На Сумщине снова разбился легкомоторный самолет: пилот погиб
Во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий в Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Х-32 Бекас". В результате падения самолета погиб пилот.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Читайте также: Самолет с туристами совершил аварийную посадку в "Борисполе": появилось видео
"15 июля в 20 час. 07 мин. вблизи с. Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "Х-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", – говорится в сообщении.
Пока причина падения самолета устанавливается.
Напомним, 13 июля в 9 утра на Сумщине в селе Николаевка разбился легкомоторный самолет, который обрабатывал поля химикатами. Самолет упал на кукурузное поле. 55-летний пилот погиб.
Выбор редакции
-
Перед встречей с Путиным Трамп поделился неутешительным комментарием в отношении Россиисегодня, 10:04
-
Отравление в Эймсбери: брат пострадавшего рассказал, где содержался "Новичок"сегодня, 08:44
-
Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"сегодня, 08:01