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      На Супрун снова подал в суд нардеп от партии Ляшко

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      На Супрун снова подал в суд нардеп от партии Ляшко
      На Супрун снова подал в суд нардеп от партии Ляшко / Фото из открытых источников

      На исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун снова подали в суд. Сделал это народный депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко" Алексей Ленский.

      В иске есть просьба запретить Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Об этом она сама сообщила в Facebook.

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      Официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков своих коллег несвободных радикалов. Своего рода “copy paste”, но, видимо, на этот раз со своего компьютера. По факту же причина – нарушение схем и коррупционных потоков, увольнение одиозных медицинских феодалов и прямая конфронтация с ними,
      – говорится в сообщении.

      Адвокатский запрос по этому иску в Минздрав поступил от той самой адвокатской фирмы GoLaw law firm, которая обслуживает уволенных за коррупцию ректоров медицинских университетов Екатерину Амосову и Валерия Запорожана.

      Это исковое заявление — ни что иное, как очередная атака против трансформации системы здравоохранения,
      – добавила Супрун.

      К слову, это не первый иск Алексея Ленского против Супрун. В феврале он имел претензии относительно незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.

      Ранее в суд Супрун также затянул нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. Он требовал запретить чиновнице исполнять обязанности министра здравоохранения. И суд частично удовлетворил просьбу политика. Супрун было запрещено принимать участие в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие Минздрава. Однако она в дальнейшем могла выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

      На сторону Супрун стала большая часть общества, а также Кабмин и Минюст и 14 февраля Окружной админсуд Киева отменил временный запрет Супрун управлять Минздравом.

      Что известно об Ульяне Супрун: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство здравоохранения Украины Судьи Радикальна партія Ульяна Супрун
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