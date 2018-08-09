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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Таиланд надвигается мощная непогода: эвакуируют туристов

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В Таиланде из отеля пришлось эвакуировать российских туристов
В Таиланде из отеля пришлось эвакуировать российских туристов / thephuketnews.com

9 августа 177 туристов, преимущественно из Китая и России, эвакуировали из опасной зоны вблизи острова Пхукет на юге Таиланда. Такое решение власти приняли после появления сообщения от метеослужб о гигантских приливных волнах, которые идут на остров.

Об этом информирует УНН со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что 161 туриста и 16 сотрудников отеля перевезли из островов Рача на расстояние более, чем 20 километров на юго-восток от Пхукета патрульным судном "Наратхиват".

Сделать это пришлось после сообщения о приливных волнах высотой 2 – 3 метра.

Службы спасения Таиланда просят туристов быть осторожными и воздержаться от выхода в море на катерах из-за сильных муссонных ветров и приливов.

Теги: Таиланд Погода
Источник: 24 Канал
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