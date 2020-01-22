Шлях успіху й падіння корпорації Boeing: шокуюча причина масштабних авіакатастроф

Перший прототип літака пролетів у 1903 році. "Флаєр-1" – моторний аероплан Братів Райт зміг подолати відстань у 37 метрів. А вже десятьма роками пізніше на Західному узбережжі США, а саме у Сієтлі, розпочалася історія провідної аерокосмічної корпорації світу – Boeing.

Початок кар’єри засновника Boeing

Покинуте навчання у Єльському університеті, досвід у деревообробному бізнесі й бажання літати – це весь багаж американця Вільяма Боїнга на час заснування компанії. У 1908 році він був успішним власником деревообробного бізнесу в Сієтлі, який побачив на авіавиставці політ аероплана і вирішує пов’язати життя з авіацією.

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Познайомився з однодумцем – лейтенантом Повітряних сил США Джорджем Вестервельтом. Вчився у школі пілотів Глена Мартіна. І влітку 1916 року піднявся у небо на власному гідроплані Boeing Model 1 – по суті, першому літаку Boeing. Успішний політ призвів до заснування компанії Pacific Aero Products, що вже через рік отримала назву – Boeing Airplane Company.



Вільям Боїнг

Перший клієнт – американська армія. Замовлення на 50 літаків для військових забезпечило роботою понад трьохсот людей і повернуло Вільяму Боїнгу раніше вкладені у компанію 100 тисяч доларів. Та війна закінчилась, а разом з цим відпав і попит на літаки. Boeing знову опинилась на відправній точці, зберігши за собою лише команду. Від безвиході довелось виробляли одяг, меблі та човни. Рішення знайшли, змінивши концепцію перевезень.

Одним із найбільш значних кроків Вільяма Боїнга, що по суті й вивело його бізнес на державний рівень, було рішення отримати контракт на доставку пошти літаками,

– розповів історик Boeing Company Майкл Ломбарді.

Так відбулась одна з перших міжнародних доставок пошти – з Канади до США. На поштових перевезеннях Боїнг не зупинилися. Вже до кінця 20-х успішно виготовляли винищувачі і опинились у списку найбільших авіавиробників США. Водночас з'явився Boeing Model 80 – розрахований на 21 людину включно з екіпажем. Фактично перший пасажирський літак компанії.

Що відомо про перших стюардес

Саме на літаку Boeing у 1929 році вперше в історії з’явились стюардеси. Медсестра Еллен Черч, зібрала команду із семи жінок. Усі вони працювали на створену Вільямом Боїнгом фірму Boeing Air Transit. Це теперішня United Airlines – третя за величиною авіалінія у світі. Після трьох місяців тестового періоду стюардес почали набирати й інші авіакомпанії. Зарплатню пропонували доволі високу на той час – від 100 до 120 доларів на місяць.



Перша стюардеса

Вимоги до кандидатів – доволі сексистські. Претендентки на посаду стюардеси повинні бути гарненькими, низькими, незаміжніми, дипломованими медсестрами, віком від 21 до 26 років, вагою від 45 до 54 кілограмів.

Успіх компанії Boeing

Справжній успіх звалився на компанію під час Другої світової. Літаки для військових виготовлялись шаленими темпами: до кінця 44-го Boeing постачав армії понад 350 бомбардувальників щомісяця. Найвідоміший – В-17, всього таких випустили майже 13 тисяч. Та В-29, що розійшовся випуском у 4 тисячі і посідав перше місце серед аналогів аж до 47-го року. Одна з його модифікацій – літак під назвою Enola Gay 6 серпня 45-го скинув атомну бомбу на японську Хіросіму.



Enola Gay

За наступні 20 років Boeing відзначився низкою успішних розробок: випустив реактивний літак Boeing 707, почав виготовляти вертольоти та долучився до створення надважкої ракети Saturn-5. А в 67-му випустили чи не найважливіший продукт за свою історію. Boeing 737 – наймасовіший пасажирський реактивний літак.

Рішення створити 747 було для Boeing незворотним з усіх точок зору. В період його створення один з гостей компанії сказав Вільяму Аллену, тодішньому її директору: "Ви знаєте, на цьому літаку полетить дуже багато важливого для компанії. Цікаво, що ви робитимете, якщо він розіб’ється одразу після вильоту?" На що той відповів: "Я б хотів поговорити про щось більш приємне – наприклад, про ядерну війну",

– пригадав бізнес-консультант Джим Коллінз.

Розмах крил 747-го – майже вдвічі більший, ніж протяжність польоту братів Райт – 37 проти 60 метрів. Цей літак спричинив революцію в цивільній авіації. За перші пів року перевіз близько мільйона пасажирів.



Boeing 747

А протягом 35 років втримував лідерство серед найбільших у світі пасажирських лайнерів. Над його створенням 16 місяців працювали близько 50 тисяч працівників. І саме для нього збудували гіганта Boeing Everett Factory у штаті Вашингтон – найбільший завод у світі.



Boeing Everett Factory

Площа – 400 тисяч квадратних метрів – приблизно 60 футбольних полів. Висота – як в 11-поверхового будинку. На території навіть власна пожежна частина. У цих стінах збудували найновішу модифікацію 747-го – модель 8, яка б мала повернути колишню славу компанії. На час початку розробки амбітного проєкту 2005 року першість серед пасажирських літаків впевнено тримав А380 головного конкурента Boeing – він і досі найбільший серійний пасажирський літак у світі. Оновлена ж версія від Boeing з’явилась у 2012 році.

У кожному такому літаку – понад 6 мільйонів деталей. Їх, до слова, в Еверетті не виробляють, а займаються суто збіркою літаків. Для постачання кожної деталі тут відведений окремий час. Це дозволяє зекономити – не переплачувати за зберігання деталей, які без діла лежали б на складі.

Boeing 747 модель 8 став головним конкурентом Airbus А380. Втім, популярність обох за минулі роки значно знизилась. А380 взагалі знімають із виробництва.



Airbus А380

Усе через втрату актуальності. Ці літаки ідеально працюють у великих хабах – зменшують кількість рейсів і знижують навантаження на аеропорт. Усе змінилось з появою лоукостерів: люди все частіше обирають рейси без пересадок, а авіакомпаніям все складніше завантажувати пасажирами такі великі літаки.

Яка вартість корпорації

За даними 2019 року вартість корпорації Boeing становить 186 мільярдів доларів. На компанію працюють понад 150 тисяч людей. У розпорядженні – 9 видів цивільних лайнерів, близько сорока видів військової техніки та 10 розробок у космічній сфері. Boeing має клієнтів у 150 країнах та співпрацює з двадцятьма тисячами постачальників та партнерів.

Понад 700 літаків Boeing в американської бюджетної авіакомпанії Southwest Airlines. Понад 300 моделей номер 737 перевозять пасажирів ірландського лоукостера Ryanair. Німецька Lufthansa має 19 747-х літаків моделі 8 та 13 її попередників – моделі 400. Українська авіакомпанія МАУ користується 35 літаками компанії Boeing. Найпопулярніші літаки Boeing – 737, 787 Dreamliner та 777.

► Чому усі назви пасажирських літаків починаються зі сімки? "Інженерний відділ розділив номери моделей на блоки по 100 для кожного типу продукції: номери 300 та 400 представляли літальні апарати, 500 використовували для турбінних двигунів, 600 для ракет, а 700 для позначення реактивних транспортних літаків", – розповів історик Boeing Company Майкл Ломбарді. Решта – справа рук маркетологів. Модель під назвою 700 банально звучала менш виграшно, аніж 707.

► Які ціни на літаки? Найдорожчий комерційний літак компанії – Boeing 777-9 коштує 444 мільйони доларів. Ціна вантажного 747-8 – 419 мільйонів доларів, пасажирського – 418 мільйонів. Серед найдешевших – 737-700 та 737-800 – 89 та 106 мільйонів відповідно.

Масштабні авіакатастрофи

У березні 2019 року більшість світових авіакомпаній зупинили польоти літаків Boeing 737 MAX. Причина – дві за пів року масштабні авіакатастрофи. В жовтні 2018 року, коли MAX був чи не найпопулярнішим лайнером у світі, а сумарна кількість замовлень сягнула майже 5 тисяч – судно індонезійської авіакомпанії Lion Air впало в Яванське море.



Падіння Lion Air

Загинули 189 людей. Через пів року, у березні 2019 року в Ефіопії розбився літак тієї ж моделі – 157 загиблих. В обох випадках причиною стали технічні несправності.



Катастрофа в Ефіопії

MCAS – система покращення характеристик керування літаком. Розроблена спеціально для моделі Boeing 737 MAX з метою полегшення керування літаком у складних умовах

Нововведення мало автоматично скеровувати ніс літака вниз, якщо той піднявся зависоко – навіть при вимкненому автопілоті. Про нюанси роботи системи Boeing пілотам не розказала, мовляв, щоб не перевантажувати інформацією. Ті у свою чергу не могли контролювати систему, про існування якої навіть не здогадувалися.

Ось так за рік до катастрофи в Індонезії працівник Boeing у переписці з колегою реагував на прохання Lion Air провести додаткові навчання для пілотів на МАХ. В компанії запевняли: якщо ті літали на попередній моделі 737-го, для керування МАХ можуть пройти лише короткий комп'ютерний курс. Причина ж ховалась у грошах: навчальне пілотування на симуляторах недешеве, а це могло вплинути на фінальну вартість літаків.

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А ось ще одна оцінка надійності 737 МАХ від самих ж працівників Boeing. В переписці, де обговорювали систему комп'ютерного управління, один із них називає літак "створеним клоунами під наглядом мавп".

Терміни поновлення експлуатації Boeing 737 MAX відкладають, тимчасово зупинили й збірку літаків. Прийняли рішення відправити директора Boeing Деніса Мюленберга у відставку. Сама ж компанія має виплатити мільярди доларів компенсацій авіаперевізникам, пілотам та родичам загиблих у катастрофах.