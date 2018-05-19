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На Сумщині фермер вимагав від підприємця 20 тисяч доларів

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На Сумщині фермер вимагав від підприємця 20 тисяч доларів
На Сумщині фермер вимагав від підприємця 20 тисяч доларів / фото прес-служби прокуратури

Прокуратурою Сумської області у місті Шостка було викрито керівника фермерського господарства, який вимагав 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди від приватного підприємця.

Про це повідомляє Сумська прокуратура. 

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Після отримання зазначеної суми чоловік зобов’язувався передати підприємцю відповідні документи та не перешкоджати укладанню з місцевими жителями договорів оренди земельних ділянок площею близько 90 га,
– йдеться у повідомленні. 

Сьогодні, 19 травня 2018 року, керівника фермерського господарства затримано безпосередньо після одержання 19 тисяч доларів США. Наразі тривають першочергові слідчі дії, до затриманого застосовано ст. 208 КПК України, тобто до обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (вимагання та одержання неправомірної вигоди юридичною особою приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду) КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

 

Теги: Кримінальні новини Суми Корупція Хабар
Джерело: 24 Канал
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