Заклеювала роти скотчем: на Миколаївщині вихователька дитсадка знущалася з вихованців

На жінку поскаржилися діти. Вони розповіли батькам, що вихователька заклеювала їм роти скотчем за погану поведінку.

Після службових перевірок вихователя звільнили з роботи. Ситуація трапилась у місті Первомайську, що на Миколаївщині.

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Батьки направили колективну скаргу на 30-річну виховательку до управління у справах дітей Первомайської міської ради. У ній вказано, що жінка знущалася з дітей.

У соцмережах місцеві мешканці пишуть, що інцидент стався у дитсадку, що розташований в районі "Фрегат".

Там вихователька була вся в татуюваннях, заклеювала (дітям – 24 канал) роти скотчем, а тим хто хотів відклеїти – погрожувала зробити укол в язик. Ще казала: тим, хто розповість про це вдома, буде ще гірше. З0а всім спостерігала няня,

– написала у фейсбук користувачка під ніком Кейт Кароль.





Жителі міста про інцидент пишуть у фейсбук-спільноті "Первомайськ Онлайн"

Через інцидент поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Побої і мордування". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.