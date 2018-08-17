На скільки скоротилося населення України з початку року: неочікувані дані
У період з січня по червень 2018 року чисельність населення України скоротилося на 122,5 тисячі осіб.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Державну службу статистики.
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За статистичними даними станом на 1 липня в Україні проживало 42 мільйони 264 тисячі осіб.
Також зазначається, що в країні помирає вдвічі більше людей, ніж народжується. Так, на кожних 100 померлих – 55 живонароджених.
Джерело: 24 Канал
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