На Сумщині знову розбився легкомоторний літак: пілот загинув

Під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь на Сумщині зазнав аварії легкомоторний літак "X-32 Бекас". В результаті падіння літака загинув пілот.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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"15 липня о 20 год. 07 хв. поблизу с. Заруддя Роменського району під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь сталося падіння легкомоторного літака "X-32 Бекас", в результаті чого загинув пілот", – йдеться у повідомленні.

Наразі причина падіння літака встановлюється.

Нагадаємо, 13 липня о 9 ранку на Сумщині у селі Миколаївка розбився легкомоторний літак, що обробляв поле хімікатами. Літак впав на кукурудзяне поле. 55-річний пілот загинув.