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На Сумщині перекинувся автобус: постраждали вісім людей

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На Сумщині перекинувся маршрутний автобус
На Сумщині перекинувся маршрутний автобус / 0542.ua

Дорожньо-транспортна пригода сталася у п’ятницю, 15 червня біля села Реви Недригайлівського району, що на Сумщині. Маршрутний автобус "Суми-Ромни" перекинувся, в результаті ДТП постраждало восьмеро пасажирів, серед яких – 13-річний хлопець.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"За попередніми даними, 57-річний водій БАЗу не впорався з керуванням, і автобус перекинувся на лівий бік. Наразі двоє потерпілих пасажирів госпіталізовані і знаходяться у Недригайлівській ЦРЛ. Підліток доправлений до Сумської обласної дитячої лікарні. Ще п'ятеро звернулись за медичною допомогою пізніше", – коментують ДТП у поліції.

Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження.


Фото з місця ДТП / Фото 0542.ua

 

Теги: Новини України Суми Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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