDonald's. К примеру, в жаркий день предложит вам холодный напиток или мороженое. А в случае загруженности в конкретном заведении перестроит меню, выделив позиции с наименьшим временем ожидания.

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Некоторые же страны наоборот закрывают заведения McDonald's – как, например, Исландия. В 2009 году из-за финансового кризиса там перестали работать все три заведения сети. Прибыли упали вместе с курсом исландской кроны, а импортируемые из Германии продукты сделали исландские бигмаки слишком дорогим удовольствием. Нет ни одного McDonald's и в Северной Корее, Иране, Македонии, на Бермудах, в Боливии и Зимбабве. Но здесь причины другие: от экономического неудобства до непростых отношений с США.