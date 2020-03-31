На складах Amazon зафіксовані випадки зараження COVID-19: працівники почали страйк

У США страйкують працівники компанії Amazon, вони вимагають посилення заходів безпеки через коронавірус. Мовляв, їм доводиться виходити на роботу тоді, коли більшість людей сидить в ізоляції вдома. Тим часом на 11 складах вже були зафіксовані випадки зараження COVID-19.

Також страйкарі хочуть, аби на складах Amazon проводили ретельнішу санітарну обробку, повідомляє Inc та СNN.

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Наразі в компанії працює понад 800 тисяч людей. Керівництво Amazon стверджує, що і так покращує умови праці своїх робітників. Наприклад, пропонує безстрокову відпустку тим, хто почувається некомфортно на роботі під час пандемії – щоправда, безоплатну. А також компанія збільшує зарплату тим, хто погоджується працювати.

У нас немає нікого, хто б точно визначив, що все це робиться офіційно. Якщо б ви зайшли туди зараз, коли ми розпочали акцію, то вони сказали б, як вони відповідають стандартам Центру контролю та профілактики захворювань. Але коли ми дзвонимо до цього центру, то все виявляється зовсім не так,

– наголосив працівник Amazon Джеральд Брайсон.

Страйк працівників Amazon / Скріншоти

Дивіться відео: у США страйкують працівники компанії Amazon

Яка ситуація з коронавірусом в США

Станом на 31 березня у Сполучених штатах зафіксували майже 165 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

на коронавірус. Від COVID-19 померли понад 3 тисячі людей.

людей. Одужати вдалося 5,5 тисячі людей.

людей. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.

може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї. Наразі США – перша країна за кількістю хворих на COVID-19 у світі. За словами Трампа, це пов'язано з тим, що вони проводять дуже багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.

З 13 березня Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполученн я з Європою , Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан .

, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили . Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.

У Сполучених Штатах також проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.



Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу