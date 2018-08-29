На совместном с Порошенко фото заметили "серого кардинала МИД" времен Януковича

На совместном фото с совещания послов в самом центре рядом с президентом и министром иностранных дел Климкиным оказался "серый кардинал МИД" времен Януковича Руслан Демченко.

Это заметил журналист Сергей Сидоренко и опубликовал фото в Facebook.

Читайте также: На сколько обогатился Порошенко: президент задекларировал новые доходы

И хотя Демченко является советником президента, с 2014 года он не имеет никакого отношения к загранучреждениям. Более того, его увольнение из руководства МИД было одним из первых решений Кабмина после победы Революции достоинства. Ведь именно Демченко во время Евромайдана формулировал и рассылал по посольствам требования – кто и что должен говорить на международной арене.

На "семейном фото" совещания послов просто по центру оказался человек, который уже не имеет отношения ни к загранучреждениям, ни к МИД. Его имя Руслан Демченко. Внешне наш герой несколько изменился со времен Майдана, но это он,

– говорится в сообщении Сидоренко.

Также он держал пророссийский курс и имел хорошие связи с Москвой, а после увольнения из МИД его забрали работать на Банковую. Однако все время одиозный дипломат оставался в тени.

"Но это было до сих пор. Теперь одиозного дипломата вывели на свет. Мощный плевок в лицо тех дипломатов, которые в свое время, вопреки давлению системы, поддержали Евромайдан и поверили в необратимые изменения", – добавил журналист.