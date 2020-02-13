У Кабміні вигадали, як порахувати українців на Донбасі та в Криму

Нещодавно в Україні завершився електронний перепис населення, але без даних з Донбасу та Криму. В уряді пропонують порахувати українців на окупованих територіях за допомогою супутників.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет в ефірі радіо "UA: Суспільне мовлення" заявив, що з проєктом супутникової зйомки Україні допомагатиме ООН.

До теми: Дубілет пояснив, як уряд порахував українців

За словами політика, цей процес є дуже складним.

Схожий проєкт проводять в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації з'ясувати приблизну кількість населення,

– пояснив Дубілет.

Міністр Кабміну зауважив, що важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в анексованому Криму та на окупованих територіях.

Які результати електронного перепису населення

Кабмін опублікував результати електронного перепису населення – нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

Відповідно до результатів дослідження в Україні 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

Цікаво: Чи проведуть в Україні традиційний перепис населення



Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу