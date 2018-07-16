На Сумщині знову розбився легкомоторний літак: пілот загинув
Під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь на Сумщині зазнав аварії легкомоторний літак "X-32 Бекас". В результаті падіння літака загинув пілот.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
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"15 липня о 20 год. 07 хв. поблизу с. Заруддя Роменського району під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь сталося падіння легкомоторного літака "X-32 Бекас", в результаті чого загинув пілот", – йдеться у повідомленні.
Наразі причина падіння літака встановлюється.
Нагадаємо, 13 липня о 9 ранку на Сумщині у селі Миколаївка розбився легкомоторний літак, що обробляв поле хімікатами. Літак впав на кукурудзяне поле. 55-річний пілот загинув.
Джерело: 24 Канал
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