На Супрун снова подал в суд нардеп от партии Ляшко

На исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун снова подали в суд. Сделал это народный депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко" Алексей Ленский.

В иске есть просьба запретить Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Об этом она сама сообщила в Facebook.

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Официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков своих коллег несвободных радикалов. Своего рода “copy paste”, но, видимо, на этот раз со своего компьютера. По факту же причина – нарушение схем и коррупционных потоков, увольнение одиозных медицинских феодалов и прямая конфронтация с ними,

– говорится в сообщении.

Адвокатский запрос по этому иску в Минздрав поступил от той самой адвокатской фирмы GoLaw law firm, которая обслуживает уволенных за коррупцию ректоров медицинских университетов Екатерину Амосову и Валерия Запорожана.

Это исковое заявление — ни что иное, как очередная атака против трансформации системы здравоохранения,

– добавила Супрун.

К слову, это не первый иск Алексея Ленского против Супрун. В феврале он имел претензии относительно незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.

Ранее в суд Супрун также затянул нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. Он требовал запретить чиновнице исполнять обязанности министра здравоохранения. И суд частично удовлетворил просьбу политика. Супрун было запрещено принимать участие в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие Минздрава. Однако она в дальнейшем могла выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

На сторону Супрун стала большая часть общества, а также Кабмин и Минюст и 14 февраля Окружной админсуд Киева отменил временный запрет Супрун управлять Минздравом.

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