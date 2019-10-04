Заклеивала рты скотчем: на Николаевщине воспитательница детсада издевалась над воспитанниками

На женщину пожаловались дети. Они рассказали родителям, что воспитательница заклеивала им рты скотчем за плохое поведение.

После служебных проверок воспитателя уволили с работы. Ситуация произошла в городе Первомайск Николаевской области.

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Родители направили коллективную жалобу на 30-летнюю воспитательницу в управление по делам детей Первомайского городского совета. В ней указано, что женщина издевалась над детьми.

В соцсетях местные жители пишут, что инцидент произошел в детском саду, расположенном в районе "Фрегат".

Там воспитательница была вся в татуировках, заклеивала (детям – 24 канал) рты скотчем, а тем кто хотел отклеить – угрожала сделать укол в язык. Еще говорила: тем, кто расскажет об этом дома, будет еще хуже. За всем наблюдала няня,

– написала в фейсбук пользовательница под ником Кейт Кароль.





Жители города об инциденте пишут в фейсбук-сообществе "Первомайск Онлайн"

Из-за инцидента полиция уже открыла уголовное производство по статье "Побои и истязания". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.