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      Заклеивала рты скотчем: на Николаевщине воспитательница детсада издевалась над воспитанниками

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      В детском саду Первомайска воспитательница издевалась над детьми
      В детском саду Первомайска воспитательница издевалась над детьми / Иллюстративное фото

      На женщину пожаловались дети. Они рассказали родителям, что воспитательница заклеивала им рты скотчем за плохое поведение.

      После служебных проверок воспитателя уволили с работы. Ситуация произошла в городе Первомайск Николаевской области.

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      Родители направили коллективную жалобу на 30-летнюю воспитательницу в управление по делам детей Первомайского городского совета. В ней указано, что женщина издевалась над детьми.

      В соцсетях местные жители пишут, что инцидент произошел в детском саду, расположенном в районе "Фрегат".

      Там воспитательница была вся в татуировках, заклеивала (детям 24 канал) рты скотчем, а тем кто хотел отклеить угрожала сделать укол в язык. Еще говорила: тем, кто расскажет об этом дома, будет еще хуже. За всем наблюдала няня,
      – написала в фейсбук пользовательница под ником Кейт Кароль.



      Жители города об инциденте пишут в фейсбук-сообществе "Первомайск Онлайн"

      Из-за инцидента полиция уже открыла уголовное производство по статье "Побои и истязания". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Образование Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Николаева
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