На скільки зменшилось населення України: статистика

Кількість населення в Україні за 2019 рік скоротилося на 250,8 тисячі осіб. І станом на 1 січня становила 41 мільйон 902 тисячі 400 людей. Тоді як у січні 2019 року українців було 42 мільйони 153 тисячі.

А у період з грудня 2019 по січень 2020 населення України скоротилося на 20,3 тисячі людей, повідомляє Державна служба статистики.

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Також у відомстві зазначили, що кількість померлих в Україні перевищує кількість народжених. Якщо говорити цифрами, то на 100 померлих припадає 53 новонароджених.



Кількість населення в Україні / Фото: Держстат

За результатами електронного перепису населення Кабміну, українців 37 мільйонів 289 тисяч. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.



Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу