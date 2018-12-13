На скільки збагатилися топ-посадовці за 2018 рік: вражаючі цифри

2018 рік майже добігає кінця, а це означає, що можна підрахувати статки головних чиновників країни та визначити хто і на скільки збагатився.

Президент України Петро Порошенко непогано заробив навіть за неповний 2018 рік.

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Про це свідчить не лише його шосте місце у рейтингу багатіїв, а й електронна декларація. Він оновлював її 19 разів, загалом поповнивши власний бюджет на 190 мільйонів гривень, а це вже в 11 разів більше, ніж торік.

Крім того, вперше у декларації гаранта з'явився пункт "Дивіденди". За півроку він отримав чотири транші – 145 мільйонів. На Банковій одразу заявили: прибутки від бізнесу президент отримав вперше за три роки й витратить їх на "популяризацію ідей євроінтеграції, підтримку створення Єдиної помісної церкви й розвиток української мови".



Статки Петра Порошенка за неповний 2018 рік

Ще майже 33 мільйони впали в декларацію Порошенка у вигляді відсотків від вкладів, продажу цінних паперів та нерухомості. Крім армії, мови й віри Президент підтримав і свого сина-нардепа Олексія, подарувавши йому частину будинку в Козині та мільйон гривень на ремонт.

А от серед тих, хто планує позмагатися з Президентом за крісло, нові статки майже ніхто не оприлюднив. Власник найбільшої в Раді колекції творів мистецтва Сергій Тарута трохи заробив на нерухомості – 12 мільйонів гривень, але продав її чомусь партнерці по бізнесу.



Статки Сергія Тарути за неповний 2018 рік

Колекціонерка ікон, володарка замку та авторка пісень Ольга Богомолець непогано заробила на оренді, адже вона здає квартиру американському посольству. Як відомо, Богомолець виручила вже півтора мільйона гривень, а також докупила землі в Іванковичах.



Статки Ольги Богомолець за неповний 2018 рік

Ще один потенційний президент Олег Ляшко продав нерухомість за 16 мільйонів гривень. А от лідерка президентських перегонів Юлія Тимошенко за рік в декларацію не внесла жодної гривні. Так само як і її конкурент з табору Януковича Юрій Бойко.

У лавах екс-регіоналів відчутно збагатіли хіба що брати Добкіни. Старший вніс у декларацію 2,2 мільйона гривень дивідендендів, а молодший, знаний виборцям дивною поведінкою в Раді, придбав акцій на 4 мільйона гривень і отримав 14 мільйонів дивідендів.

Прем'єр Володимир Гройсман задекларував скромні пів мільйона гривень відсотків. Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не поповнив свою відому колекцію вин та зброї, проте отримав майже 5 мільйонів гривень дивідендів від власної італійської компанії.



Статки Арсена Авакова за неповний 2018 рік

У декларацію свої мільйони внесли й ті, кому держава доручила боротися з корупцією. 2 мільйони гривень отримав голова Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький і трохи більше ніж по півтора – Артем Ситник та Юрій Луценко, голови НАБУ та ГПУ. Це їхні зарплати, а інших доходів вони не мають.



Статки очільників САП, НАБУ, ГПУ

Лише подружжя Луценків похизувалося новорічними подарунками від сина – по 170 тисяч гривень, за які нардепи відпочили на Сейшелах. Про інші здобутки політичної верхівки ми дізнаємось вже на початку нового року, коли можновладці опублікують свої повні електронні декларації за 2018 рік.