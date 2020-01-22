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      Путь успеха и падения корпорации Boeing: шокирующая причина масштабных авиакатастроф

      Корпорации мира 136 Читати новину українською

      Первый прототип самолета полетел в 1903 году. "Флайер-1" – моторный аэроплан братьев Райт смог преодолеть расстояние в 37 метров. А уже десятью годами позже на Западном побережье США, а именно в Сиэтле, началась история ведущей аэрокосмической корпорации мира – Boeing.

      Незаконченное обучение в Йельском университете, опыт в деревообрабатывающем бизнесе и желание летать – это весь багаж американца Уильяма Боинга на время основания компании. В 1908 году он был успешным владельцем деревообрабатывающего бизнеса в Сиэтле, который увидел на авиавыставке полет аэроплана и решил связать жизнь с авиацией.

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      Познакомился с единомышленником – лейтенантом Воздушных сил США Джорджем Вестервельтом. Учился в школе пилотов Глена Мартина. И летом 1916 года поднялся в небо на собственном гидроплане Boeing Model 1 – по сути, первом самолете Boeing. Успешный полет привел к основанию компании Pacific Aero Products, которая уже через год получила название Boeing Airplane Company.

      Вільям Боїнг
      Уильям Боинг

      Первый клиент – американская армия. Заказ на 50 самолетов для военных обеспечил работой более трехсот человек и вернул Уильяму Боингу ранее вложенные в компанию 100 тысяч долларов. Но война закончилась, а вместе с этим отпал и спрос на самолеты. Boeing снова оказалась на отправной точке, сохранив за собой лишь команду. От безысходности пришлось производили одежду, мебель и лодки. Решение нашли, изменив концепцию перевозок.

      Одним из наиболее значительных шагов Уильяма Боинга, что по сути и вывело его бизнес на государственный уровень, было решение получить контракт на доставку почты самолетами,
      – рассказал историк Boeing Company Майкл Ломбарди.

      Так состоялась одна из первых международных доставок почты из Канады в США. На почтовых перевозках Боинг не остановились. Уже к концу 20-х успешно изготовляли истребители и оказались в списке крупнейших авиапроизводителей США. В то же время появился Boeing Model 80 – рассчитанный на 21 человека включительно с экипажем. Фактически первый пассажирский самолет компании.

      Именно на самолете Boeing в 1929 году впервые в истории появились стюардессы. Медсестра Эллен Черч собрала команду из семи женщин. Все они работали на созданную Уильямом Боингом фирму Boeing Air Transit. Это теперешняя United Airlines – третья по величине авиалиния в мире. После трех месяцев тестового периода стюардесс начали набирать и другие авиакомпании. Зарплату предлагали довольно высокую на то время – от 100 до 120 долларов в месяц.

      Перші стюардеси
      Первая стюардесса

      Требования к кандидаткам довольно сексистские. Претендентки на должность стюардессы должны быть хорошенькими, низким, незамужними, дипломированными медсестрами в возрасте от 21 года до 26 лет, весом от 45 до 54 килограммов.

      Настоящий успех свалился на компанию во время Второй мировой. Самолеты для военных производились бешеными темпами: к концу 44-го Boeing поставлял армии более 350 бомбардировщиков ежемесячно. Самый известный – В-17, всего таких выпустили почти 13 тысяч. И В-29, что разошелся выпуском в 4 тысячи и занимал первое место среди аналогов вплоть до 47-го года. Одна из его модификаций – самолет под названием Enola Gay 6 августа 45-го сбросил атомную бомбу на японскую Хиросиму.

      Enola Gay
      Enola Gay

      За следующие 20 лет Boeing отметился рядом успешных разработок: выпустил реактивный самолет Boeing 707, начал изготавливать вертолеты и приобщился к созданию сверхтяжелой ракеты Saturn-5. А в 67-м выпустили едва ли не самый важный продукт за свою историю. Boeing 737 – самый массовый пассажирский реактивный самолет.

      Решение создать 747 было для Boeing необратимым со всех точек зрения. В период его создания один из гостей компании сказал Уильяму Аллену, тогдашнему ее директору: "Вы знаете, на этом самолете полетит очень много важного для компании. Интересно, что вы будете делать, если он разобьется сразу после вылета?" На что тот ответил: "Я бы хотел поговорить о чем-то более приятном – например, о ядерной войне",
      – вспомнил бизнес-консультант Джим Коллинз.

      Размах крыльев 747-го – почти вдвое больше, чем протяженность полета братьев Райт – 37 против 60 метров. Этот самолет вызвал революцию в гражданской авиации. За первые полгода перевез около миллиона пассажиров.

      Boeing 747
      Boeing 747

      А в течение 35 лет удерживал лидерство среди крупнейших в мире пассажирских лайнеров. Над его созданием 16 месяцев работали около 50 тысяч работников. И именно для него построили гиганта Boeing Everett Factory в штате Вашингтон – крупнейший завод в мире.

      Boeing Everett Factory
      Boeing Everett Factory

      Площадь – 400 тысяч квадратных метров – примерно 60 футбольных полей. Высота как у 11-этажного дома. На территории даже есть собственная пожарная часть. В этих стенах построили новейшую модификацию 747-го – модель 8, которая должна была вернуть былую славу компании. На время начала разработки амбициозного проекта в 2005 году первенство среди пассажирских самолетов уверенно держал А380 главного конкурента Boeing – он и до сих пор самый большой серийный пассажирский самолет в мире. Обновленная же версия от Boeing появилась в 2012 году.

      В каждом таком самолете – более 6 миллионов деталей. Их, к слову, в Эверетте не производят, а занимаются сугубо сборкой самолетов. Для снабжения каждой детали здесь отведено отдельное время. Это позволяет сэкономить – не переплачивать за хранение деталей, которые без дела лежали бы на складе.

      Boeing 747 модель 8 стал главным конкурентом Airbus А380. Впрочем, популярность обоих за прошедшие годы значительно снизилась. А380 вообще снимают с производства.

      Airbus А380
      Airbus А380

      Все из-за потери актуальности. Эти самолеты идеально работают в крупных хабах – уменьшают количество рейсов и снижают нагрузку на аэропорт. Все изменилось с появлением лоукостеров: люди все чаще выбирают рейсы без пересадок, а авиакомпаниям все сложнее загружать пассажирами такие большие самолеты.

      По данным 2019 года стоимость корпорации Boeing составляет 186 миллиардов долларов. На компанию работают более 150 тысяч человек. В распоряжении – 9 видов гражданских лайнеров, около сорока видов военной техники и 10 разработок в космической сфере. Boeing имеет клиентов в 150 странах и сотрудничает с двадцатью тысячами поставщиков и партнеров.

      Более 700 самолетов Boeing в американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Более 300 моделей номер 737 перевозят пассажиров ирландского лоукостера Ryanair. Немецкая Lufthansa имеет 19 747-х самолетов модели 8 и 13 ее предшественников – модель 400. Украинская авиакомпания МАУ пользуется 35 самолетами компании Boeing. Самые популярные самолеты Boeing – 737, 787 Dreamliner и 777.

      ► Почему все названия пассажирских самолетов начинаются с семерки? "Инженерный отдел разделил номера моделей на блоки по 100 для каждого типа продукции: номера 300 и 400 представляли летательные аппараты, 500 использовали для турбинных двигателей, 600 для ракет, а 700 для обозначения реактивных транспортных самолетов", – рассказал историк Boeing Company Майкл Ломбарди. Остальное – дело рук маркетологов. Модель под названием 700 банально звучала менее выигрышно, чем 707.

      ► Какие цены на самолеты? Самый дорогой коммерческий самолет компании – Boeing 777-9 стоит 444 миллиона долларов. Цена грузового 747-8 – 419 миллионов долларов, пассажирского – 418 миллионов. Среди самых дешевых – 737-700 и 737-800 – 89 и 106 миллионов соответственно.

      В марте 2019 года большинство мировых авиакомпаний приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX. Причина – две за полгода масштабные авиакатастрофы. В октябре 2018 года, когда MAX был едва ли не самым популярным лайнером в мире, а суммарное количество заказов достигло почти 5 тысяч – судно индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море.

      Lion Air
      Падение Lion Air

      Погибли 189 человек. Через полгода, в марте 2019 года в Эфиопии разбился самолет той же модели – 157 погибших. В обоих случаях причиной стали технические неисправности.

      ​Катастрофа в Ефіопії
      Катастрофа в Эфиопии

      MCAS – система улучшения характеристик управления самолетом. Разработана специально для модели Boeing 737 MAX с целью облегчения управления самолетом в сложных условиях

      Нововведение должно автоматически направлять нос самолета вниз, если тот поднялся высоковато – даже при выключенном автопилоте. О нюансах работы системы Boeing пилотам не рассказала, мол, чтобы не перегружать информацией. Те в свою очередь не могли контролировать систему, о существовании которой даже не догадывались.

      Вот так за год до катастрофы в Индонезии работник Boeing в переписке с коллегой реагировал на просьбы Lion Air провести дополнительное обучение для пилотов на МАХ. В компании уверяли: если те летали на предыдущей модели 737-го, для управления МАХ могут пройти лишь короткий компьютерный курс. Причина же была скрыта в деньгах: учебное пилотирование на симуляторах недешевое, а это могло повлиять на финальную стоимость самолетов.

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      А вот еще одна оценка надежности 737 МАХ от самих же работников Boeing. В переписке, где обсуждали систему компьютерного управления, один из них называет самолет "созданным клоунами под наблюдением обезьян".

      Сроки возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX откладывают, временно остановили и сборку самолетов. Приняли решение отправить директора Boeing Дениса Мюленберга в отставку. Сама же компания должна выплатить миллиарды долларов компенсаций авиаперевозчикам, пилотам и родственникам погибших в катастрофах.

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      Автор: Кристина Иващук
      Теги: Новости США История авиация Деньги Бизнес Катастрофа Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Корпорации мира
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