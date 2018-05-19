На Сумщине фермер требовал от предпринимателя 20 тысяч долларов

Прокуратурой Сумской области в городе Шостка был разоблачен руководитель фермерского хозяйства, который требовал 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды от частного предпринимателя.

Об этом сообщает Сумская прокуратура.

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После получения указанной суммы он обязывался передать предпринимателю соответствующие документы и не препятствовать заключению с жителями договоров аренды земельных участков площадью около 90 га,

– говорится в сообщении.

Сегодня, 19 мая 2018 года, руководитель фермерского хозяйства задержан непосредственно после получения 19 тысяч долларов США. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, к задержанному применена ст. 208 УПК Украины, то есть до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (вымогательство и получение неправомерной выгоды юридическим лицом частного права независимо от организационно-правовой формы действий с использованием предоставленных ей полномочий в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду) УК Украины.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.