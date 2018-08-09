На Таїланд насувається потужна негода: евакуйовують туристів

9 серпня 177 туристів, переважно із Китаю та Росії, евакуювали із небезпечної зони поблизу острова Пхукет на півдні Таїланду. Таке рішення влада прийняла після появи повідомлення від метеослужб про гігантські приливні хвилі, які сунуть на острів.

Про це інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що 161 туриста та 16 співробітників готелю перевезли із з островів Рача на відстань більш, ніж 20 кілометрів на південний схід від Пхукета патрульним судном "Наратхіват".

Зробити це довелося після повідомлення про приливні хвилі заввишки 2 – 3 метри.

Служби порятунку Таїланду просять туристів бути обережними та утриматися від виходу в море на катерах через сильні мусонні вітри і припливи.