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      В Кабмине придумали, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму

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      В Кабмине хотят посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму / Пресс-служба Кабмина

      Недавно в Украине завершилась электронная перепись населения, но без данных с Донбасса и Крыма. В правительстве предлагают посчитать украинцев на оккупированных территориях с помощью спутников.

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в эфире радио "UA: Общественное вещание" заявил, что с проектом спутниковой съемки Украине будет помогать ООН.

      К теме: Дубилет объяснил, как правительство посчитало украинцев

      По словам политика, этот процесс является очень сложным.

      Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации выяснить примерное количество населения,
      – пояснил Дубилет.

      Министр Кабмина отметил, что трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях.

      Каковы результаты электронной переписи населения

      Кабмин опубликовал результаты электронной переписи населения – нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

      Согласно результатам исследования в Украине 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

      Интересно: Проведут ли в Украине традиционную перепись населения

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Новости Крыма исследования Перепись населения Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
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