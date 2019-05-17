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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      На сколько сократилось население Украины в 2019 году: неутешительные данные

      80 Читати новину українською
      Население Украины сокращается
      Население Украины сокращается / adm.dp.gov.ua

      Тенденция сокращения населения Украины сохраняется. В течение января–марта текущего года украинцев стало меньше на 73,7 тысячи человек. По состоянию на 1 апреля численность имеющегося населения в нашей стране составляла 42,0795 миллиона человек.

      Одной из причин Государственная служба статистики называет существенное превышение количества умерших над количеством рожденных. На 48 рожденных приходится 100 умерших.

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      В сравнении с аналогичным периодом 2018 года население Украины сократилось на 242,5 тысячи людей.


      Численность населения в Украине: сравнение в 2018 и 2019 годах

      В данных не учтена статистика по количеству населения в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса.

      По прогнозу МВФ, который был обнародован в апреле, население Украины будет сокращаться до 2024 года. По приблизительным подсчетам, тогда оно будет насчитывать 41,047 миллиона человек. То есть более чем на миллион меньше, чем в 2019 году.

      blog_ava
      Что такое 5G и когда технология появится в Украине
      17 мая
      1905
      Теги: Новости Украины Статистика
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