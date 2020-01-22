Путь успеха и падения корпорации Boeing: шокирующая причина масштабных авиакатастроф

Первый прототип самолета полетел в 1903 году. "Флайер-1" – моторный аэроплан братьев Райт смог преодолеть расстояние в 37 метров. А уже десятью годами позже на Западном побережье США, а именно в Сиэтле, началась история ведущей аэрокосмической корпорации мира – Boeing.

Начало карьеры основателя Boeing

Незаконченное обучение в Йельском университете, опыт в деревообрабатывающем бизнесе и желание летать – это весь багаж американца Уильяма Боинга на время основания компании. В 1908 году он был успешным владельцем деревообрабатывающего бизнеса в Сиэтле, который увидел на авиавыставке полет аэроплана и решил связать жизнь с авиацией.

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Познакомился с единомышленником – лейтенантом Воздушных сил США Джорджем Вестервельтом. Учился в школе пилотов Глена Мартина. И летом 1916 года поднялся в небо на собственном гидроплане Boeing Model 1 – по сути, первом самолете Boeing. Успешный полет привел к основанию компании Pacific Aero Products, которая уже через год получила название Boeing Airplane Company.



Уильям Боинг

Первый клиент – американская армия. Заказ на 50 самолетов для военных обеспечил работой более трехсот человек и вернул Уильяму Боингу ранее вложенные в компанию 100 тысяч долларов. Но война закончилась, а вместе с этим отпал и спрос на самолеты. Boeing снова оказалась на отправной точке, сохранив за собой лишь команду. От безысходности пришлось производили одежду, мебель и лодки. Решение нашли, изменив концепцию перевозок.

Одним из наиболее значительных шагов Уильяма Боинга, что по сути и вывело его бизнес на государственный уровень, было решение получить контракт на доставку почты самолетами,

– рассказал историк Boeing Company Майкл Ломбарди.

Так состоялась одна из первых международных доставок почты из Канады в США. На почтовых перевозках Боинг не остановились. Уже к концу 20-х успешно изготовляли истребители и оказались в списке крупнейших авиапроизводителей США. В то же время появился Boeing Model 80 – рассчитанный на 21 человека включительно с экипажем. Фактически первый пассажирский самолет компании.

Что известно о первых стюардессах

Именно на самолете Boeing в 1929 году впервые в истории появились стюардессы. Медсестра Эллен Черч собрала команду из семи женщин. Все они работали на созданную Уильямом Боингом фирму Boeing Air Transit. Это теперешняя United Airlines – третья по величине авиалиния в мире. После трех месяцев тестового периода стюардесс начали набирать и другие авиакомпании. Зарплату предлагали довольно высокую на то время – от 100 до 120 долларов в месяц.



Первая стюардесса

Требования к кандидаткам довольно сексистские. Претендентки на должность стюардессы должны быть хорошенькими, низким, незамужними, дипломированными медсестрами в возрасте от 21 года до 26 лет, весом от 45 до 54 килограммов.

Успех компании Boeing

Настоящий успех свалился на компанию во время Второй мировой. Самолеты для военных производились бешеными темпами: к концу 44-го Boeing поставлял армии более 350 бомбардировщиков ежемесячно. Самый известный – В-17, всего таких выпустили почти 13 тысяч. И В-29, что разошелся выпуском в 4 тысячи и занимал первое место среди аналогов вплоть до 47-го года. Одна из его модификаций – самолет под названием Enola Gay 6 августа 45-го сбросил атомную бомбу на японскую Хиросиму.



Enola Gay

За следующие 20 лет Boeing отметился рядом успешных разработок: выпустил реактивный самолет Boeing 707, начал изготавливать вертолеты и приобщился к созданию сверхтяжелой ракеты Saturn-5. А в 67-м выпустили едва ли не самый важный продукт за свою историю. Boeing 737 – самый массовый пассажирский реактивный самолет.

Решение создать 747 было для Boeing необратимым со всех точек зрения. В период его создания один из гостей компании сказал Уильяму Аллену, тогдашнему ее директору: "Вы знаете, на этом самолете полетит очень много важного для компании. Интересно, что вы будете делать, если он разобьется сразу после вылета?" На что тот ответил: "Я бы хотел поговорить о чем-то более приятном – например, о ядерной войне",

– вспомнил бизнес-консультант Джим Коллинз.

Размах крыльев 747-го – почти вдвое больше, чем протяженность полета братьев Райт – 37 против 60 метров. Этот самолет вызвал революцию в гражданской авиации. За первые полгода перевез около миллиона пассажиров.



Boeing 747

А в течение 35 лет удерживал лидерство среди крупнейших в мире пассажирских лайнеров. Над его созданием 16 месяцев работали около 50 тысяч работников. И именно для него построили гиганта Boeing Everett Factory в штате Вашингтон – крупнейший завод в мире.



Boeing Everett Factory

Площадь – 400 тысяч квадратных метров – примерно 60 футбольных полей. Высота как у 11-этажного дома. На территории даже есть собственная пожарная часть. В этих стенах построили новейшую модификацию 747-го – модель 8, которая должна была вернуть былую славу компании. На время начала разработки амбициозного проекта в 2005 году первенство среди пассажирских самолетов уверенно держал А380 главного конкурента Boeing – он и до сих пор самый большой серийный пассажирский самолет в мире. Обновленная же версия от Boeing появилась в 2012 году.

В каждом таком самолете – более 6 миллионов деталей. Их, к слову, в Эверетте не производят, а занимаются сугубо сборкой самолетов. Для снабжения каждой детали здесь отведено отдельное время. Это позволяет сэкономить – не переплачивать за хранение деталей, которые без дела лежали бы на складе.

Boeing 747 модель 8 стал главным конкурентом Airbus А380. Впрочем, популярность обоих за прошедшие годы значительно снизилась. А380 вообще снимают с производства.



Airbus А380

Все из-за потери актуальности. Эти самолеты идеально работают в крупных хабах – уменьшают количество рейсов и снижают нагрузку на аэропорт. Все изменилось с появлением лоукостеров: люди все чаще выбирают рейсы без пересадок, а авиакомпаниям все сложнее загружать пассажирами такие большие самолеты.

Какова стоимость корпорации

По данным 2019 года стоимость корпорации Boeing составляет 186 миллиардов долларов. На компанию работают более 150 тысяч человек. В распоряжении – 9 видов гражданских лайнеров, около сорока видов военной техники и 10 разработок в космической сфере. Boeing имеет клиентов в 150 странах и сотрудничает с двадцатью тысячами поставщиков и партнеров.

Более 700 самолетов Boeing в американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Более 300 моделей номер 737 перевозят пассажиров ирландского лоукостера Ryanair. Немецкая Lufthansa имеет 19 747-х самолетов модели 8 и 13 ее предшественников – модель 400. Украинская авиакомпания МАУ пользуется 35 самолетами компании Boeing. Самые популярные самолеты Boeing – 737, 787 Dreamliner и 777.

► Почему все названия пассажирских самолетов начинаются с семерки? "Инженерный отдел разделил номера моделей на блоки по 100 для каждого типа продукции: номера 300 и 400 представляли летательные аппараты, 500 использовали для турбинных двигателей, 600 для ракет, а 700 для обозначения реактивных транспортных самолетов", – рассказал историк Boeing Company Майкл Ломбарди. Остальное – дело рук маркетологов. Модель под названием 700 банально звучала менее выигрышно, чем 707.

► Какие цены на самолеты? Самый дорогой коммерческий самолет компании – Boeing 777-9 стоит 444 миллиона долларов. Цена грузового 747-8 – 419 миллионов долларов, пассажирского – 418 миллионов. Среди самых дешевых – 737-700 и 737-800 – 89 и 106 миллионов соответственно.

Масштабные авиакатастрофы

В марте 2019 года большинство мировых авиакомпаний приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX. Причина – две за полгода масштабные авиакатастрофы. В октябре 2018 года, когда MAX был едва ли не самым популярным лайнером в мире, а суммарное количество заказов достигло почти 5 тысяч – судно индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море.



Падение Lion Air

Погибли 189 человек. Через полгода, в марте 2019 года в Эфиопии разбился самолет той же модели – 157 погибших. В обоих случаях причиной стали технические неисправности.



Катастрофа в Эфиопии

MCAS – система улучшения характеристик управления самолетом. Разработана специально для модели Boeing 737 MAX с целью облегчения управления самолетом в сложных условиях

Нововведение должно автоматически направлять нос самолета вниз, если тот поднялся высоковато – даже при выключенном автопилоте. О нюансах работы системы Boeing пилотам не рассказала, мол, чтобы не перегружать информацией. Те в свою очередь не могли контролировать систему, о существовании которой даже не догадывались.

Вот так за год до катастрофы в Индонезии работник Boeing в переписке с коллегой реагировал на просьбы Lion Air провести дополнительное обучение для пилотов на МАХ. В компании уверяли: если те летали на предыдущей модели 737-го, для управления МАХ могут пройти лишь короткий компьютерный курс. Причина же была скрыта в деньгах: учебное пилотирование на симуляторах недешевое, а это могло повлиять на финальную стоимость самолетов.

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А вот еще одна оценка надежности 737 МАХ от самих же работников Boeing. В переписке, где обсуждали систему компьютерного управления, один из них называет самолет "созданным клоунами под наблюдением обезьян".

Сроки возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX откладывают, временно остановили и сборку самолетов. Приняли решение отправить директора Boeing Дениса Мюленберга в отставку. Сама же компания должна выплатить миллиарды долларов компенсаций авиаперевозчикам, пилотам и родственникам погибших в катастрофах.