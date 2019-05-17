На скільки скоротилось населення України у 2019 році: невтішні дані

Тенденція скорочення населення України зберігається. Упродовж січня–березня поточного року українців поменшало на 73,7 тисячі осіб. Станом на 1 квітня чисельність наявного населення у нашій країні становила 42,0795 мільйона людей.

Однією з причин Державна служба статистики називає суттєве перевищення кількості померлих над кількістю народжених. На 48 народжених припадає 100 померлих.

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У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року населення України скоротилось на 242,5 тисячі людей.



Чисельність населення в Україні: порівняння у 2018 і 2019 роках

У даних не врахована статистика по кількості населення в анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу.