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На совместном с Порошенко фото заметили "серого кардинала МИД" времен Януковича

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На совместном с Порошенко фото заметили "серого кардинала МИД" времен Януковича Демченко
На совместном с Порошенко фото заметили "серого кардинала МИД" времен Януковича Демченко / Фото из свободных источников

На совместном фото с совещания послов в самом центре рядом с президентом и министром иностранных дел Климкиным оказался "серый кардинал МИД" времен Януковича Руслан Демченко.

Это заметил журналист Сергей Сидоренко и опубликовал фото в Facebook.

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И хотя Демченко является советником президента, с 2014 года он не имеет никакого отношения к загранучреждениям. Более того, его увольнение из руководства МИД было одним из первых решений Кабмина после победы Революции достоинства. Ведь именно Демченко во время Евромайдана формулировал и рассылал по посольствам требования – кто и что должен говорить на международной арене.

На "семейном фото" совещания послов просто по центру оказался человек, который уже не имеет отношения ни к загранучреждениям, ни к МИД. Его имя Руслан Демченко. Внешне наш герой несколько изменился со времен Майдана, но это он,
– говорится в сообщении Сидоренко.

Также он держал пророссийский курс и имел хорошие связи с Москвой, а после увольнения из МИД его забрали работать на Банковую. Однако все время одиозный дипломат оставался в тени.

"Но это было до сих пор. Теперь одиозного дипломата вывели на свет. Мощный плевок в лицо тех дипломатов, которые в свое время, вопреки давлению системы, поддержали Евромайдан и поверили в необратимые изменения", – добавил журналист.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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