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      На Сумщині 72-річний чоловік розбещував чотирьох хлопців

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      З чотирма хлопцями 14-15 років пенсіонер вчиняв розпусні дії
      З чотирма хлопцями 14-15 років пенсіонер вчиняв розпусні дії / unsplash.com

      За гроші і подарунки пенсіонер з Конотопа займався із неповнолітніми сексом. З'ясувати, навіщо хлопці часто навідуються до чоловіка додому, допомогла пильна сусідка.

      Спершу чоловік, обіцяючи задоволення і гроші, заманив до свого дому 14-річного хлопця. А потім наполіг, щоб той привів більше своїх друзів. 

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      Так, упродовж року хлопці періодично ходили до пенсіонера, а той їх розбещував. Нехороші наміри чоловіка у такому тісному спілкуванні помітила сусідка, яка і заявила до поліції. Спершу хлопці заперечували усе перед правоохоронцями, однак згодом не змогли приховувати правди. 

      Сам пенсіонер своєї вини не визнає та каже, що усе було за згодою сторін. Зараз його затримали і обирають запобіжний захід.

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      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Суми Конотоп
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