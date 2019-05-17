На сколько сократилось население Украины в 2019 году: неутешительные данные

Тенденция сокращения населения Украины сохраняется. В течение января–марта текущего года украинцев стало меньше на 73,7 тысячи человек. По состоянию на 1 апреля численность имеющегося населения в нашей стране составляла 42,0795 миллиона человек.

Одной из причин Государственная служба статистики называет существенное превышение количества умерших над количеством рожденных. На 48 рожденных приходится 100 умерших.

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В сравнении с аналогичным периодом 2018 года население Украины сократилось на 242,5 тысячи людей.



Численность населения в Украине: сравнение в 2018 и 2019 годах

В данных не учтена статистика по количеству населения в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса.

По прогнозу МВФ, который был обнародован в апреле, население Украины будет сокращаться до 2024 года. По приблизительным подсчетам, тогда оно будет насчитывать 41,047 миллиона человек. То есть более чем на миллион меньше, чем в 2019 году.