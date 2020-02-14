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      Перепись населения через спутники: Дубилет озвучил детали

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      Дубилет объяснил детали переписи с помощью спутника / Пресс-служба Кабмина

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет объяснил предложение провести перепись населения на оккупированных территориях Украины через спутник.

      Дубилет в телеграме написал, что пока вопрос о возможности такой переписи населения только изучают.

      Обратите внимание: Дубилет объяснил, как правительство посчитало украинцев

      По словам министра, правительство с представителями ООН действительно обсуждали тему подсчета населения на оккупированных территориях.

      Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и в кое-каких других горячих точках через спутник. Решили, что надо изучить, насколько это возможно,
      – отметил Дубилет.

      Дмитрий Дубилет отметил, что представители ООН могут помочь нам бесплатно с этим проектом.

      Ранее политик объяснял, что подобный проект реализовали в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. По словам Дубилет, этот процесс очень сложный.

      Какие результаты электронной переписи населения

      Кабмин опубликовал результаты электронной переписи населения – нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не включает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

      Согласно результатам исследования в Украине 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

      Интересно: Проведут ли в Украине традиционную перепись населения

      Населення України по віку інфографіка 24 канал
      Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Статистика Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Перепись населения
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