На скільки скоротилося населення України з початку року: неочікувані дані

У період з січня по червень 2018 року чисельність населення України скоротилося на 122,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Державну службу статистики.

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За статистичними даними станом на 1 липня в Україні проживало 42 мільйони 264 тисячі осіб.

Також зазначається, що в країні помирає вдвічі більше людей, ніж народжується. Так, на кожних 100 померлих – 55 живонароджених.