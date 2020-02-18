18:50
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      На сколько уменьшилось население Украины: статистика

      95 Читати новину українською
      Население Украины за 2019 год сократилось более чем на 250 тысяч человек / uatv.ua

      Количество населения в Украине за 2019 год сократилось на 250,8 тысячи человек. И по состоянию на 1 января составляло 41 миллион 902 тысячи 400 человек. Тогда как в январе 2019 года украинцев было 42 миллиона 153 тысячи.

      А в период с декабря 2019 по январь 2020 население Украины сократилось на 20,3 тысячи человек, сообщает Государственная служба статистики.

      Важно! Перепись населения через спутники: Дубилет озвучил детали

      Также в ведомстве отметили, что количество умерших в Украине превышает количество родившихся. Если говорить цифрами, то на 100 умерших приходится 53 новорожденных.


      Численность населения в Украине / Фото: Госстат

      По результатам электронной переписи населения Кабмина, украинцев 37 миллионов 289 тысяч. Эта оценка не включает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей


      Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      32622
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины исследования Перепись населения Статистика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:38 Связанные с "Партией регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"
      Ярослав Голобородько 22
      сегодня , 18:00 Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца": что известно о немецком политике
      Анна Запотоцька 37
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      114
      сегодня , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 65
      сегодня , 17:30 Крест на судебной реформе Зеленского: возмутительные решения и назначения
      Роман Маселко 176
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук