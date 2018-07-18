На будівництві в центрі Праги на трьох українців обрушилася частина дому: подробиці

17 липня під час ремонтних робіт на будівництві в центрі Праги троє українців опинилися під завалами стелі будинку. Їх доправили до місцевої лікарні.

Цю інформацію підтвердив перший секретар посольства Валерій Борисов у коментарі "Радіо Свобода".

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Ми підтверджуємо, що це троє громадяни України, двоє все ще знаходяться у лікарні, одного вже виписали. Один з громадян отримав поранення середньої тяжкості, інший громадянин, за інформацією лікарів, перебуває в більш складному становищі. Я відвідав кожного з них, ми підтримуємо з ними і родинами контакти,

– зазначив Борисов.

Він також додав, що найближчим часом працівники консульства планують зустрітися з представниками чеської будівельної компанії "Metrostav", на об'єкті якої сталася аварія.

Наразі причину обвалу на будівництві вивчає поліція Чеської Республіки.