Перепись населения через спутники: Дубилет озвучил детали

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет объяснил предложение провести перепись населения на оккупированных территориях Украины через спутник.

Дубилет в телеграме написал, что пока вопрос о возможности такой переписи населения только изучают.

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По словам министра, правительство с представителями ООН действительно обсуждали тему подсчета населения на оккупированных территориях.

Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и в кое-каких других горячих точках через спутник. Решили, что надо изучить, насколько это возможно,

– отметил Дубилет.

Дмитрий Дубилет отметил, что представители ООН могут помочь нам бесплатно с этим проектом.

Ранее политик объяснял, что подобный проект реализовали в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. По словам Дубилет, этот процесс очень сложный.

Какие результаты электронной переписи населения

Кабмин опубликовал результаты электронной переписи населения – нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не включает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Согласно результатам исследования в Украине 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

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Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала