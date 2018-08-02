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Польша проигрывает Германии борьбу за украинских заробитчан: названы причины

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Польша проигрывает Германии борьбу за украинских заробитчан
Польша проигрывает Германии борьбу за украинских заробитчан / Фото из открытых источников

Отчет "Положение граждан Украины на польском рынке труда" регулярно готовит служба Work Service SA. В нем говорится о том, что украинцы, работающие в Польше, ценят свою работу. Несмотря на это, более половины из них признают, что открытие немецкого рынка труда ожидают с нетерпением и готовы переезжать.

Об этом сообщило польское издание Dziennik.

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В свежем отчете указано, что восемь из десяти граждан Украины, работающих в Польше, довольны условиями работы и готовы рекомендовать польские предприятия своим родственникам и друзьям. Главная мотивация заключается в высокой оплате труда. Однако, две трети опрошенных украинцев жалуются, что занимаются делом, которое значительно ниже от их квалификаций, а также выражают уверенность, что смогут переехать в Германию, как только та откроет свой рынок труда.


Украинцы в Польше в основном работают на должностях низкой квалификации

Также в отчете отмечается, что последние четыре года польский рынок труда активно пополнялся украинцами, за что Польша выигрывала в ВВП, а Украина потеряла до восьми процентов. Польша сейчас ведущее направление экономической эмиграции из Украины. Кроме высокой зарплаты, украинцы называют дополнительными причинами переезда неимением работы на украинском рынке труда и лучшую безопасность труда в Польше.

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Впрочем, украинские заробитчане готовы рискнуть и переехать в Германию – из-за тех же причин, которые стимулировали выехать из Украины. Только 6% опрошенных категорически отвергли такую возможность и выразили готовность при любых условиях оставаться работать в Польше.

Это огромная угроза польской экономике. Из-за высокой вероятности такого сценария с оттоком украинцев за несколько месяцев польский рынок труда не потребует 150 тысяч работников, а уже 500 тысяч. Много людей утверждали, что Польша может составить конкуренцию немецкому рынку труда из-за преимущества географической близости и языкового родства с украинцами. К сожалению, наше исследование показывает, что эти моменты – в конце перечня причин, из-за которых граждане Украины выбирают нашу страну,
– пояснил президент Work Service SA Мацей Витчуки.

Решающее значение имели и будут иметь высокие заработки, а в Германии оплата труда в несколько раз выше, чем на польском рынке.

Теги: Новости Украины Новости Польши статистика Рынок труда
Источник: 24 Канал
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