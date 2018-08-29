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На сколько обогатился Порошенко: президент задекларировал новые доходы

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Петр Порошенко задекларировал новый доход
Петр Порошенко задекларировал новый доход / Фото из свободных сетей

Президент Украины Петр Порошенко 28 августа задекларировал еще около 31,8 миллиона гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Порошенко является конечным бенефициаром этого общества.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций.

Так, президент задекларировал 31 миллион 777 тысяч гривен дивидендов от этого инвестиционного фонда. Отметим, что ранее, а именно в июле и августе, Порошенко тоже задекларировал более 34,7 миллиона гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал".

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Кроме того, еще ранее в 2018 году глава государства задекларировал существенные изменения в имущественном положении на сумму 9,3 миллиона гривен: 8,3 миллиона составили проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке, а 0,8 миллиона гривен – доход от продажи недвижимости.

Таким образом, общая сумма задекларированного Порошенко дохода за 2018 год по состоянию на 29 августа составляет почти 76 миллионов гривен. Эта сумма в 4,5 раза выше, чем совокупный доход президента за целый 2017 год, который составил 16,3 миллиона гривен.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Деньги Доходы политиков е-декларирование
Источник: 24 канал
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