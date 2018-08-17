На сколько сократилось население Украины с начала года: неожиданные данные

В период с января по июнь 2018 года численность населения Украины сократилась на 122,5 тысячи человек.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Государственную службу статистики.

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По статистическим данным на 1 июля в Украине проживало 42 миллиона 264 тысячи человек.

Также отмечается, что в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Так, на каждых 100 умерших – 55 живорожденных.