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      Перепис населення за допомогою супутників: Дубілет озвучив деталі

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      Дубілет пояснив деталі перепису за допомогою супутника / Пресслужба Кабміну

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет пояснив пропозицію провесити перепис населення на окупованих територіях України через супутник.

      Дубілет у телеграмі написав, що наразі питання щодо можливості такого перепису населення лише вивчають.

      Зверніть увагу: Дубілет пояснив, як уряд порахував українців

      За словами міністра, уряд з представниками ООН справді обговорювали тему підрахунку населення на окупованих територіях.

      Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник. Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо,
      – наголосив Дубілет.

      Дмитро Дубілет зазначив, що представники ООН можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом.

      Раніше політик пояснював, що подібний проєкт реалізували в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. За словами Дубілета, цей процес є дуже складним.

      Які результати електронного перепису населення

      Кабмін опублікував результати електронного перепису населення – нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

      Відповідно до результатів дослідження в Україні 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

      Цікаво: Чи проведуть в Україні традиційний перепис населення

      Населення України по віку інфографіка 24 канал
      Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Криму Новини Луганська Новини Донецька Війна на Донбасі Статистика Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Перепис населення
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