На сколько обогатились топ-чиновники за 2018 год: впечатляющие цифры

2018 год почти подходит к концу, а это значит, что можно подсчитать состояние главных чиновников страны и определить кто и на сколько обогатился.

Президент Украины Петр Порошенко неплохо заработал даже за неполный 2018 год.

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Об этом свидетельствует не только его шестое место в рейтинге богачей, но и электронная декларация. Он обновлял ее 19 раз, в общем пополнив собственный бюджет на 190 миллионов гривен, а это уже в 11 раз больше, чем в прошлом году.

Кроме того, впервые в декларации гаранта появился пункт "Дивиденды". За полгода он получил четыре транша – 145 миллионов. На Банковой сразу заявили: доходы от бизнеса президент получил впервые за три года и потратит их на "популяризацию идей евроинтеграции, поддержку создания Единой поместной церкви и развитие украинского языка".



Состояние Петра Порошенко за неполный 2018 год

Еще почти 33 миллиона упали в декларацию Порошенко в виде процентов от вкладов, продажи ценных бумаг и недвижимости. Кроме армии, языка и веры Президент поддержал и своего сына-нардепа Алексея, подарив ему часть дома в Козине и миллион гривен на ремонт.

А вот среди тех, кто планирует посоревноваться с Президентом за кресло, новые доходы почти никто не обнародовал. Владелец крупнейшей в Раде коллекции произведений искусства Сергей Тарута немного заработал на недвижимости – 12 миллионов гривен, но продал ее почему-то партнерше по бизнесу.



Состояние Сергея Таруты за неполный 2018 год

Коллекционер икон, обладательница замка и автор песен Ольга Богомолец неплохо заработала на аренде, так как она сдает квартиру американскому посольству. Как известно, Богомолец выручила уже полтора миллиона гривен, а также докупила земли в Иванковичах.



Состояние Ольги Богомолец за неполный 2018 год

Еще один потенциальный президент Олег Ляшко продал недвижимость за 16 миллионов гривен. А вот лидер президентской гонки Юлия Тимошенко за год в декларацию не внесла ни одной гривны. Так же как и ее конкурент из лагеря Януковича Юрий Бойко.

В рядах экс-регионалов ощутимо обогатились разве что братья Добкины. Старший внес в декларацию 2,2 миллиона гривен дивидендов, а младший, известный избирателям странным поведением в Раде, приобрел акций на 4 миллиона гривен и получил 14 млн дивидендов.

Премьер Владимир Гройсман задекларировал скромные полмиллиона гривен процентов. Между тем министр внутренних дел Арсен Аваков не пополнил свою знаменитую коллекцию вин и оружия, однако получил почти 5 миллионов гривен дивидендов от собственной итальянской компании.



Состояние Арсена Авакова за неполный 2018 год

В декларацию свои миллионы внесли и те, кому государство поручило бороться с коррупцией. 2 миллиона гривен получил глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и чуть больше чем по полтора – Артем Сытник и Юрий Луценко, главы НАБУ и ГПУ. Это их зарплаты, а других доходов они не имеют.



Состояния глав САП, НАБУ, ГПУ

Только супруги Луценко похвастались новогодними подарками от сына – по 170 тысяч гривен, за которые нардепы отдохнули на Сейшелах. О других достижениях политической верхушки мы узнаем уже в начале нового года, когда чиновники опубликуют свои полные электронные декларации за 2018 год.