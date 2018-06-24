На Сумщине мужчина собрал более полусотни старых мотоциклов и автомобилей

Уникальную коллекцию хозяин разместил в своем доме. Она здесь в гаражах, специальных ангарах и даже в жилых комнатах. Самому старшему экспонату почти 100 лет. Впрочем, несмотря на свой возраст раритеты почти все на ходу. Посмотреть на коллекцию приезжают автолюбители со всей Украины и даже из-за границы.

Раритетные экспонаты Виталий ищет по всей Украине. Что-то рестраврует фактически с металлолома, то выкупает у хозяев. Потом еще месяцами ремонт, полирует детали.

Читайте также: В Саудовской Аравии для женщин сняли еще один запрет

В его коллекции — 52 мотоцикла и 11 автомобилей. Все прошлого века. Для авто коллекционер даже возвел специально ангар.

Ретро-мотоциклы

Старейшая же из ретромашин – 401-й "Москвич". Она впервые выехала на дороги еще в 1952 году. Посмотреть на ретро-коллекцию жителя небольшого села приезжают даже из-за границы. Уже были туристы из Норвегии, Польши, Германии и Австрии. Сегодня же у Виталия гости из Аргентины.

Очень впечатляет, что есть такие люди, которые собирают все детали, истории. Он очень хорошо за ними ухаживает. Они до сих пор ездят. Это незабываемо,

– сказал посетитель музея Кристиан Бресси.

Аргентинец Кристиан советует Виталию брать деньги за вход в дом-музей, потому что мол посмотреть здесь действительно есть на что. Но коллекционер денег брать не хочет. Говорит, главное – положительные эмоции.



Ретро-автомобили

Больше – смотрите в сюжете.