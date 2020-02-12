От гаража до грандиозного парка развлечений: мотивирующая история успеха Уолтера Диснея

Известные герои Микки Маус, Белоснежка, Король лев, Скрудж Макдак и другие ожили на экранах благодаря Уолту Диснею. Небольшая анимационная студия за чуть менее чем сотню лет стала крупнейшим игроком на мировом рынке развлечений. А заодно успела отличиться сексизмом и эксплуатацией работников, и получить неофициальное название "Корпорация зла".

Основание компании и первый мультфильм Disney

История успеха Уолта Диснея, как и большинство других, началась в гараже в Калифорнии. Его в 1923 году за 5 долларов в неделю он арендовал вместе с братом Роем.

В предыдущей программе: Как McDonald's удалось обойти конкурентов: факты, которые удивят



Уолт Дисней с братом Роем

Оборудовали анимационную студию и в течение первых трех лет работали над серией мультфильмов "Комедии Алисы" – с реальной девочкой в главной роли.



Гараж в Калифорнии, который арендовал Дисней

Идею для ленты Дисней привез еще из Канзас-Сити – там обанкротилась первая студия анимации. "Алиса" заинтересовала продюсеров и принесла аниматору его первый контракт. Впоследствии после нее на свет появился кролик Освальд – фактически первый анимированный диснеевский персонаж. Диснею понадобилось 27 серий, чтобы внимательно пересмотреть контракт. И понять – права на Освальда ему не принадлежат.

Освальда забрали, как школьные хулиганы отбирают деньги, которые тебе дали на обед. Дисней был невнимательным, поэтому и потерял его,

– объяснил аниматор Дон Ханн.

Создание легендарного Микки Мауса

Сотрудничество, конечно же, разорвали, а вместе с тем от Диснея ушли едва ли не все коллеги-художники. Но восстановление после неудачи было быстрым и уже в следующем году мир увидел персонажа, который впоследствии стал символом компании и американской поп-культуры – Микки Мауса. Но вот и его, как и Освальда, создал на самом деле не Дисней.



Символ компании и американской поп-культуры – Микки Маус

"Уолт умеет и любит рисовать. На него обращают внимание. И понимаете, это не лучший художник в мире. Он вырос в эпоху чрезвычайных иллюстраторов и быстро понял, что не принадлежит к великим", – вспомнил Дон Ханн.

Поэтому еще раньше, до переезда в Лос-Анджелес, он нанял талантливого художника, впоследствии ставшего главным аниматором студии.

Аб Айверкс – невероятный и работает чрезвычайно быстро. Мы видим, что Дисней выбирает лучших. Он не боится работать с человеком, который во многом превосходит его самого,

– рассказал историк кино Эрик Смудин.

Но к потере репутации Дисней относится с опаской. И предусмотрительно указывает в титрах лишь название студии – вместо имен причастных к фильмам художников.

"Айверкс был гением. И именно он должен купаться во славе, а имя Диснея должно наоборот оставаться в тени. Такова реальность: кто-то столь влиятельный, как Дисней, может с легкостью забрать чью-то работу, иметь на это полное право и избежать любого наказания", – отметил историк кино Джордж Фиггс.



Аб Айверкс

Микки Маус, созданный Айверксом, появился в 1928 году. Лента "Пароход Вилли" с ним в главной роли стала самым первым в истории анимационным фильмом с синхронным звуком. Озвучивал Микки сам Уолт Дисней.

Смотрите мультфильм "Пароход Вилли":

Успех "Парохода Вилли" гарантировал компании первенство на тогдашнем рынке мультипликаторов.

Мультфильмы Disney, побившие рекорды

Дальше была "Белоснежка и семь гномов" – полнометражный фильм 1937 года, на съемки которого потратили рекордные для того времени полтора миллиона долларов. Расходы, как и в случае с "Вилли", окупились – лента пополнила бюджет студии на 8 миллионов. Впоследствии попала в список сотни лучших американских фильмов века по версии Американского института киноискусства.

Смотрите мультфильм "Белоснежка и семь гномов":

Уолту Диснею же принесла почетную награду Киноакадемии за достижения в области анимации – статуэтку из восьми Оскаров – одного большого и семи размера гномов.

Иногда только на один рисунок главной героини крупным планом уходил весь день. Мы работали максимально точно, как при производстве часов. Прорисовывали малейшие детали. Одна маленькая линия решала все,

– сказал иллюстратор фильма "Белоснежка и семь гномов".

После безумно успешной "Белоснежки" Disney сняли еще несколько удачных фильмов. А во время Второй мировой выпустили ряд пропагандистских роликов для американского правительства. В них Дональд Дак противостоял нацистам, гордился американским гражданством, объяснял, как правильно экономить во времена войны и советовал идти добровольцами на фронт.

Но вот отношение к нацизму самого Диснея – до сих пор загадка. В одном из выпусков газеты для еврейской общины Jewishpress опубликовали статью с намеками на его антисемитские взгляды. Прямых доказательств этому, как и доказательств знакомства Диснея с Гитлером, нет. Но известно, что последний был пылким фанатом диснеевских персонажей. А в 1937 году получил в подарок от главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа Геббельса коллекцию из 12-ти фильмов о Микки Маусе.

Прямых доказательств о знакомстве Уолта Диснея с Адольфом Гитлером не существует

Disney сегодня

Сейчас Disney – в 15-ке самых дорогих брендов мира. Рыночная стоимость компании – 240 миллиардов долларов, а в прошлом году чистая прибыль составила 10 миллиардов. В распоряжении – более чем 200 тысяч работников и более 20 подразделений: кинематограф, мультипликация, студии звукозаписи, тематические парки, сети телерадиовещания и товары потребления.



Disney входит в 15-ку самых дорогих брендов мира

Кроме собственных киностудий – Walt Disney Pictures и Walt Disney Animation Studios – под контролем Disney анимационные студии Pixar, Marvel, Touchstone и LucasArt. А недавнюю покупку киностудии 21st Century Fox за 70 миллиардов долларов уже назвали крупнейшей сделкой века.

Все эти поглощения главного директора Disney с 2005 года Роберта Айгера. Помимо удачных сделок, на его счету еще один амбициозный проект Disney – собственный стриминговый сервис.



Роберт Айгер

"У нас за плечами – почти столетняя история создания замечательного контента, который нравится зрителям. Disney, Pixar, Marvel, а в придачу еще и National Geographic. Когда ты начинаешь что-то, имея столь мощную базу, то очевидно будешь иметь преимущество на рынке. Ты знаешь, что люди любят этот бренд и готовы тратить деньги на то, чтобы их развлекал именно он", – рассказал генеральный директор Disney Роберт Айгер.

Из-за роста популярности стриминговых платформ Disney+ сейчас приоритетен для компании. Запустили его в ноябре 2019 года и за 5 лет планируют привлечь до 90 миллионов подписчиков. Цена подписки – 7 долларов, что практически на 2 доллара дешевле, чем у главного конкурента – Netflix.



Стриминговая платформа Disney+

Парк развлечений Диснейленд

Мир воплощенных в реальность диснеевских мультфильмов называют "самым счастливым местом на земле". Еще в середине 50-х, когда первые диснеевские сериалы "Диснейленд" и "Клуб Микки Мауса" успешно транслировались на относительно молодом рынке телевидения, компания нуждалась в еще одном источнике заработка. Так в 1955 году в калифорнийском Анахайме открылся первый Диснейленд – тематический парк развлечений Disney.



Дисней рассказывает о модели замка в Диснейленде

Уолт Дисней показывает, как будет выглядеть Диснейленд

Проводил церемонию открытия тогда еще актер и телеведущий Рональд Рейган. Над строительством работали 2,5 тысячи человек. Чтобы представить посетителям 16 аттракционов, потратили 17 миллионов долларов. В течение первого года существования количество посетителей составляло более 3-х миллионов людей.



Диснейленд открыли в 1955 году

Сейчас в мире работают пять Disneyland – в Париже, Токио, Гонконге, Шанхае и ранее упомянутый в Калифорнии. Последний часто путают с еще одним диснеевским парком развлечений. Это – Disney World во Флориде – открытый в 1971 году крупнейший по количеству посетителей развлекательный центр в США. Его площадь – более 110 квадратных километров. Но вернемся к его старшему брату. Диснейленд в Калифорнии теперь собирает около 17 миллионов посетителей каждый год. Всего же со времени основания его посетили более 750 миллионов людей.

Диснейленд в разных странах мира: смотрите фото

До 1982 года цена билета в Диснейленд составляла 1 доллар за вход на территорию и 50 центов за посещение каждого из аттракционов. Впоследствии ввели единый входной билет с неограниченным доступом к аттракционам. Система работает до сих пор.

Цена дневного входного билета в калифорнийский Диснейленд зависит от загруженности дней и составляет от 104 долларов в будни до 150 долларов на выходных:



► Билет на два дня стоит 225 долларов, на три дня – 300 долларов.



► Самый дешевый абонемент на год стоит 599 долларов.

Парк поделен на тематические зоны – главную улицу и так называемые страны – приключений, животных, фантазий и будущего. И спроектирован таким образом, чтобы находясь в одной из "стран", вы не видели и не слышали ничего, что происходит у других. Здесь вы не заметите ни уборщиков, выносящих мусор, ни переодетых аниматоров, перебегающих в нужную тематическую зону. Все это происходит под землей – в тоннелях со складами, гримерными, парикмахерскими и столовыми. А в Disney World во Флориде проблема незаметного выноса мусора вообще отсутствует: специальная вакуумная система перемещает его по подземным трубам прямо в центральный пункт сбора.

Более полусотни аттракционов на площади 200 гектаров делают Диснейленд крупнейшим работодателем в округе. Всего в парке и окрестных гостиницах, которые тоже принадлежат Disney, около 23 тысяч работников.

Переодетые в диснеевских принцесс аниматоры – любимцы посетителей. Основная задача – создать сказку для посетителей и уделить время каждому. На одного посетителя уходит в среднем от 5 до 10 минут. И получить эту работу нелегко. Жесткий кастинг предполагает отсутствие пирсингов или татуировок и естественный цвет волос. И соответствующие к своему образу рост и телосложение – чтобы влезть в костюм стандартного размера. Пройдя отбор, актеры несколько недель учатся двигаться и говорить с акцентом своего персонажа.

Вне работы ты не можешь сказать "Я – Белоснежка", или "Я играю роль Белоснежки". Нам не разрешали рассказывать о том, кто мы из персонажей. Я не могла запостить фото с подписью "Это я, Белоснежка", я писала "Это – моя подруга Белоснежка",

– вспомнила бывшая принцесса Disney Обри.

Обязательное условие: надев костюм, работник забывает события за пределами Disney и полностью вживается в роль. Поэтому поговорить о недавнем футбольном матче или любимом фильме вам не удастся – актер до последнего будет делать вид, что вас не понимает. Зарплата аниматоров – в среднем 13 долларов за час. Это, по их же словам, не так и много – учитывая низкую вероятность карьерного роста и немало стрессовых ситуаций.

И большинство инцидентов в детской стране грез провоцируют не дети, а взрослые.

"Если бы вы узнали обо всем, что там происходит, вы были бы шокированы", – отметила бывшая принцесса Disney Джессалин.

Мне много раз пытались сделать предложение, люди пытались меня поцеловать – причем как мужчины, так и женщины,

– рассказала аниматор Disney.

О крупнейших кассовых сборах и громких скандалах с компанией Disney – смотрите в программе.