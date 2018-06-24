На Сумщині чоловік зібрав понад півсотні старих мотоциклів та автівок

Унікальну колекцію господар розмістив у своєму будинку. Вона тут у гаражах, спеціальних ангарах та навіть у житлових кімнатах. Найстаршому експонату майже 100 років. Втім попри свій вік раритети майже усі на ходу. Подивитися на колекцію приїздять автолюбителі з усієї України та навіть із закордону.

Раритеті експонати Віталій шукає по всій Україні. Щось рестраврує фактично з металолому, щось викуповує у господарів. Потім ще місяцями ремонтує, полірує деталі.

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У його колекції — 52 мотоцикли та 11 автівок. Усі минулого століття. Для авто колекціонер навіть звів спеціально ангар.



Ретро-мотоцикли

Найстарша ж з ретромашина – 401-й "Москвич". Вона вперше виїхала на дороги ще 1952 року. Подивитися на ретро-колекцію жителя невеликого села приїжджають навіть із закордону. Вже були туристи з з Норвегії, Польщі, Німеччини та Австрії. Сьогодні ж у Віталія гості з Аргенти.

Надзвичайно вражає, що є такі люди, які збирають усі деталі, історії. Він дуже добре за ними доглядає. Вони ще досі їздять. Це незабутньо,

– сказав відвідувач музею Крістіан Брессі.

Аргентинець Крістіан радить Віталію брати гроші за вхід до будинку-музей, бо мовляв подивитися тут справді є на що. Та колекціонер грошей брати не хоче. Каже, головне – позитивні емоції.



Ретро-автомобілі

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