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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Сумщине снова разбился легкомоторный самолет: пилот погиб

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На Сумщине снова разбился легкомоторный самолет
На Сумщине снова разбился легкомоторный самолет / Иллюстративное фото

Во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий в Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Х-32 Бекас". В результате падения самолета погиб пилот.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"15 июля в 20 час. 07 мин. вблизи с. Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "Х-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", – говорится в сообщении.

Пока причина падения самолета устанавливается.

Напомним, 13 июля в 9 утра на Сумщине в селе Николаевка разбился легкомоторный самолет, который обрабатывал поля химикатами. Самолет упал на кукурузное поле. 55-летний пилот погиб.

Теги: Новости Украины ГСЧС Сумы авиация
Источник: 24 Канал
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