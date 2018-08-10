В ЕС почти половина детей рождается вне брака

В 2016 году доля детей, родившихся вне брака, в ЕС составила 43%.

Об этом свидетельствует статистика Евростата.

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С 2000 года этот показатель вырос более чем на 15 процентных пунктов, что свидетельствует об изменении структуры семьи. Рождение в этой части происходили во внебрачных отношениях: у пар, проживающих совместно, и одиноких родителей.

Данные за 16 лет

В восьми государствах-членах ЕС в 2016 году было зарегистрировано больше рождений вне брака, чем в браке: во Франции (60%), Болгарии и Словении (59%), Эстонии (56%), Швеции (55%), Дании (54% ), Португалии (53%) и Нидерландах (50%).

В отличие от этого, более 80% детей, родившихся в Греции, Хорватии и на Кипре были зарегистрированы в браке. В период с 2015 по 2016 года внебрачные роды увеличились почти во всех государствах-членах ЕС, за исключением Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Венгрии и Великобритании. В Болгарии и Ирландии изменений не было.

В Швейцарии и Лихтенштейне доля рождений вне брака в 2016 году была ниже 25%, в отличие от Норвегии (56%) и Исландии (70%).