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      На скільки зменшилось населення України: статистика

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      Населення України з а2019 рік скоротилося на понад 250 тисяч людей / uatv.ua

      Кількість населення в Україні за 2019 рік скоротилося на 250,8 тисячі осіб. І станом на 1 січня становила 41 мільйон 902 тисячі 400 людей. Тоді як у січні 2019 року українців було 42 мільйони 153 тисячі.

      А у період з грудня 2019 по січень 2020 населення України скоротилося на 20,3 тисячі людей, повідомляє Державна служба статистики.

      Важливо! Перепис населення за допомогою супутників: Дубілет озвучив деталі

      Також у відомстві зазначили, що кількість померлих в Україні перевищує кількість народжених. Якщо говорити цифрами, то на 100 померлих припадає 53 новонароджених.


      Кількість населення в Україні / Фото: Держстат

      За результатами електронного перепису населення Кабміну, українців 37 мільйонів 289 тисяч. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. 


      Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України дослідження Перепис населення Статистика
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