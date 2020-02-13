В Кабмине придумали, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму
Недавно в Украине завершилась электронная перепись населения, но без данных с Донбасса и Крыма. В правительстве предлагают посчитать украинцев на оккупированных территориях с помощью спутников.
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в эфире радио "UA: Общественное вещание" заявил, что с проектом спутниковой съемки Украине будет помогать ООН.
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По словам политика, этот процесс является очень сложным.
Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации выяснить примерное количество населения,
– пояснил Дубилет.
Министр Кабмина отметил, что трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях.
Каковы результаты электронной переписи населения
Кабмин опубликовал результаты электронной переписи населения – нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Согласно результатам исследования в Украине 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.
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