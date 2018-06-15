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На Сумщине перевернулся автобус: пострадали восемь человек

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На Сумщине перевернулся маршрутный автобус
На Сумщине перевернулся маршрутный автобус / 0542.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 15 июня возле села Ревы Недригайловского района на Сумщине. Маршрутный автобус "Сумы-Ромны" перевернулся, в результате ДТП пострадало восемь пассажиров, среди которых – 13-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"По предварительным данным, 57-летний водитель БАЗа не справился с управлением, и автобус перевернулся на левый бок. Сейчас двое пострадавших пассажиров госпитализированы и находятся в Недригайловской ЦРБ. Подросток доставлен в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро обратились за медицинской помощью позже", – комментируют ДТП в полиции.

Известно, что полиция открыла уголовное производство.


Фото с места ДТП / Фото 0542.ua

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Сумы
Источник: 24 Канал
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