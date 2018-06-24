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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Сумщине мужчина собрал более полусотни старых мотоциклов и автомобилей

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Уникальную коллекцию хозяин разместил в своем доме. Она здесь в гаражах, специальных ангарах и даже в жилых комнатах. Самому старшему экспонату почти 100 лет. Впрочем, несмотря на свой возраст раритеты почти все на ходу. Посмотреть на коллекцию приезжают автолюбители со всей Украины и даже из-за границы.

Раритетные экспонаты Виталий ищет по всей Украине. Что-то рестраврует фактически с металлолома, то выкупает у хозяев. Потом еще месяцами ремонт, полирует детали.

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В его коллекции — 52 мотоцикла и 11 автомобилей. Все прошлого века. Для авто коллекционер даже возвел специально ангар.

Ретро-мотоцикли

Ретро-мотоциклы

Старейшая же из ретромашин – 401-й "Москвич". Она впервые выехала на дороги еще в 1952 году. Посмотреть на ретро-коллекцию жителя небольшого села приезжают даже из-за границы. Уже были туристы из Норвегии, Польши, Германии и Австрии. Сегодня же у Виталия гости из Аргентины.

Очень впечатляет, что есть такие люди, которые собирают все детали, истории. Он очень хорошо за ними ухаживает. Они до сих пор ездят. Это незабываемо,
– сказал посетитель музея Кристиан Бресси.

Аргентинец Кристиан советует Виталию брать деньги за вход в дом-музей, потому что мол посмотреть здесь действительно есть на что. Но коллекционер денег брать не хочет. Говорит, главное – положительные эмоции.

Ретро-автомобілі
Ретро-автомобили

Больше – смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Авто Сумы
Источник: 24 канал
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