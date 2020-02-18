На сколько уменьшилось население Украины: статистика
Количество населения в Украине за 2019 год сократилось на 250,8 тысячи человек. И по состоянию на 1 января составляло 41 миллион 902 тысячи 400 человек. Тогда как в январе 2019 года украинцев было 42 миллиона 153 тысячи.
А в период с декабря 2019 по январь 2020 население Украины сократилось на 20,3 тысячи человек, сообщает Государственная служба статистики.
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Также в ведомстве отметили, что количество умерших в Украине превышает количество родившихся. Если говорить цифрами, то на 100 умерших приходится 53 новорожденных.
Численность населения в Украине / Фото: Госстат
По результатам электронной переписи населения Кабмина, украинцев 37 миллионов 289 тысяч. Эта оценка не включает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.