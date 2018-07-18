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На будівництві в центрі Праги на трьох українців обрушилася частина дому: подробиці

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Один з громадян отримав поранення середньої тяжкості, інший громадянин, за інформацією лікарів, перебуває в більш складному становищі
Один з громадян отримав поранення середньої тяжкості, інший громадянин, за інформацією лікарів, перебуває в більш складному становищі / zpravy.aktualne.cz

17 липня під час ремонтних робіт на будівництві в центрі Праги троє українців опинилися під завалами стелі будинку. Їх доправили до місцевої лікарні.

Цю інформацію підтвердив перший секретар посольства Валерій Борисов у коментарі "Радіо Свобода".

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Ми підтверджуємо, що це троє громадяни України, двоє все ще знаходяться у лікарні, одного вже виписали. Один з громадян отримав поранення середньої тяжкості, інший громадянин, за інформацією лікарів, перебуває в більш складному становищі. Я відвідав кожного з них, ми підтримуємо з ними і родинами контакти,
– зазначив Борисов.

Він також додав, що найближчим часом працівники консульства планують зустрітися з представниками чеської будівельної компанії "Metrostav", на об'єкті якої сталася аварія.

Наразі причину обвалу на будівництві вивчає поліція Чеської Республіки.

Теги: Новини України Чехія
Джерело: 24 Канал
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