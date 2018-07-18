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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

На стройке в центре Праги на трех украинцев обрушилась часть дома: подробности

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Один из граждан получил ранения средней тяжести, другой гражданин, по информации врачей, находится в более сложном положении
Один из граждан получил ранения средней тяжести, другой гражданин, по информации врачей, находится в более сложном положении / zpravy.aktualne.cz

17 июля во время ремонтных работ на стройке в центре Праги трое украинцев оказались под завалами потолка дома. Их доставили в местную больницу.

Эту информацию подтвердил первый секретарь посольства Валерий Борисов в комментарии "Радио Свобода".

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Мы подтверждаем, что это трое граждан Украины, двое все еще находятся в больнице, одного уже выписали. Один из граждан получил ранения средней тяжести, другой гражданин, по информации врачей, находится в более сложном положении. Я посетил каждого из них, мы поддерживаем с ними и семьями контакты,
– отметил Борисов.

Он также добавил, что в ближайшее время работники консульства планируют встретиться с представителями чешской строительной компании "Metrostav", на объекте которой произошла авария.

Сейчас причину обвала на строительстве изучает полиция Чешской Республики.

Теги: Новости Украины Чехия
Источник: 24 Канал
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