В Кабмине придумали, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму

Недавно в Украине завершилась электронная перепись населения, но без данных с Донбасса и Крыма. В правительстве предлагают посчитать украинцев на оккупированных территориях с помощью спутников.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в эфире радио "UA: Общественное вещание" заявил, что с проектом спутниковой съемки Украине будет помогать ООН.

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По словам политика, этот процесс является очень сложным.

Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации выяснить примерное количество населения,

– пояснил Дубилет.

Министр Кабмина отметил, что трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях.

Каковы результаты электронной переписи населения

Кабмин опубликовал результаты электронной переписи населения – нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Согласно результатам исследования в Украине 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

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Населения Украины по возрасту / Инфографика 24 канала