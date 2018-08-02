Польща програє Німеччині боротьбу за українських заробітчан: названо причини

Звіт "Становище громадян України на польському ринку праці" регулярно готує служба Work Service SA. У ньому йдеться про те, що українці, які працюють у Польщі, цінують свою роботу. Попри це, понад половина з них визнають, що відкриття німецького ринку праці очікують з нетерпінням і готові переїжджати.

Про це повідомило польське видання Dziennik.

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У свіжому звіті вказано, що вісім з десяти громадян України, які працюють у Польщі, задоволені умовами праці та готові рекомендувати польські підприємства своїм родичам та друзям. Головна мотивація полягає у вищій оплаті праці. Проте, дві третини опитаних українців нарікають, що займаються справою, яка значно нижча від їх кваліфікацій, а також висловлюють впевненість, що зможуть переїхати до Німеччини, щойно та відкриє свій ринок праці.



Українці у Польщі переважно працюють на посадах низької кваліфікації

Також у звіті зазначається, що останні чотири роки польський ринок праці активно поповнювався українцями, через що Польща вигравала у ВВП, а Україна – втратила до восьми відсотків. Польща наразі провідний напрям економічної еміграції з України. Крім вищої зарплати, українці називають додатковими причинами переїзду брак роботи на українському ринку праці та кращу безпеку праці у Польщі.

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Втім, українські заробітчани готові ризикнути і переїхати до Німеччини – через ті ж причини, які стимулювали виїхати з України. Лише 6% опитаних категорично відкинули таку можливість і висловили готовність за будь-яких умов залишатися працювати у Польщі.

Це величезна загроза польській економіці. Через високу ймовірність такого сценарію з відтоком українців за кілька місяців польський ринок праці потребуватиме не 150 тисяч працівників, а вже 500 тисяч. Багато людей стверджували, що Польща може скласти конкуренцію німецькому ринку праці через переваги географічної близькості та мовної спорідненості з українцями. На жаль, наше дослідження показує, що ці моменти – у кінці переліку причин, через які громадяни України обирають нашу країну,

– пояснив президент Work Service SA Мацей Вітчукі.

Вирішальне значення мали і матимуть вищі заробітки, а в Німеччині оплата праці у кілька разів вища, ніж на польському ринку.