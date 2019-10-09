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      На Сумщине 72-летний мужчина развращал четырех ребят

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      С четырьмя ребятами 14-15 лет пенсионер совершал развратные действия
      С четырьмя ребятами 14-15 лет пенсионер совершал развратные действия / unsplash.com

      За деньги и подарки пенсионер из Конотопа занимался с несовершеннолетними сексом. Выяснить, зачем ребята часто наведываются к мужчине домой, помогла бдительная соседка.

      Сначала мужчина, обещая удовольствие и деньги, заманил в дом 14-летнего парня. А потом настоял, чтобы тот привел больше своих друзей.

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      Так, в течение года ребята периодически ходили к пенсионеру, а тот их развращал. Нехорошие намерения мужчины в таком тесном общении заметила соседка, которая и заявила в полицию. Сначала ребята отрицали все перед правоохранителями, однако впоследствии не смогли скрывать правды.

      Сам пенсионер своей вины не признает и говорит, что все было по согласию сторон. Сейчас его задержали и выбирают меру пресечения.

      blog_ava
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      Теги: Криминал Конотоп Сумы Дети и несовершеннолетние
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