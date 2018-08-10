18:33
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ЕС почти половина детей рождается вне брака

41 Читати новину українською
В ЕС почти половина детей рождается вне брака
В ЕС почти половина детей рождается вне брака / 24 канал

В 2016 году доля детей, родившихся вне брака, в ЕС составила 43%.

Об этом свидетельствует статистика Евростата.

Читайте также: Польша проигрывает Германии борьбу за украинских заробитчан: названы причины

С 2000 года этот показатель вырос более чем на 15 процентных пунктов, что свидетельствует об изменении структуры семьи. Рождение в этой части происходили во внебрачных отношениях: у пар, проживающих совместно, и одиноких родителей.

Статистика Євросоюз

Данные за 16 лет

В восьми государствах-членах ЕС в 2016 году было зарегистрировано больше рождений вне брака, чем в браке: во Франции (60%), Болгарии и Словении (59%), Эстонии (56%), Швеции (55%), Дании (54% ), Португалии (53%) и Нидерландах (50%).

Статистика Діти Шлюби

В отличие от этого, более 80% детей, родившихся в Греции, Хорватии и на Кипре были зарегистрированы в браке. В период с 2015 по 2016 года внебрачные роды увеличились почти во всех государствах-членах ЕС, за исключением Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Венгрии и Великобритании. В Болгарии и Ирландии изменений не было.

В Швейцарии и Лихтенштейне доля рождений вне брака в 2016 году была ниже 25%, в отличие от Норвегии (56%) и Исландии (70%).

Теги: Новости Украины статистика Дети и несовершеннолетние Евросоюз
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
Настя Сукач
Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
сегодня, 17:30 Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
сегодня, 17:12 Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
Блог Соцмережі
Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
сегодня, 16:02 Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сегодня, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Президенты Украины и России почтили память ликвидаторов на ЧАЭС
26 апреля 2011 , 21:22
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук