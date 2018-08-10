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У ЄС майже половина дітей народжується поза шлюбом

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У ЄС майже половина дітей народжується поза шлюбом
У ЄС майже половина дітей народжується поза шлюбом / 24 канал

У 2016 році частка дітей, які народилися поза шлюбом, у ЄС склала 43%.

Про це свідчить статистика Євростату.

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Від 2000 року цей показник зріс на понад 15 процентних пунктів, що свідчить про зміну структури сім'ї. Народження у цій частці відбувалися у позашлюбних стосунках: у пар, які мешкають спільно, та одиноких батьків.

Статистика Євросоюз
Дані за 16 років

У восьми державах-членах ЄС 2016 року було зареєстровано більше народжень поза шлюбом, ніж у шлюбі: у Франції (60%), Болгарії та Словенії (59%), Естонії (56%), Швеції (55%), Данії (54%), Португалії (53 %) і Нідерландах (50 %).

Статистика Діти Шлюби

На відміну від цього, понад 80 % дітей, які народилися в Греції, Хорватії і на Кіпрі були зареєстровані в шлюбі. В період з 2015 по 2016 рік позашлюбні пологи збільшилися майже у всіх державах-членах ЄС, за винятком Естонії, Італії, Латвії, Литви, Угорщини та Британії. У Болгарії та Ірландії змін не було.

У Швейцарії та Ліхтенштейні частка народжень поза шлюбом 2016 року була нижчою 25%, на відміну від Норвегії (56%) і Ісландії (70%).

Теги: Новини України Євросоюз Діти і неповнолітні статистика
Джерело: 24 канал
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