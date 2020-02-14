Перепис населення за допомогою супутників: Дубілет озвучив деталі
Міністр Кабміну Дмитро Дубілет пояснив пропозицію провесити перепис населення на окупованих територіях України через супутник.
Дубілет у телеграмі написав, що наразі питання щодо можливості такого перепису населення лише вивчають.
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За словами міністра, уряд з представниками ООН справді обговорювали тему підрахунку населення на окупованих територіях.
Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник. Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо,
– наголосив Дубілет.
Дмитро Дубілет зазначив, що представники ООН можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом.
Раніше політик пояснював, що подібний проєкт реалізували в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. За словами Дубілета, цей процес є дуже складним.
Які результати електронного перепису населення
Кабмін опублікував результати електронного перепису населення – нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.
Відповідно до результатів дослідження в Україні 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.
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