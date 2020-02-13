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      У Кабміні вигадали, як порахувати українців на Донбасі та в Криму

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      У Кабміні хочуть порахувати українців на Донбасі та в Криму / Пресслужба Кабміну

      Нещодавно в Україні завершився електронний перепис населення, але без даних з Донбасу та Криму. В уряді пропонують порахувати українців на окупованих територіях за допомогою супутників.

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет в ефірі радіо "UA: Суспільне мовлення" заявив, що з проєктом супутникової зйомки Україні допомагатиме ООН.

      До теми: Дубілет пояснив, як уряд порахував українців

      За словами політика, цей процес є дуже складним.

      Схожий проєкт проводять в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації з'ясувати приблизну кількість населення,
      – пояснив Дубілет.

      Міністр Кабміну зауважив, що важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в анексованому Криму та на окупованих територіях.

      Які результати електронного перепису населення

      Кабмін опублікував результати електронного перепису населення – нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

      Відповідно до результатів дослідження в Україні 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

      Цікаво: Чи проведуть в Україні традиційний перепис населення

      Населення України по віку інфографіка 24 канал
      Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Статистика Анексія Криму Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Новини Криму дослідження Перепис населення Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України
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